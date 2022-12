Raju avautuminen lasten kohtelusta: ”Syömishäiriöt, alistaminen, nöyryyttäminen ja kiusaaminen” arkipäivää

Entiset huippuvoimistelijat vaativat päättäjiä puuttumaan voimistelun lapsille aiheuttamiin ongelmiin.

Lähes 30 entistä huippuvoimistelijaa, osa rytmisen voimistelun maajoukkue-edustajia 1990- ja 2000-luvuilta, julkaisi torstaina vavahduttavan kirjeen. Julkisessa ulostulossa vaaditaan niin Olympiakomiteaa, Voimisteluliittoa kuin Opetus- ja Kulttuuriministeriötäkin puuttumaan lasten voimisteluvalmennukseen liittyviin räikeisiin epäkohtiin.

Kirjeen kimmokkeena toimi marraskuussa julkaistu Ylen artikkeli, jossa nykyiset voimistelijat kertoivat muun muassa traumoja aiheuttaneista valmennusmetodeista, syömishäiriöistä ja jatkuvasta laihduttamisesta.

Nyt julkaistussa kirjeessä ex-voimistelijat kertovat pystyvänsä samaistumaan yli 20 vuotta itseään nuorempien nykyvoimistelijoiden kokemuksiin.

– Ollessamme lapsia kohtuuttomat vaatimukset ja kyseenalaiset keinot olivat arkeamme vuosikausia. Painetta aiheuttivat jatkuva laihduttaminen, ulkomuodon ja painon seuraaminen, kuukautisten puuttuminen, nöyryyttävät kommentit, kivun sietäminen, rasitusmurtumat, tulehdukset, loukkaantumiset, valtavat harjoitusmäärät, sairaana harjoittelu ja kilpailu sekä uupumus ja ylikunto, kirjeessä sanotaan.

– Yleistä oli myös valmentajien harjoittama monimuotoinen alistaminen, nöyryyttäminen, kiusaaminen ja kovaotteiset valmennusmetodit, mikä kohdistui jopa esipuberteetti-ikäisiin lapsiin.

Kirjeen mukaan ”syviä traumoja aiheuttaneita valmennusmetodeja” käyttivät useat valmentajat, joista iso osa on yhä mukana rytmisen voimistelun parissa.

– Lajin ihanteet vaativat lapsilta ja nuorilta niin paljon, että menestystä on tavoiteltu myös epäeettisin keinoin. Laji on vetänyt puoleensa liian monia aikuisia, jotka kykenevät kohtuuttomuuksiin lapsia kohtaan.

Allekirjoittavat kokevat epäasiallisen valmennuskulttuurin jatkuneen vuosikymmeniä, eikä Voimisteluliitto tai Olympiakomitea ole puuttunut siihen tarpeeksi.

– Rytmisen voimistelun valmennuskulttuurissa ihannoitiin aikanamme entisten neuvostomaiden metodeja. Olemme olleet järkyttyneitä kuullessamme, että valmennusmetodeja ei ole vieläkään päivitetty nykyaikaisten arvojen ja käsitysten mukaisiksi.

1980, -90 ja 2000-luvun alun voimistelijoista moni on kärsinyt vielä pitkään urheilu-uransa jälkeenkin esimerkiksi syömishäiriöistä, itsetunto-ongelmista, masennuksesta sekä paniikki- ja ahdistushäiriöistä.

– Vahingollisen kulttuurin vastuuta ei ole tunnustettu, minkä vuoksi voimistelijat jäävät usein urheilu-uran päätyttyä yksin selviämään seurausten kanssa. Keholliset vaatimukset ja niihin tähtäävät menetelmät jättivät jälkeensä rasitusvammojen lisäksi mm. jokapäiväiseen elämään vaikuttavia lonkka- ja selkävammoja, sekä kehon normaalia toimintaa haittaavia muutoksia esimerkiksi liikeradoissa.

Kirjeen nimellään allekirjoittaneet 21 ex-voimistelijaa ja kolme nimetöntä vetoavat ”Suomen olympiakomiteaan, Voimisteluliittoon, voimisteluseuroihin, opetus- ja kulttuuriministeriöön, urheilun rahoittajiin, urheilijoiden vanhempiin sekä lajin parissa työskenteleviin ja vaikuttaviin”.

– Rytmisen voimistelun valmennukseen liittyviin ongelmiin, rakenteisiin ja toimijoihin, jotka mahdollistavat systemaattisen lapsen kasvun ja kehityksen vaarantamisen, on puututtava erittäin vakavalla otteella. Voimistelua harrastavien lasten ja nuorten täytyy saada harjoitella ja kasvaa ympäristössä, joka on turvallinen niin psyykkisesti kuin fyysisestikin.

– Vaikka osa voimistelijoista ei ole kokenut voimistelun negatiivisia vaikutuksia henkilökohtaisesti, ei se poista muutoksen tarvetta. Lähtökohtaisesti jokaisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tulisi olla turvattu myös harrastuksen parissa. Tällä hetkellä lapsen oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon ei toteudu rytmisen voimistelun parissa, kirje päätetään.

Voimisteluliitto reagoi ex-voimistelijoiden avoimeen kirjeeseen julkaisemalla torstaina tiedotteen, jossa se painotti tekevänsä aktiivisesti työtä lajikulttuurin parantamiseksi.

– Arvostan entisten urheilijoiden rohkeutta. Keskustelua tarvitaan, jotta työstämämme valmennuskulttuurin muutos toteutuu. Olen pahoillani, että tällaista on jouduttu kokemaan voimistelussa, toiminnanjohtaja Maria Laakso sanoo.

– Muutoksen täytyy lähteä lajin sisältä. Pelon ja vaikenemisen kulttuurista on päästävä eroon, ongelmista on puhuttava avoimesti. Entisten maajoukkueurheilijoiden julkiset kertomukset on rohkea teko ja sen pitäisi herättää kaikki lajin parissa työskentelevät miettimään tapoja luoda henkisesti ja fyysisesti turvallinen toimintaympäristö kaikille voimistelijoille, puheenjohtaja Kaisa Vikkula jatkaa.

Ilta-Sanomat siteeraa voimistelijoiden avointa kirjettä tavanomaista laajemmin sen yhteiskunnallisen painoarvon vuoksi.