Kommentti: Tangomies haki Oslossa oikeaa partneria tanssiin – Suomen nuori päävalmentaja tehnyt hyvää työtä

Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki päätyi Oslossa sattumoisin nuoren valmentajalupauksen puheille. Kontiolahden maailmancupin perusteella näyttää siltä, että hyvä kun päätyi, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Nuori norjalainen päävalmentaja Erik Bartlett Kulstad on tehnyt lyhyessä ajassa Suomessa hyvää työtä. Merkit paremmasta ovat toki vielä niin sanotusti hiljaisia signaaleja. Johannes Thingnes Bön haastaminen on vielä miehille tekemätön paikka samoin kuin naisille Kaisa Mäkäräisen meriitit.

Ampumahiihtoliiton puheenjohtajana jo toista periodiaan hoitava Kalle Lähdesmäki, 70, tiedetään myös tangoparkettien partaveitseksi ja vahvaksi vaikuttajaksi Seinäjoen Tangomarkkinoiden kabineteissa.

Viime keväänä Lähdesmäki oli Pekingin Suomelta alakanttisten olympiakisojen jälkeen Oslossa katsomassa maailmancupin kilpailuja. Jo lajimaailman harmaisiin eminensseihin kuuluva tangomies oli liikkeellä niin sanotusti tositarkoituksella.

Aikanaan miesten hiihtovauhtien kanssa hyvää työtä tehneen Antti Leppävuoren päävalmentajaseuraajaksi 2018 USA:sta rekrytoidun Jonne Kähkösen pesti ei jatkuisi, ja Lähdesmäki tiesi keväiset maailmancupit tässä mielessä tärkeiksi kokoontumisajoiksi ja pestuumarkkinoiksi.

Sattumien summana Lähdesmäki osui yhteisen tutun kautta puheisiin vasta kolmekymppisen, tuikituntemattoman norjalaisen Erik Bartlett Kulstadin kanssa. Koulutettu ampumahiihtovalmentaja etsi töitä.

Pesti lajilegenda Ole Einar Björndalenin ja tämän sydänkävyn, olympiavoittaja Darja Domratshevan apukoutsina Kiinassa, melkoinen kenttätason valmennusyliopisto siis, oli päättynyt olympiakevääseen. Lähdesmäki kiinnostui nuoren miehen ajatuksista ja osoitti, että ainakaan ikärasismi ei kuulu hänen paheisiinsa. Täysin katsomaton kortti sai Suomesta mahdollisuuden.

Urheilulehden haastattelussa Kulstad viime keväänä vaikutti suorastaan ujolta ja hermostuneelta – ja tunnustikin rehdisti, että on täysin tottumaton toimimaan median kanssa.

Tämä on sivuseikka sen rinnalla, että itse työnsä norjalainen näyttää hallitsevan, vaikka on todella niin nuori, että päättyneen viikon maailmancupin rupeamaan Kontiolahdelle mies valitsi peräti kolme päävalmentajaa vanhempaa urheilijaa.

Tuntemattomuutensa eduksi myös urheilupsykologiaa opiskellut Kulstad viime keväänä arveli, että ainakaan joukkueella ei voi olla hänestä negatiivisia ja mentaalisesti jarruttavia ennakkokäsityksiä.

Kontiolahden maailmancup ei ollut tällä kertaa kaksinen yleisömenestys, mutta tulokset osoittivat, että täysin mustan kuopan pohjalla laji ei Suomessa makaa.

Kontiolahden tulokset ovat pitkästä kaudesta vasta kovin pieni otanta, ja Pohjois-Karjalan tutut olot istuvat Suomen urheilijoille ja näiden välineille sekä muille tukitoiminnoille. Mutta eivät ne loputtomiin valehtelekaan.

Joulukuun 1. päivänä naiset hiihtivät 4x6 kilometrin viestissä erinomaisesti 7. sijalle. Miehet kamppailivat realismin pohjilta 4x7,5 kilometrin viestin podium-paikasta, joka meni vasta ykkösmies Tero Seppälän epäonnistumiseen. Ei ihan jokapäiväistä tällainenkaan.

Kontiolahdella kyntäneen Seppälän, olympiayhteislähdön ysin, todellista suorituskykyä tuskin vielä nähtiin. Yhtä selvää on se, että Mari Ederin pitkäksi venynyt päätös jatkaa on tuonut maajoukkueeseen tärkeää kokemusta ja tuntumaa toimintaan, jolla maailmanhuipun tuntumassa ja ihan huipullakin on ainakin käyty. Olli Hiidensalo sivusi uransa parasta, ja Suvi Minkkinen nappasi kirkkaasti uransa parhaan sijoituksen.

Kaikki nämä ovat tietenkin vielä pieniä signaaleja paremmasta, jos vertailukohdiksi nostaa vaikka Johannes Thingnes Bön tai Hanna Öbergin. Mutta ne ovat kuitenkin merkkejä siitä, että toivoa on ja uusi päävalmentaja tiimeineen olisi määrätietoisesti jonnekin ainakin matkalla.

Taustalla on menestystä myös nuorten arvokisoista, joten takaakin on pitkästä aikaa tulossa jonkinlaista painetta edustuspaikoista.

Kaisa Mäkäräinen hääri Kontiolahdella viikon Yle Urheilun lajiasiantuntijana, mutta myös henkilökohtaisen valmentajan kaavussa.

Kaisa Mäkäräisen lopettamisen 2020 pelättiin syöksevän lajin Suomessa penkkaan. Kontiolahden katsomoissa riitti toki tilaa, mutta tv-viihteenä mainio ampumahiihto on kelvannut suomalaisille suurnaisen lopetettuakin oikein hyvin.

Kontiolahdella Mäkäräinen hääri Yle Urheilun asiantuntijatehtävissä, mutta tällä kertaa myös henkilökohtaisena valmentajana. Venla Lehtonen otti toki sprintissä viimeisen maailmancupin pisteen, mutta kun nolla-ampuja sijoittuu 40:nneksi, Mäkäräisen ei liene vaikea perustella muutaman hapollisen vedon tärkeyttä tulevina harjoituskausina.

Mäkäräinen kosketus lajinsa kansainväliseen vaatimustasoon ja teknis-mentaalis-fyysisiin detaljeihin on tuoretta kuin Kauppahallin kuha. Kontiolahden viikon rupeaman perusteella Yle Urheilu on myös nyt oppinut käyttämään asiantuntijaansa kunnolla hyväksi pienten alkuhapuilujen jälkeen.

Ja vielä:

Alppiässä Kalle Palanderin hoikistunutta olemusta on ihasteltu jo pitkään. Pujottelun maailmanmestari ei ole halunnut kertoa julkisesti ohenemisensa salaisuuksia. Yksi niistä on ainakin se, että Palander on jo reilusti yli vuoden viettänyt täysin alkoholitonta elämää.