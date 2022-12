Assi Koivistolle painonnoston MM-kultaa! Maamme-laulu kajahti Floridassa

Assi Koivisto-Allonen juhli maailmanmestaruutta 65– 69-vuotiaiden ikäluokassa.

Rautarouva Assi Koivisto-Allonen, 65, on kerännyt viime vuosina laakereita menestyksekkäänä painonnostajana. Kyse on ollut masters-sarjoista, joissa presidentti Mauno Koiviston ja rouva Tellervo Koiviston tytär on pärjännyt mukavasti.

Nyt Koivisto-Allonen kilpaili MM-kisoissa 65-vuotiaiden ikäluokassa alle 55-kiloisten sarjassa kolmen muun nostajan kanssa. Tempauksen ja työnnön yhteistuloksen jälkeen maailmanmestariksi julistettiin Koivisto-Allonen.

Asiasta uutisoi Twitter-tilillään toinen masters-nostaja Baba Lybeck. MM-titteli heltisi yhteistuloksella 73 kiloa.

Koiviston-Allosen maailmanmestaruuden kunniaksi Floridassa ilmoille kajahti myös Maamme-laulu.

Koivisto-Allonen on kertonut aloittaneensa painonnoston ystävänsä Hille Korhosen vinkistä. Kyse oli uudesta aluevaltauksesta, sillä Koivisto-Allonen on kertonut vältelleensä kilpaurheilua lähes koko ikänsä. Aktiivinen kuntoliikkuja hän on ollut, sillä hiihtokilometrejä on kertynyt parhaina vuosina jopa 600–700.

Koivisto-Allonen aloitti raudan kanssa puuhaamisen vasta myöhäisellä iällä. Syksyllä 2017 Koivisto-Allonen meni Korhosen kehotuksesta painonnostosalille. Mikään hoito tai muu liikuntamuoto ei ollut auttanut koko kroppaan iskeneeseen jäykkyyteen ja kipuihin, joten hän päätti kokeilla painonnosto

– Kroppani oli aivan jumissa: hartiat jännittyivät korviin, ja reidet olivat istumisesta kankeat. Alaselkäni kipuili niin, etten pystynyt kumartumaan enkä kyykistymään kunnolla, Koivisto kertoi Apu-lehdelle kesäkuussa 2020.

Assi Koivisto-Allonen on kilpaillut ahkerasti vuoden 2019 jälkeen.

Punttitreenin ansiosta kivut alkoivat helpottaa, ja kropan liikkuvuus parani. Harrastus tempaisi mukaansa, ja valmentaja Matti Vestman sai yritysmaailmassa merkittävän uran tehneen naisen lähtemään kilpailuihin.

Vestman ylipuhui naisen osallistumaan SM-kisoihin, joissa Koivisto-Allonen pärjäsi erinomaisesti. Sen jälkeen hän siirtyi sitten Euroopan valloitukseen.

Marraskuussa 2020 suomalainen pääsi tuulettamaan Euroopan mestaruutta. Voitto tuli hieman erikoisella tavalla, sillä maanosan mestaruuskilpailut järjestettiin koronapandemian takia virtuaalisesti.

Koivisto-Allonen suoritti tempauksen ja työnnön treenipaikassa Hakaniemen Tempaus-Areenalla. Yhteistulos oli sama (31 kg + 42 kg = 73 kg), jonka hän sai ylös Orlandon MM-lavalla torstaina. Nyt koko maailma pääsi ihmettelemään suomalaisen teräsmimmin jykevää työskentelyä tangon kanssa.