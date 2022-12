Konsta Koivisto sai palkintokaappiinsa rutkasti täytettä.

Kankaanpäässä kisattiin keskiviikkona ja torstaina puolustusvoimien kamppailupäivät, joilla yksi nimi nousi ylitse muiden.

Aliupseerioppilas Konsta Koivisto, 21, nappasi kaksipäiväisistä kisoista peräti kolme kultaa ja yhden hopeamitalin.

Kirkkaimmat jalometallit Koivisto napsi lukkopainin kilpasarjasta, vapaaottelun D-luokasta ja judon kilpasarjasta. Hopeaa hän pokkasi vapaapainin kilpasarjassa, jonka finaalissa hän hävisi lajin nuorten EM-hopeamitalistille Jonne Sarkkiselle.

Tuore mestari kertoo, mitkä ovat hänen tavoitteensa kamppailu-urheilun saralle tulevaisuudessa.

– Nyt on itse asiassa yksi tavoite saavutettu, kun voitin brasilialaisessa jujutsussa mustavöisten Suomen mestaruuden. Se tuli vielä hienolla tavalla, kun voitin myös avoimen painoluokan samoissa kisoissa. Saatan olla nuorin, joka on voittanut molemmat samoissa kisoissa, Koivisto sanoo Ilta-Sanomille.

Tuttu näky puolustusvoimien kamppailupäivillä: tuomari nostaa Konsta Koiviston käden.

Koivisto aikoo keskittyä jatkossakin pukuun eli Gi-puvun kanssa kilpailtaviin kamppailulajeihin kuten brassijujutsuun. Hän linjaa äärimmäisen kovan tavoitteen tulevaisuutta varten.

– Jompikumpi on pakko valita, ja olen miettinyt, että puku ehkä sopii paremmin minulle. Tavoite on nyt jollain tavalla ulkomailla. Haluan voittaa joskus mustavöisten EM- tai MM-mitalin. Siinä on pitkäaikainen tavoite.

Koiviston rypistystä voi pitää hyvin onnistuneena. Brasilialaisessa jujutsussa kunnostautunut nuorukainen otti kamppailupäivillä useita kovia päänahkoja.

Judon kilpasarjassa hän kaatoi alle 21-vuotiaiden ja 90-kiloisten Suomen mestari Tero Yliruusi ja matkalla vapaapainin finaaliin hän kellisti painin aikuisten Suomen mestarin Otto Malisen.

Koivisto väänsi itsensä kolmeen ykkössijaan.

Vapaapaini oli Koivistolle täysin uusi maailma. Lukkopainista opitut tekniikat kantoivat hänet kuitenkin hämmästyttävän pitkälle.

Vapaapainin lisäksi vapaaottelu oli kamppailulupaukselle uusi tuttavuus, mutta hän sai pikapreppausta todella kovalta taholta. Koiviston kanssa helsinkiläisellä GB Gymillä harjoitteleva entinen UFC-ottelija Anton Kovanen piti seuratoverilleen pikakurssin lajista.

Innostus kamppailu-urheiluun alkoi 8-vuotiaana, kun pikku-Koivisto asteli ensimmäistä kertaa judoharjoituksiin.

Harrastus alkoi pelkällä judolla, mutta bjj tuli mukaan matkaan teini-iässä.

– Aloitin judolla, mutta joskus 13-vuotiaana jujutsu tuli mukaan kuvioihin, ja treenasin niitä ristiin. Viimeiseen neljään vuoteen en ole käytännössä harjoitellut muuta kuin pelkkää jujutsua.

Vaikka Koiviston painopiste on brasilialaisessa jujutsussa, hän ei lähde asettamaan lajeja järjestykseen.

– Olen monipuolinen kamppailuintoilija. Arvostan kaikkien lajien harrastajia.

Koivisto suorittaa varusmiespalvelustaan urheilukoulussa Kaartin jääkärirykmentissä.

Menestys on piirittänyt nuorukaista muutenkin lähimenneisyydessä. Hän voitti viikko sitten ennätyksellisen nuorena brasilialaisen jujutsun ruskea-/mustavöisten SM-tuplakultaa.