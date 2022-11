Mitä Tukholman-junassa tapahtui 12. kesäkuuta? Olympiapamppua epäillään seksuaalisesta häirinnästä

Mats Årjes irtisanoutui Olympiakomitean puheenjohtajan paikalta syytteen vuoksi.

Ruotsin olympiakomitean puheenjohtajaa Mats Årjesia, 55, epäillään seksuaalisesta häirinnästä, uutisoi ruotsalaismedia Expressen.

Epäillyn rikoksen ajankohdaksi kerrotaan 12. kesäkuuta.

Olympiapomo oli matkalla junalla Borlängesta Tukholmaan, kun hän väitetysti laittoi kätensä naismatkustajan reidelle ja puhui tälle seksuaaliseen sävyyn.

Årjes vahvisti syytteen ruotsalaismedialle.

– Tämä on äärimmäisen valitettava tilanne minun kannaltani. Sana sanaa vastaan. Minä kiellän kaiken, hän sanoi Expressenin mukaan.

Urheilupamppu kuuli syytteestä maanantaina. Hän irtisanoutui omasta aloitteestaan toistaiseksi Olympiakomitean puheenjohtajan paikalta.

– Minun on vetäydyttävä hetkeksi. En osallistu johtokunnan kokouksiin, joissa normaalisti olisin mukana. Kun tällainen prosessi on käynnissä, minun on siirryttävä syrjään.

Årjesin asianajaja Henrik Olsson Lilja on ymmällään tapauksesta.

– Tämä on surullinen tapaus, jossa taustalla on muita motiiveja. Valitettavasti asia on mennyt oikeuteen. Tarkempaa kerrottavaa minulla ei ole. Tämä on erittäin huolestuttavaa, Lilja kommentoi.

Årjes on myös Ruotsin hiihtoliiton kunniapuheenjohtaja.