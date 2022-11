Hallintoa näkyvästi kritisoinut kurdi Voria Ghafouri pidätettiin torstaina hänen seuransa harjoitusten jälkeen.

Iranissa aiemmin tällä viikolla pidätetty entinen maajoukkuejalkapalloilija Voria Ghafouri on vapautettu takuita vastaan, kertoo valtiollinen Fars-uutistoimisto. Samalla kerrottiin tunnetun toisinajattelijan Hossein Ronaghin vapauttamisesta takuita vastaan.

Iranin turvallisuusjoukot pidättivät hallinnon kriitikkona tunnetun Ghafourin torstaina hänen edustamansa seuran Foolad Khuzestanin harjoitusten jälkeen. Häntä syytetään valtion vastaisen propagandan levittämisestä.

Ghafouri, 35, on pelannut Iranin maajoukkueessa 28 ottelua, viimeksi vuonna 2019. Hän edusti kesään asti Iranin suurinta seuraa Esteghlalia ja oli aiemmin myös joukkueen kapteeni, mutta sopimus purettiin ja hän siirtyi Fooladiin. Hän on tukenut syksyn aikana julkisesti Iranin hallinnon vastaisia laajoja protesteja. Ghafouri on kurdi ja on kritisoinut erityisesti mielenosoitusten kovaotteista tukahduttamista Länsi-Iranin kurdialueilla.

Ghafourin pidätys sai erityisen suurta huomiota, koska Iranin maajoukkue pelaa parhaillaan jalkapallon MM-turnauksessa Qatarissa. Iranin joukkue kohahdutti ennen kisojen avausotteluaan Englantia vastaan, kun pelaajat eivät laulaneet maan kansallishymniä. Iran hävisi Englannille 2–6, mutta voitti perjantaina Walesin 2–0.

Lauantaina vapautettiin myös tunnettu toisinajattelija Ronaghi, joka pidätettiin jo syyskuussa mielenosoitusten leimahdettua. Ronaghi, 37, on vuosien ajan ollut yksi näkyvimmistä yhä Iranissa asuvista hallinnon kriitikoista.

Ronaghi oli pidätyksensä jälkeen ryhtynyt syömälakkoon, ja hänen terveydestään on oltu huolissaan. Ronaghin perheen mukaan hän oli vankilassa hengenvaarassa munuaisvaivan takia, ja hänet vapautettiin hoitoja varten.

Moni muu näkyvä hallinnon kriitikko on yhä vangittuna. Syyskuussa käynnistyneiden laajojen protesteiden aikana on YK:n mukaan pidätetty noin 14 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan turvallisuusjoukot ovat surmanneet satoja mielenosoittajia.