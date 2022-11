Roman Abramovitshin kerrotaan asettuneen Turkkiin.

Venäläismiljardööri Roman Abramovitsh, 56, on kaikessa hiljaisuudessa asettunut Istanbuliin, kertoo turkkilaislehti Hürriyet.

Lehden mukaan jalkapalloseura Chelsean entinen omistaja on tuttu näky Bosporinsalmen rantabulevardeilla ja kahviloissa Rumeli Hisarin linnoituksen lähettyvillä.

Abramovitshin liikkeistä on kerrottu hyvin vähän sen jälkeen, kun sekä Britannia että Euroopan unioni jäädyttivät Vladimir Putinin lähipiiriläiseksi väitetyn oligarkin varat keväällä.

Abramovitsh joutui luopumaan Chelseasta ja talouteen keskittyvän Bloombergin mukaan venäläisen omaisuuden arvosta on haihtunut vuoden aikana jo kolmannes. Bloombergin arvion mukaan Abramovitshin omaisuuden arvo on nyt 8,4 miljardia euroa.

Kesän ja alkusyksyn ajan Abramovitshin olinpaikka oli mysteeri, mutta nyt vyyhti alkaa aueta. Venäläisen ökykartano Lontoon liepeillä on ollut tyhjillään ja Abramovitshin superjahdit ovat seilanneet maailman merillä poissa EU:n aluevesiltä.

Elokuussa Abramovitsh ja hänen Eclipse-jahtinsa paikannettiin Turkin etelärannikolle Göcekiin. Sieltä matka on nyt jatkunut pohjoiseen Istanbuliin, jonka satamiin oli lehden mukaan lokakuussa ankkuroitu kaksi Abramovitshin neljästä luksusjahdista.

Nyt MarineTraffic -sivuston mukaan sekä Eclipse että Abramovitshin toinen jättijahti Solaris ovat palanneet takaisin Göcekin edustalle.

Satojen miljoonien arvoinen Eclipse on mahtava ilmestys.

Abramovitshin hulppea Solaris-jahti seilasi keväällä maailman merillä, mutta on nyt asettunut Turkin lounaisrannikon edustalle.

Yhteensä Abramovitshin jahtien arvoksi on arvioitu 1,2 miljardia euroa. Esimerkiksi mainittu Eclipse on satojen miljoonan euron arvoinen paatti, jossa on kaksi uima-allasta ja kaksi laskeutumisalustaa helikopterille.

Göcekin satamassa yli 150-metristä alusta kuvailtiin ”aavelaivaksi”, sillä tietojen mukaan laivassa majaili normaalin 95 hengen miehistön sijaan vain viisi miehistön jäsentä.

Maaliskuussa Abramovitshin pienemmät huviveneet – 55-metrinen Halo ja 67-metrinen Garcon – takavarikoitiin hetkellisesti Antiguan ja Barbudan saarilla Karibianmerellä. Abramovitsh pääsi pälkähästä täpärästi, sillä Karibian valtioilla ei ole mahdollisuutta ottaa Abramovitshin omaisuutta haltuunsa, ellei Abramovitsh tee rikosta maassa.

Luksusaluksista uutisoivan Luxury Launches -sivuston mukaan koko Abramovitshin neljän aluksen ”laivasto” on nyt Turkissa.

Laivoilla ajelu ei ole halpaa lystiä. Sivuston mukaan Eclipsen tankkaaminen täyteen maksoi Abramovitshille 1,6 miljoonaa euroa.

Turkkilaissatamat ovat ottaneet pakotteiden alaiset luksuspaatit huomaan. New York Timesin mukaan lokakuun lopussa Turkin aluevesillä oli 32 laivaa, joiden omistajiin kuuluu oligarkkeja ja pakotelistoilla olevia henkilöitä.

Venäjän vastaiset pakotteet ovat EU:n, Yhdysvaltain ja muutamien muiden maiden määräämiä, joten ne eivät sido Turkkia.

Abramovitsh nousi maailmanlaajuisen huomion kohteeksi keväällä, pian sen jälkeen kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyksensä Ukrainassa.

Pakotteiden tiedetään vaikeuttaneen viime vuosituhannen lopussa öljy-, alumiini- ja teräsbisneksillä rikastuneen Abramovitshin elämää rajusti. Abramovitsh ei ole esimerkiksi pystynyt myymään osuuttaan teräsyhtiö Evrazista, joka oli hänen suurin pörssilistattu omaisuuseränsä ennen sotaa.

Abramovitshilla on Venäjän lisäksi Israelin ja Portugalin kansalaisuudet. Asiantuntijoiden mukaan hänen liiketoimensa Euroopassa ovat ohi.

Hürriyetin tietojen mukaan miljardööri etsii nyt itselleen pysyvää olinpaikkaa Istanbulista nimenomaan Rumeli Hisarin linnoituksen lähettyviltä.