Hillittömät kuvat: Miljonääri lapioi autonsa esiin kahden metrin kinoksesta – Etelä-Suomen "lumitykki" kalpenee tämän rinnalla

Buffalon hurja lumimyräkkä ajoi NFL-joukkue Billsin evakkoon Detroitiin.

Suomessa on kohistu viikonloppuna maan eteläosissa jylläävästä ”lumitykistä”. Meikäläiset myräkät ovat kuitenkin olleet sangen maltillisia, jos vertailukohdaksi otetaan Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion pohjoisosissa sijaitseva Buffalo.

Buffalossa voidaan puhua todellisesta lumimyrskystä, sillä hanki on kohonnut loppuviikon rankkasateiden aikana lähes kahden metrin korkeuteen.

Hurja myräkkä aiheuttaa luonnollisesti harmia myös urheilutoiminnalle kaupungissa. NFL-joukkue Buffalo Billsin oli määrä pelata sunnuntaina kotipeli Cleveland Brownsia vastaan, mutta Buffalon kattamattomalla Highmark Stadiumilla pelaaminen ei onnistu.

Ottelu päätettiin jo aiemmin viikolla siirtää pelattavaksi Detroitiin kokonaan katetulle Ford Fieldille. Jonkin aikaa oli kuitenkin epäselvää, pystytäänkö ottelua pelaamaan sielläkään, koska ”valkoista kultaa” tippui taivaalta siinä määrin, että joukkueen siirtyminen lentokentälle vaikutti mahdottomalta.

Muun muassa Billsin lentopotkaisija Sam Martin sai rehkiä lähes täyden päivätyön löytääkseen autonsa nietosten alta.

Billsin kannattajaryhmä Bills Mafia tiedetään erityisen intohimoiseksi ryhmittymäksi. Faneista oli valtava apu joukkueelle myös lumikaaoksen keskellä, sillä Bills Mafia otti lapiot käteen ja raivasi katuja auki, jotta pelaajat pääsisivät liikkumaan lentokentälle.

Työ kantoi hedelmää, sillä joukkue pääsi kuin pääsikin matkustamaan Detroitiin ja ottelu Clevelandia vastaan päästään pelaamaan suunnitellussa aikataulussa sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Ahkerasti myös vieraspeleihin matkustava Bills Mafia osoitti tukensa joukkueelleen muutenkin kuin lapion varressa. Vaikka Eriejärven toisella puolella sijaitsevaan Detroitiin on matkaa lähes 400 kilometriä ja varoitusaika oli lyhyt, otteluun myytiin alle vuorokaudessa yli 56 000 lippua.

Buffalon lumitilanne on – kuten arvata saattaa – innostanut sosiaalisen median käyttäjiä jakamaan kaikenlaisia hauskoja kuvamuokkauksia. Myös Billsin virallinen Twitter-tili on ottanut ilon irti poikkeuksellisesta tilanteesta.

Billsin tili muun muassa asetti lumikinosten korkeuden kekseliäästi viitekehykseen. Vaikka amerikkalaisen jalkapallon pelaajat – etenkin linjamiehet – ovat selvästi keskimääräistä kookkaampia ihmisiä, vain viiden Billsin pelaajan päälaki yltää Buffalon lumihankea korkeammalle. NFL-joukkueiden kokoonpanossa on 53 pelaajaa.

Bills on yksi tämän kauden suurimpia Super Bowl -mestarisuosikkeja, mutta on yllättäen hävinnyt kaksi edellistä otteluaan. Yhdeksän kierroksen jälkeen joukkueen saldona on kuusi voittoa ja kolme tappiota.

Ottelu Cleveland Brownsia vastaan käynnistyy Detroitissa sunnuntaina kello 20 Suomen aikaa.