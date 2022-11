Tapio Lehtisen tytär kuuli puhelimessa kauheat uutiset isästään – sen jälkeen Helsingin metrotunnelissa tapahtui jotain täysin odottamatonta

Silja Frost joutui absurdiin tilanteeseen Helsingin metrotunnelissa.

Purjehduksen olympiamitalisti Silja Frost (os. Lehtinen) joutui kokemaan kauhun hetkiä, kun hänen isänsä Tapio Lehtisen vene upposi Golden Globe -purjehduskilpailussa perjantaiaamuna.

Lehtinen kellui noin vuorokauden ajan Intian valtamerellä Etelä-Afrikan edustalla pelastuslautassa. Lopulta kilpakumppani Kirsten Neuschäfer saapui paikalle pelastamaan Lehtisen lautalta veneeseensä.

Nyt Lehtinen on Darya Gayatri -rahtialuksessa matkalla kohti Kiinaa ja Rianzhoun satamaa.

Frost kommentoi piinallista vuorokautta Tapio Lehtinen Sailing -tiimin tiedotteessa.

– Odotus hätäsignaalin ja ensimmäisen tekstiviestin välillä oli ahdistavaa. Kun selvästi jotain oli pahasti pielessä, vaikutti todennäköiseltä, että Asteria on saattanut upota. Oli epäselvää, mikä Tapion tilanne on, joten jouduimme kaikki varautumaan myös huonoihin uutisiin. Helpotus olikin valtava, kun eka viesti Tapiolta lopulta saatiin. Sen jälkeen luotettiin kyllä siihen, että kaikki järjestyy, Frost sanoo.

– Keli oli kuitenkin maltillinen, kisakaverit Kirsten ja Tom ja lähin laivakin suhteellisen lähellä. Tapiolla on paljon kokemusta ja rautaiset hermot. Hänen sopeutumiskykynsä tilanteeseen kuin tilanteeseen on huippuluokkaa. Hän vaikutti jopa nauttineen lopulta yöstä lautalla ja nukkuneen yönsä paremmin kuin me kaikki muut Suomessa

Tilanne sai käsittämättömältä vaikuttavan käänteen nopeasti sen jälkeen, kun Frost oli kuullut tapauksesta veljeltään Lauri Lehtiseltä.

– Tilanteen absurdius konkretisoitui dramaattisella tavalla. Kuullessani tapahtuneesta perjantaiaamuna veljeltäni puhelimessa, lähdin kävelemään metrolle päästäkseni Tapion äidin luokse. Helsingin Yliopiston tunnelissa joku soitti samaan aikaan sellolla Titanicin tunnussäveltä. Tilanne tuntui täysin hullulta, joten My Heart Will Go On sen keskellä jopa nauratti. Onneksi tässä tarinassa on onnellisempi loppu, Frost kertoo.

Golden Globe -purjehduskilpailuun osallistuneen Lehtisen alus upposi Etelä-Afrikan edustalla. Kisan järjestäjien mukaan hätäsignaali lähetettiin Suomen aikaa perjantaina kello 8.54 Intian valtamereltä, noin 830 kilometriä kaakkoon Etelä-Afrikasta.

Lehtinen oli valtamerellä pelastuslautassa pelastuspukuun pukeutuneena. Hänellä oi lisäksi ainakin yksi Grab bag -pelastautumispakkaus mukanaan.

Golden Globea pidetään maailman haastavimpana yksinpurjehduskilpailuna. Kilpailussa purjehditaan soolona maapallon ympäri ilman pysähdyksiä tai nykyaikaista teknologiaa. Vuonna 2018 Lehtinen oli yksi viidestä purjehduksen loppuun saakka suorittaneista.