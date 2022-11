Pelicansin tappioputki venyi, Sport yltyi maalikarkeloihin – näin pelattiin SM-liigassa

Sport teki jatkosopimuksen pistetykki Axel Holmströmin kanssa.

■ HPK–TPS vl. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

■ Sport–SaiPa 6–2 (2–0, 2–2, 2–0)

■ Pelicans–Jukurit 2–5 (1–3, 0–0, 1–2)

■ KalPa–JYP 1–4 (1–2, 0–0, 0–2)

SaiPan laitahyökkääjä Ville Meskanen, 27, on vertynyt loistavaan maalivireeseen miesten jääkiekkoliigassa. Perjantaina Meskanen teki jo kauden 11. liigamaalinsa, kun SaiPa hävisi vieraissa Sportille tylysti 2–6. Meskanen johtaa Liigan maalipörssiä.

Perjantain muissa otteluissa kotijoukkue HPK hävisi voittolaukauskisan jälkeen TPS:lle 1–2, KalPa taipui kotonaan JYPille 1–4 ja Pelicans romahti kotonaan Jukureille 2–5.

Meskasen kausi on ollut erikoinen, sillä hän pelasi 12 ensimmäistä otteluaan ilman osumia. Sen jälkeen maaliverkot ovat pöllynneet, sillä Meskanen on tehnyt kahdeksassa viime pelissään 11 osumaa. Mukaan on mahtunut muun muassa kaksi hattutemppua.

Meskanen on ollut aiemminkin tehokas viimeistelijä, sillä hän on tehnyt parhaalla kaudellaan Liigan runkosarjassa 24 osumaa. Lukema syntyi kaudella 2017–2018 Ilveksen paidassa, jolloin Meskanen oli runkosarjan kolmanneksi paras maalintekijä.

Sportia vastaan Meskanen tykitti toisessa erässä SaiPan 1–2-kavennuksen ylivoimalla etuyläkulmaan.

Kotijoukkue Sport tiedotti perjantaina tehneensä kahden kauden jatkosopimuksen Liigan pistepörssin kärjessä olevan Axel Holmströmin kanssa. Ruotsalaishyökkääjä Holmström on kerännyt kauden 22 liigapelissään tehopisteet 8+15=23. SaiPaa vastaan hän keräsi kaksi syöttöpistettä.

HPK:n ja TPS:n välisen ottelun voittomaalikisassa ainoa viimeistelyssä onnistunut oli turkulaisten Mikael Pyyhtiä.

Pelicansin tuore hankinta Tyler Kelleher vei lahtelaisjoukkueen johtoon, mutta Jukurit meni sen jälkeen menojaan.

Sarjataulukossa toisena oleva Pelicans kärsi kolmannen peräkkäisen kotitappionsa.

KalPan ja JYPin kohtaamisessa ainoa kahden tehopisteen pelaaja oli jyväskyläläisten Braden Christoffer, joka keräsi kaksi syöttöpistettä.