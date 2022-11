Yle: Entistä Suomen maajoukkuevalmentajaa epäillään vuosia kestäneestä epäasiallisesta toiminnasta

Ylen selvityksen mukaan monet urheilijat väittävät valmentajien toiminnan aiheuttaneen urheilijoille vakavia terveysongelmia.

Kuluvan vuoden alkuun asti Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana työskennellyttä Laura Ahosta ja toista maajoukkuevalmentajaa epäillään epäasiallisesta käytöksestä maajoukkuevoimistelijoita kohtaan, uutisoi Yle.

Ylen mukaan osa maajoukkuevoimistelijoista on ollut alaikäisiä, ja epäasiallinen toiminta on jatkunut useita vuosia. Ylen haastattelemien urheilijoiden kertomusten mukaan valmentajien toiminta on aiheuttanut heille vakavia terveysongelmia.

Osa maajoukkueeseen kuuluneista voimistelijoista ei ole kokenut valmentajien toimintaa epäasialliseksi.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea vei rytmisen voimistelun maajoukkuetta käsittelevän asian Suomen urheilun eettiseen keskukseen (Suek) kevättalvella 2021

Ylen haastattelemat urheilijat väittävät, että päävalmentajan metodeihin kuului nöyryyttämistä, haukkumista ja laihduttamiseen painostamista. Voimistelijoiden mielestä ajatukset pyörivät laihduttamisen ja syömisen kontrolloimisessa.

Voimisteluliiton ilmoituksen mukaan Ahonen on käytöksellään vaarantanut urheilijoiden terveyttä. Urheilijoille on diagnosoitu muun muassa syömishäiriöitä, masennusta ja posttraumaattista stressihäiriötä.

Ahonen kieltäytyi Ylen haastattelusta mutta vastasi sähköpostitse.

Ahonen kieltää kategorisesti perustelleensa punnituksia lajin vaatimuksilla tai kommentoineensa epäasiallisesti voimistelijoiden painoa tai ulkonäköä. Ahosen mukaan Ylen tiedot ovat vääriä.

Ahonen kieltää myös vaarantaneensa urheilijoiden terveyttä ja hyvinvointia.

Pitkään huipputasolla valmentanut Ahonen on tällä hetkellä valmennuspäällikkönä helsinkiläisessä Elise Gymnasticsissa.