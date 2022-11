Kommentti: Rummutetun kohu­tutkimuksen suurin paljastus on tämä: Suomen ”urheilu­poliisi” on pelkkä vitsi

Tuorein tutkimusfarssi on uusi kolhu Suekin entuudestaan heikolle uskottavuudelle, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Suek on edennyt viime aikoina haparoiden.

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) taipui kritiikin alla ja päätti valkopestä ikävän tutkimusaiheen tuoreessa, keskiviikkona julkaistussa tutkimuksessaan.

"Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa” selvittäneen tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa vertailutietoa parin vuoden takaisen häirintätutkimuksen rinnalle, mutta Suek tekikin käsittämättömän ratkaisun ja selvitti samassa tutkimuksessa myös urheilijoiden myönteisiä kokemuksia kilpaurheilussa.

Kilpaurheilussa on tietenkin todella paljon hyvää ja arvokasta, mutta urheiluperhettä ”ulkopuolelta” valvovan Suekin tehtävä ei ole tuottaa urheilun hyvää kertomusta tukevaa materiaalia lajiliittojen mainostarpeisiin.

Se, että myönteisiä kokemuksia tutkittiin samassa yhteydessä kielteisten kokemusten kanssa, romuttaa Suekin uskottavuuden puolueettomana tiedontuottajana ja on tieteellisesti erittäin epäuskottavaa.

Suek päätti pehmoilla, koska se murtui lajiliittojen paineen alla. Suekin julkaisemat aiemmat häirintätutkimukset herättivät niin kriittistä julkista keskustelua, että lajiliitot vetivät niistä herneen nenäänsä.

Liittojen mielestä Suekin objektiivisuuteen pyrkineet tutkimukset maalasivat urheilusta liian kielteisen kuvan.

Tuoreimman tutkimuksen tuloksista ja toteutuksesta voi päätellä, ettei Suek enää edes pyri objektiivisuuteen. On aika omituista, että jos ryhdytään tutkimaan urheilun mahdollisia ongelmia, tutkimusasetelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetetaan hyvien puolien löytäminen.

Suekin tutkimusfarssista ja taipumisesta lajiliittojen paineen alla on vastuussa yhdistyksen pääsihteeri Teemu Japisson, joka sisäpiiritietojen mukaan kantaa jatkuvaa huolta siitä, miten lajiliitot reagoivat, jos Suek tuo niistä esiin ikäviä totuuksia.

Tuoreimman häirintätutkimuksen tuloksissa on jätetty jopa kertomatta lajikohtaiset erittelyt, ettei mikään laji vain näyttäytyisi liian huonossa valossa.

Tällainen pehmentely on pöyristyttävää järjestölle, jonka toiminnan yhdeksi kivijalaksi se on rakentanut vastaansanomattoman tiedon tuottamisen, oli se sitten ikävää tai positiivista.

Suekin pääsihteeri Teemu Japisson.

Pääsihteeri Japisson on päätynyt nykyiseen pestiinsä vallankäytön kovimmasta ytimestä, tiiviistä herrakerhosta, joka on linjannut suomalaisen urheilun suuntaa mielensä mukaan. Hän on työskennellyt Nuoren Suomen, Suomen Liikunta ja Urheilun (SLU), Valon ja Olympiakomitean pääsihteerinä – ja nyt hänen pitäisi ikään kuin ulkopuolisena valvoa oikeudenmukaisuutta ja nostaa esiin ikäviä asioita.

Kuinka riippumatonta toimintaa Suekilta voi tällaisella taustalla edes odottaa? Ja miten Suek voi uskottavasti käyttää suomalaisessa urheilussa suurta valtaa, jos se on altis lajiliittojen painostukselle?

Suekin tuore häirintätutkimus oli rimanalitus myös siksi, etteivät sen tulokset kerro luotettavasti oikeastaan mistään mitään. Kysely lähetettiin jopa 54 000 kilpaurheilijalle, mutta siihen vastasi ainoastaan runsaat 2 000 henkilöä. Vastausprosentiksi jäi surullinen 3,7.

Pöyristyttävää on sekin, että kyselyn jätti kesken peräti 1 667 henkilöä. Se ei ole toki ihme, sillä kyselyssä oli huimat 50 kysymystä. Jos tutkimuksen tavoitteena oli hyydyttää urheilija ennen vastausten lähettämistä, kysely onnistui mainiosti.

Tutkimuksen epäluotettavuutta kuvaa sekin, että tulosten mukaan urheilijoiden kokemukset seksuaalisesta häirinnästä olisivat pudonneet järisyttävän paljon.

Pari vuotta sitten joka neljäs kyselyyn vastannut oli kokenut seksuaalista häirintää, mutta tuoreen tutkimusten vastaajista ainoastaan viisi prosenttia.

On aivan selvää, ettei näin lyhyessä ajassa tapahdu näin suuria muutoksia.

Suek on haalinut itselleen roolin urheilun ”tutkimuslaitoksena” ja epäonnistunut pahasti.

Molempia Suekin häirintätutkimuksia on kritisoitu alhaisesta vastausprosentista, eivätkä tutkimukset ole lainkaan vertailukelpoisia keskenään. Siksi Suekin tutkimuksia ei voi käyttää päätöksenteon pohjana, mikä olisi yksi tutkimustyön tärkeimmistä tehtävistä.

Yhdistyksellä ole ensinnäkään riittävää osaamista tutkimustyöhön. Suekilla on kyllä palkkalistoillaan tutkimuspäällikkö muttei tutkijoita. Lähes sataprosenttisesti valtionavusta elävä Suek joutuu siis ostamaan tekijät työläille tutkimuksilleen, mikä ei ole halpaa lystiä.

Kun vielä etenkin tuorein tutkimus epäonnistui räikeästi, urheilun rahoja on heitetty kankkulan kaivoon. Parempaa jälkeä tulisi, jos urheilututkimuksia tuottaisivat oikeat tutkimuslaitokset.

Suek on viime aikoina katastrofaalisesti hapuillut myös varsinaisessa ydintehtävässään eli antidopingtyössä menetellen kahdessa tapauksessa raskaasti väärin. Ensin Suek mokasi pahasti aitajuoksija Lotta Haralan tapauksessa ja antoi sen jälkeen väärää tietoa paraurheilija Liisa Liljalle lääkkeen käytöstä.

Tuorein tutkimusfarssi on uusi kolhu Suekin entuudestaan heikolle uskottavuudelle ja herättää kysymyksen, onko Suek toiminnallaan ansainnut massiivisen yli kolmen miljoonan euron valtionapunsa.