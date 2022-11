Eetu, 23, istui ystävien kanssa iltaa ja sai idean – nyt hän on miljonääri

Eetu Rahkola tarttui trendilajiin ja perusti Padel Tampere Oy:n 2018. Viime vuonna hän tienasi yrityskaupalla 2,25 miljoonaa.

Rohkeus tarttua uuteen vie yrittäjän usein pitkälle. Näin on käynyt 28-vuotiaalle tamperelaiselle Eetu Rahkolalle, joka teki rahakkaat yrityskaupat vain muutaman vuoden toiminnan jälkeen.

Kuvaannollisesti Rahkola tarttui padelmailaan. Toki myös kirjaimellisesti, mutta tässä kohtaa ei puhuta urheilumenestyksestä.

– Istuttiin ystäväni ja puolisoidemme kanssa iltaa loppuvuodesta 2017. Tuli siinä puheeksi, että padel-niminen laji on nosteessa jossain päin maailmaa, Rahkola muistelee.

– Intohimojani ovat aina olleet sekä urheilu että yrittäminen. Innostus nousi, kun sain yhdistää nämä asiat.

Rahkola, joka ei ollut tuossa vaiheessa edes kokeillut lajia, tarttui toimeen kyseisen ystävänsä, Hans Koivun, kanssa. Syntyi Padel Tampere Oy.

– Tapani on olla nopea. Lähdettiin viemään ideaa eteenpäin, ja pian kuulimme, että yhteen kiinteistöön oltiin suunnittelemassa padelkenttiä.

Ei mennyt kauaa, kun padelpallojen hakkaaminen alkoi Pirkkalan Linnakalliossa.

– Rivakka aloitus kuvastaa tarinaamme. Olemme pyrkineet tarttumaan tilaisuuksiin, tekemään päätöksiä ja luomaan myös uutta, joskus riskilläkin. Yksi esimerkki on oman varausjärjestelmän kehittäminen vuonna 2020. Pähkähullu idea näin jälkikäteen, mutta haasteiden jälkeen lopputulos oli varsin toimiva.

Työ alkoi viedä miestä. Mukaan tuli Marko Kuusisto, jonka avulla padelille löytyi Tampereen seudulla lisää sopivia kiinteistöjä.

– Pääsimme rakentamaan yhteisöä padelin ympärille, ja pelaajamäärät alkoivat pian kasvaa.

– Kun alussa esittelimme padelia ihmisille ja kerroimme sen tarinaa, kymmenestä ihmisestä yhdeksän ei ollut edes kuullut lajista mitään, Eetu Rahkola muistaa.

Trendilaji on iskenyt läpi Suomessa komeasti. Yrityksen myötä Rahkola on itsekin tarttunut mailaan ja tietää syyn lajin menestykseen.

– Padel on hauska peli, johon on helppo hypätä mukaan. Se sopii niin nuorille kuin vanhoille, myös sellaisille, jotka eivät välttämättä ole liikkuneet elämässään paljoa. On ollut hienoa nähdä, miten heitäkin löytää lajin pariin ja innostuu.

Rahkola korostaa padelin yhteisöllisyyttä.

– Pelaajamäärän kasvu tuo ihmisille uusia tuttavuuksia ja samalla elämään jotain uutta. Padel on muutakin kuin 60 minuutin hikoiluvuoro.

Yrittämisen vuoksi Rahkola on joutunut luopumaan itselleen tärkeämmästä urheilulajista, jalkapallosta. Keväällä 2021 Rahkola ilmoitti jättävänsä Tampere Unitedin, jonka riveissä hän ehti pelata viisi kautta kakkos- ja kolmosdivisioonaa.

– Täytyy kyllä sanoa, etten minä kovin kummoinen pelaaja ollut, 79 sarjapeliä avannut ja kolme maalia iskenyt toppari vähättelee.

TamU tunnetaan fanikulttuuristaan. Se on jotain, mille Rahkola antaa arvoa.

– On totta, että TamUn tarinasta on vedettävissä yhtäläisyyksiä siihen, mitä olemme tehneet padelin kanssa. Urheilumaailmassa kasvaminen, kilpailuvietti ja asioiden tekeminen pieteetillä ovat asioita, joita olen saanut ottaa yritysmaailmaan mukaan.

Yhdysvalloissa ja Meksikossa hiljalleen kehittynyt, tennistä ja squashia yhdistävä mailapeli levisi Eurooppaan Espanjasta. Suomeen laji rantautui vuonna 2003, mutta vielä viitisen vuotta sitten harrastajamäärät olivat varsin vaatimattomia.

Toisin on nyt. Viime vuoden lokakuussa Suomen kolme suurinta padeltoimijaa – Padel Tampere Oy, Padel Club Finland ja Pro Padel – liittyivät yrityskauppojen myötä osaksi maailmanlaajuista LeDap Groupia. Rahkola toimii LeDapin Suomen maajohtajana.

Rahaa kokonaisuuteen toi eurooppalainen yksityinen pääomasijoitusyhtiö Triton.

Ledapilla on Suomessa nyt noin 200 kenttää 36 toimipisteessä. Padelpelaajia Suomessa on Rahkolan mukaan kymmeniätuhansia.