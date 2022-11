Vladimir Putinin uskollinen tukija kritisoi sotaa ja joutui mystiseen onnettomuuteen – puhui erikoisesta asiasta sairaalassa

Mystiseen onnettomuuteen Venäjällä joutuneen Anatoli Karpovin tilasta tihkui lisätietoa, kertoo Chess News.

Anatoli Karpov (oik.) on tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijana.

VenäläiSEN shakkilegendan Anatoli Karpovin, 71, ilmeisen pahasta loukkaantumisesta uutisoitiin itänaapurissamme hiljattain. Nyt tapauksesta ja Karpovin tilasta on tihkunut lisätietoja, kertoo Chess News.

Loukkaantumisesta ja Karpovin sairaalaan vieneistä tapahtumista on liikkunut monenlaisia, epämääräisiäkin versioita.

Laajimmalle on Venäjällä levinnyt väite, että Karpov olisi epäonnisesti kaatunut lähtiessään Moskovassa Venäjän duuman rakennuksesta tai lähellä sijaitsevasta Kazakstanin lähetystöstä ja loukannut pahasti päätään. Tästä versiosta uutisoi myös muun muassa The New York Times.

Monet venäläislähteet väittivät, että Karpov olisi ollut humalassa.

Chess Newsin mukaan Karpov olisi nyt toipumassa vammoistaan sairaalassa. Hänen kerrotaan jopa valittaneen sairaalassa tarjoillun ruuan tasosta.

Karpovin kerrotaan valittaneen, että ruoka sairaalassa olisi mautonta. Hänen Natalia-vaimonsa sanotaan pyrkineen helpottamaan ruokaongelmaa tuomalla mestaripelaajalle kanaa sairaalaan.

Venäläislähteisiin nojaava Chess News kertoo, että Karpov siirrettäisiin teho-osastolta normaalille vuodeosastolle. Hänen kerrotaan yhä olevan heikossa kunnossa. Hän pystyy puhumaan vain vähän.

Karpovin kerrotaan kommunikoivan pääasiassa kirjoittamalla. Hänelle on tuotu tablettitietokone, ja hän on pyytänyt itselleen myös kirjaa.

VENÄJÄN parlamenttiin kuuluva Karpov on tunnettu presidentti Vladimir Putinin, 70, tukijana. Viime aikoina hän on kuitenkin antanut kriittisiä lausuntoja sodasta Ukrainassa.

Daily Mailin mukaan Karpov sanoi Kazakstanin television haastattelussa toivovansa, että sota loppuisi nopeasti, jotta syyttömiä ihmisiä ei enää kuolisi.

Samassa haastattelussa Karpov myös mainitsi, että hänellä on ystäviä Ukrainassa.

Kriittisiksi tulkittavat kommentit sodasta Ukrainassa yhdistettynä raportoituun vakavaan loukkaantumiseen ovat kiihdyttäneet huhuja Karpovin todellisesta kohtalosta. Venäläislähteissä on ollut esillä myös väitteitä, että Karpov olisi hakattu sairaalakuntoon.

Karpovin avustajat ovat kiistäneet hyökkäyksen. Hänen terveydellisestä tilastaan on liikkunut myös ristiriitaisia tietoja.

Karpov on shakin moninkertainen maailmanmestari.