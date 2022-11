Ronnie O’Sullivanin vastustaja pahastui legendan käytöksestä – sai tylyn vastauksen: ”Minua ei kiinnosta pätkääkään”

Ronnie O’Sullivanin käytös sai muut pelaajat kummastelemaan.

Snookerin lajilegenda Ronnie O’Sullivan pöyristytti viikonloppuna käytöksellään Champion of Champions -turnauksessa, ja on saanut rajusti lokaa niskaansa.

O’Sullivanin vastustaja Judd Trump teki loppuottelussa maksimibreikin eli 147 pisteen sarjan, mutta sitten O’Sullivan teki jotakin odottamatonta. Snookerin lajietiketin vastaisesti suurmestari jätti onnittelematta Trumpia.

Täydellinen lyöntivuoro on lajissa kunnioitettava suhteellisen harvinainen saavutus. Trumpille, 33, maksimibreikki oli uran seitsemäs ammattilaiskiertueella.

Judd Trump tähtäsi maksimibreikin.

Muun muassa Pohjois-Irlannin huippupelaaja Mark Allen kritisoi O’Sullivania tuoreeltaan Twitterissä.

– Tiedän, ettei kyseessä ole mikään sääntö, mutta olen varma että tuo oli ensimmäinen kerta, kun noin tapahtui. Noin monen ihailemalta henkilöltä ei olisi paljon pyydetty käyttää paria sekuntia kunnioituksen näyttämiseen, Allen kirjoitti.

Myös Trump sai puheenvuoronsa tapauksen jälkeen.

– Maksimibreikin jälkeen odotin Ronnien nousevan ylös ja sanovan: ”hyvin pelattu”. Se on normaali tapa toimia. Jostain syystä hän päätti toimia toisin. Tuo hetki on erityinen kenelle tahansa, joten olisi ollut mukava saada häneltä huomionosoitus. Sitä ei tapahtunut, Trump sanoi The Sportsman -sivuston mukaan.

Ronnie O’Sullivan ei kuuntele toisten mietteitä.

O’Sullivan voitti finaalin 10–6 ja oli Trumpin maksimibreikin jälkeenkin mukavassa 6–2-johdossa. Turvallisessa johdossa käytös O’Sullivanin käytös oli Trumpin mielestä vieläkin erikoisempaa.

– Hän tiesi, että edes vähän sinnepäin pelaamalla hän voittaisi. Hän on niin hyvä, Trump ruoti.

Kärkkäistä lauseista ja muista pelaajista poikkeavasta käytöksestä tunnettu O’Sullivan, 46, latasi arvostelijoille takaisin kovaa tekstiä.

– En yhtään tiedä, mitä he minusta haluavat? Judd teki maksimibreikin, mikä oli upeaa, mutta käsittääkseni meillä oli peli kesken. Ihmisillä saa olla mielipiteitä, eikä minua kiinnosta pätkääkään, mitä ihmiset ajattelevat tekemisistäni. En ole epäkunnioittava, en vain välitä muiden mielipiteistä, O’Sullivan linjasi Sportsmanille.

Lajin ykköspelaaja O’Sullivan on seitsenkertainen snookerin maailmanmestari. Viime keväänä hän kukisti MM-finaalissa Trumpin.