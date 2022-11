Tosi-tv-tähti Levi, 24, lähti Ibizalta ilman rahaa ja vaatteita – mystisestä katoamisesta on kulunut jo viikko

Levi Davis katosi Barcelonassa.

Levi Davis on rugbykenttien lisäksi tuttu myös gaalailloista.

Englantilaisen Levi Davisin, 24, mystinen katoaminen Barcelonassa järkyttää kansainvälistä rugby-yhteisöä.

Rugbypelaaja Davis lähti ystäviensä seurasta Ibizalta käymään Barcelonassa mutta katosi jäljettömiin. Davisin katoamisesta kertovat muun muassa BBC ja Guardian.

29. lokakuuta kadonneesta Davisista ei ole viikkoon yhtään havaintoa.

– Jos kukaan on nähnyt tai kuullut Levi Davisin liikkeistä edellisten kahden viikon aikana, niin olkaa ystävällisiä ja ottakaa mahdollisimman pian minuun yhteyttä, entinen Englannin rugbymaajoukkueen pelaaja Tom Varndell twiittasi hätähuudon.

Brittilehti The Sun tavoitti Davisin ystävän, jonka mukaan Davis oli kertonut lähtevänsä Ibizalta näkemään kavereita Barcelonaan. Ystävän mukaan Davis lähti matkaan vain pienen repun kanssa. Hänellä ei ole matkassa vaatteita tai rahaa.

Viimeisin havainto miehestä on Davisin lähettämä video pubista Barcelonan pääkatu La Ramblalta. Davis ei puhunut tai kuvannut itseään videolla.

– Hän ei sanonut mitään siitä, keitä kaverit ovat ja emme ole kuulleet hänestä videon jälkeen. Hänen perheensä ja kaikki, jotka tuntevat hänet, ovat todella huolissaan, Davisin ystävä kertoi The Sunille.

– Levi on ollut viime aikoina mieli maassa, ja tällainen tapa kadota on todellinen huoli meille kaikille, Davisin äiti Julie kommentoi The Sunille.

Urheilu-uran lisäksi Davis tunnetaan tosi-tv:stä. 2019 hän osallistui kahden muun rugbypelaajan kanssa julkkisten X Factor -laulukilpailuun. Seuraavana vuonna hän osallistui treffiohjelmaan Celebs Go Dating.

Syyskuussa 2020 Davis kertoi olevansa biseksuaali. Hän paljasti kokeneensa asian peittelemisestä ahdistuneisuutta mutta kiitteli tuolloin joukkuetovereitaan saamastaan tuesta.

Tapaus on lyhyen ajan sisään toinen rugbypelaajan katoaminen Barcelonassa. Pari viikkoa sitten 24-vuotias australialainen Liam Hampson katosi kesken baari-illan. Hänet löydettiin 30 tuntia myöhemmin kuolleena barcelonalaisen baarin sisäpihalta.

Hampson oli pudonnut parvekkeelta 14 metrin matkan. Hampsonin tapausta tutkitaan onnettomuutena, ei rikoksena.