Suomen naisten beach volley -tähdet mainiossa iskussa – unelma elää vahvasti

Suomen beach volley -kärkipari antaa Riikka Lehtoselle tunnustusta yhteisistä pelivuosista.

Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen kirjoittivat lokakuussa Intian valtameren keskellä suomalaista beach volley -historiaa, kun kaksikko ylsi maailmankiertueen kakkostason eli Challenger-tason turnausvoittoon Malediiveilla.

Ykkössija kruunasi suomalaisparin mainion vuoden, sillä 29-vuotias Lahti-Liukkonen ja runsaat neljä vuotta nuorempi Ahtiainen aloittivat yhteiset pelinsä kansainvälisillä kentillä vasta toukokuussa.

– Olemme olleet oikeastaan koko kauden ajan luottavaisia pelaamisestamme, se on tuntunut hyvältä. Olemme haastaneet kovia pareja ja olleet lähellä ottaa heistäkin voittoja, joten jatkoa ajatellen on tosi luottavainen fiilis, Ahtiainen tuumailee.

Lahti-Liukkonen ja Ahtiainen ovat löytäneet yhteiset sävelet pelikentällä.

Pelkkä Challenger-menestys ei saa Suomen ykkösparia vielä kylläiseksi. Tähtäin on asetettu tiukasti Pariisin vuoden 2024 olympiaturnaukseen, jonka rankingkarsinta alkaa tulevan vuoden alussa.

Beach volley on ollut olympialaisten ohjelmassa vuodesta 1996 lähtien, eikä suomalaisparia ole vielä olympiahiekoilla nähty. Turnaukseen pääsee 24 paria.

– Kilpailu on kovaa, mutta olemme valmiita tekemään tosi paljon töitä, että vihdoin saavuttaisimme sen paikan. Se on jäänyt aiemmin pienestä kiinni, esimerkiksi Riossa, Lahti-Liukkonen muistelee runsaan kuuden vuoden taakse, jolloin pelikaverina toimi Riikka Lehtonen.

Vuosi sitten mittavan urheilijauransa lopettanut Lehtonen on ollut merkittävässä roolissa sekä Lahti-Liukkosen että Ahtiaisen urapolulla.

Lahti-Liukkonen pelasi Lehtosen kanssa ensimmäistä kertaa jo 2009, ja Suomen menestynein lentopalloilija päätti uransa Ahtiaisen parina 2018–2021.

– Hän oli esikuva, joka näytti omalla kokemuksellaan ja esimerkillään urheilullisuutta. Hän toi oman kokemuksensa kautta todella paljon asioita oikeastaan ihan kaikkeen, Lahti-Liukkonen kuvailee.

– Sanoisin, että opin Riikan kautta ihan vain puhumaan asioista, kentällä ja kentän ulkopuolella. Hän antoi rohkaisua, Ahtiainen sanoo.

Suomen maajoukkue päätti kierrättää tällä kaudella pareja Lehtosen uran päättymisen jälkeen. Muun muassa kesän EM-kisoissa Lahti-Liukkonen pelasi tutun parinsa Anniina Parkkisen kanssa ja Ahtiainen kisasi yhdessä Vilhelmiina Prihtin kanssa.

– Ajattelimme katsoa tällä kaudella, miten eri parien peli klikkaa, ja EM-kisojen jälkeen löimme tiimin sisällä parit lukkoon jatkoa ajatellen, Lahti-Liukkonen selventää.

Lahti-Liukkonen vauhdissa Italiassa kesällä 2022.

– Niin kuin Niina sanoi, yhteispelimme on tuntunut hyvältä, mutta sitä on yhä mahdollista kehittää. On siistiä nähdä, mihin tämä kantaa ja miten saamme sen potentiaalin irti.

Ahtiaisen mukaan beach volleyssa vaihdetaan kokeilumielessäkin pareja, etenkin olympialaisten jälkeen. Suurissa lajimaissa, kuten Brasiliassa, parivaihdoksia tehdään herkemmin laajan pelaajamateriaalin myötä.

– Paljon siinä on kiinni yhteispelistä. Sitähän siinä haetaan, että kenen kanssa peli klikkaa yhteen.

Pitkä beach volley -kausi on loppusuoralla, mutta suomalaispari pelaa vielä ainakin tällä viikolla maailmankiertueen eliittiturnauksen Brasilian Uberlandiassa. Loppuvuonna kaksikko lataa akkuja ennen uuden kauden alkua.

Malediivien-turnauksessa nähtiin laajempikin osoitus Suomen beach-tasosta, sillä Sara Sinisalo ja Parkkinen ylsivät kisassa pronssisijalle.

– Se oli tosi iso juttu. Tuskin kukaan odotti, että siellä on palkintokorokkeella kaksi suomalaisparia ja vielä voittajina. Kannustimme toisiamme, ja molemmat (parit) saivat siitä varmasti voimaa ja tahtoa tehdä huippusuorituksia, Lahti-Liukkonen myhäilee.