New Yorkin maratonilla pelottava tuupertuminen: kisan johtaja piti pikaisen vessatauon – sitten kaikki pimeni

Daniel Do Nascimenton kisa katkesi 33 kilometrin jälkeen.

Daniel Do Nascimento (vasemmalle violeteissa shortseissa) tuupertui New Yorkin maratonilla.

New Yorkin maratonilla koettiin sunnuntaina pelottava tilanne, kun brasilialaisjuoksija Daniel Do Nascimento, 24, tuupertui kesken kisan asvaltille. Puhuttavan tapauksesta teki se, että keskeytyshetkellä Do Nascimento johti kisaa kahdella minuutilla.

Do Nascimenton kisa eteni jouhevasti 30 kilometriin asti. Sitten hänen täytyi Guardianin mukaan pitää pikainen 20 sekunnin vessatauko.

Muutama kilometri myöhemmin Do Nascimenton kisa päättyi tuupertumiseen asvaltille. Twitterissä jaetulla videolla näkyy, miten brasilialainen hoippuu viimeisillä voimillaan radan sivuun ja tuupertuu maahan. Hän sai heti ensihoitoa.

Running Timesin toimittaja Sarah Lorge Butlerin mukaan Do Nascimento on kunnossa.

– Hyviä uutisia tuupertuneesta Daniel Do Nascimentosta. Hänen ei tarvinnut mennä sairaalaan ja hän on nyt hotellissa. Ne olivat pelottavia hetkiä, Lorge Butler twiittasi.

Do Nascimenton kisa loppui vastaavalla tavalla myös Tokion olympialaisissa. Tuolloin hän ehti taittaa matkaa 25 kilometriä.

Daniel Do Nascimento jäi radan varteen.

Kilpailun voittoon juoksi myös Bostonin maratonin aiemmin tänä vuonna voittanut Kenian Evans Chebet ajalla 2.08.41.

– Tiesin että kuumassa ja kosteassa kelissä hänen (Do Nascimenton) vauhtinsa on liian kova ja ohittaisin hänet myöhemmin. Ohittaessani minusta tuntui pahalta hänen puolestaan, mutta tiesin, että minun on jatkettava kisaa, Chebet kommentoi maalissa.

Maraton juostiin poikkeuksellisen lämpimässä kelissä ja lämpöasteita oli 23. Normaalisti New Yorkissa on marraskuussa keskimäärin yhdeksän celsiusastetta lämmintä. Kisa juostiin lämpimimmässä säässä sitten vuoden 1986.