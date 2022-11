Kommentti: Snookerlegenda pilaa maineensa ylimielisellä toiminnallaan – onko tässä kaikkien aikojen noloin comeback?

Stephen Hendryn nolo roikkuminen snookerin ammattilaiskiertueella villin kortin turvin on kiusallinen asia koko lajille, kirjoittaa Olli Kivioja.

Stephen Hendryn paluu ammattilaispeleihin on ollut hutera.

Syksyllä 2020 snookermaailmaa järisytti valtava uutispommi. Seitsenkertainen maailmanmestari Stephen Hendry julisti palaavansa ammattilaiskiertueelle yhdeksän vuotta eläköitymisensä jälkeen.

Hendry kertoi ottaneensa vastaan snookerin ammattilaiskiertueen World Snooker Tourin tarjoaman villin kortin, jolla hän pääsisi suoraan ammattilaiskiertueelle ilman osallistumista kiertueen virallisiin karsintaturnauksiin. WST on jakanut villejä kortteja tarkkaan rajatulle joukolle menneiden vuosien suurpelaajia, jotka ovat omalla panoksellaan kasvattaneet lajin suosiota vuosien varrella.

Paluuilmoitus tuli täysin puskista. Uransa päättymisen jälkeen Hendry oli nähty keppi kädessään vain harvoin erinäisissä näytösturnauksissa, ja esiintymisistä kävi kivuliaan ilmiselväksi, ettei harjoitustunteja ollut juuri kertynyt. Mikään ei viitannut siihen, että urallaan vain voittamisesta kiinnostunut skottilegenda haluaisi saati sitten pystyisi palaamaan alati kovatasoisemmaksi muuttuvalle ammattilaiskiertueelle.

Yllätysuutisen tuottama nostalgiaryöppy oli kuitenkin tarpeeksi peittämään alleen epäilykset, ja Hendryn paluu otettiin lajiväen keskuudessa innosta kihisten vastaan.

Uuden sukupolven snookerfanit pääsisivät nyt näkemään ensimmäistä kertaa tositoimissa snookerin historian armottomimman voittajan, seitsenkertaisen maailmanmestarin, joka hallitsi huippuvuosinaan 90-luvulla lajia täysin ylivoimaisesti tinkimättömän ultrahyökkäävällä pelillään.

Stephen Hendry hallitsi snookermaailmaa mielin määrin 90-luvulla.

Kun Hendry aloitti uuden tulemisensa keväällä 2021, nähtiin heti pieni vilaus entisestä loistosta.

Paluuottelussaan tuolloin 51-vuotias legenda teki heti toisessa erässä ensimmäisen yli sadan pisteen sarjansa ammattiottelussa yhdeksään vuoteen – ja koko uransa 776:nnen. Vaikka Matthew Selt voittikin ottelun 4–1, fanit hehkuivat onnesta. Tätä herkkua olisi luvassa viljalti lisää.

Puolitoista vuotta myöhemmin Hendryn, 53, uran century-tilasto seisoo yhä lukemissa 776. Kohuttu comeback lyssähti alkuinnostuksen jälkeen noloksi näytelmäksi, joka on heittämässä hyvää vauhtia kasvavaa varjoa Hendryn aiemmin tahrattoman maineen ylle.

Varjo ei johdu surkeista peliesityksistä, joissa ei sinänsä edes ole mitään yllättävää. Yhdeksän vuoden tauon jälkeen paluu huipputasolle tuntui aina melkoiselta haihattelulta, etenkin kun Hendry ei aiemminkaan ollut koskaan valmis tinkimään riskialttiista pelityylistään, joka ei anna varaa virheille.

Sen sijaan kyse on ylimielisestä tavasta, jolla vapaareittiä ammattikiertueelle takaisin päässyt miljonääri on suhtautunut saamaansa mahdollisuuteen – samalla kun kiertueen liepeillä toimeentulonsa puolesta raatavat amatööripelaajat omistavat koko elämänsä snookerille päästääkseen samaan asemaan.

Totuus Hendryn nykytasosta kävi selväksi nopeasti Gibraltarin paluuottelun jälkeen. Kaudella 2021–2022 Hendry pelasi kuudessa turnauksessa, joissa hän voitti yhteensä vain kaksi ottelua. Esitykset olivat kerta toisensa jälkeen myötähäpeää herättäviä ja toivottoman kaukana ammattilaistasosta.

Sen tiedosti kaikesta päätellen myös Hendry itse. Viime keväänä hän ei vaivautunut osallistumaan edes MM-kisojen karsintoihin, ja moni oletti comebackin olevan armollisesti kuopattu.

Mutta mitä vielä.

Seuraavaksi Hendry teki ratkaisun, joka vaikuttaa hetki hetkeltä häkellyttävämmältä.

Skotti myönsi auliisti jättäneensä MM-kisat väliin, koska ”ei ollut harjoitellut tarpeeksi”, mutta ilmoitti silti ottavansa vastaan WST:n tarjoaman uuden kahden vuoden villin kortin.

Kahden kauden aikana yhteensä kahdeksan turnausta pelannut konkari, joka itsekin myönsi, ettei harjoittele tarpeeksi, vei siis taas yhden kovasti tavoitellun ammattilaiskiertuepaikan vanhojen saavutustensa varjolla.

Puhtia riittää yhä, konkari puhisi medialle.

Puoli vuotta myöhemmin on taas hiljaisempaa. Hendry on pelannut tällä kaudella kokonaista kaksi ottelua, joissa hän on voittanut tasan yhden erän.

Snookermaailman kerma kokoontui juhlistamaan Stephen Hendryn (vas.) uran päättymistä Cruciblessa keväällä 2012.

Alkuviikosta WST ilmoitti ytimekkäällä tiedotteella, ettei Hendry osallistu viikonloppuna alkavaan suurturnaukseen UK Championshipiin. Hän itse selitti myöhemmin vetäytyneensä turnauksesta, koska on aikataulutetun ottelunsa aikana tv-kommentaattorina toisessa snookerturnauksessa. Hänen vastustajansa Andrew Pagett pääsee suoraan toiselle kierrokselle.

Snookerkalenterin toiseksi arvokkaimman turnauksen kaavioon jää siis tyhjä paikka, koska Hendry laittoi kommentaattorikeikan pelinsä edelle.

– Kuinka oksettavaa, kun minun kaltaiseni nälkäiset pelaajat tekisivät mitä tahansa päästäkseen näihin turnauksiin. WST on aivan sekaisin, amatööripelaaja Steven Hallworth tiivisti tilanteen epäreiluuden ytimekkäästi.

Niin, Hendryn piittaamaton toiminta alkaa olla kiusallinen ongelma jo koko ammattilaiskiertueelle.Lajin on vaikea esittäytyä vakavasti otettavana huippu-urheiluna, jos kiertuepaikkoja jaellaan pärstäkertoimella vanhoille mestareille ilman minkäänlaisia vastavaatimuksia.

WST:n lajilegendoille tarjoamat villit kortit ovat lähtökohtaisestikin kilpailullisesti kyseenalainen konsepti. Samaa väylää jo vuosikaudet käyttänyt Hendryn vanha kilpakumppani Jimmy White sentään käyttäytyy yhä ammattilaisen arvolle sopivasti.

White treenaa ahkerasti, pelaa kaikissa mahdollisissa turnauksissa ja suoriutuu otteluistaan 60-vuotiaaksi ikämieheksi yhä vähintään siedettävällä tavalla. Sen pitäisi olla minimivaatimus kaikille ammattilaiskiertueen pelaajille.

Jo kauan sitten on käynyt selväksi, että Hendrystä ei enää tule ammattitason pelaajaa. Vaikuttaa siltä, että mies tietää sen myös itse, mutta ei vain kehtaa tai halua myöntää, että pontevat puheet totisesta paluusta olivatkin pelkkää sanahelinää.

Jos Hendryn pelikalenteri pysyy yhtä tyhjänä myös loppukauden ajan, on WST:n pakko astua esiin ja perua Hendryn kiertuekortti, jos legenda ei itse tajua siitä itse luopua. Skotilla ei ole enää venkoilullaan muuta kuin hävittävää.