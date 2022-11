Yksityiskohta Conor McGregorin äidin Halloween-asussa herätti someraivon – ”Mikä helvetti teitä vaivaa?”

Conor McGregorin perhe aiheutti voimakasta paheksuntaa.

Vapaaottelija Conor McGregorin Instagramissa julkaisema Halloween-kuva herätti raivoa irlantilaisen seuraajien keskuudessa. Kahdessa kuvassa koko McGregorin perhe poseeraa naamiaisasuissaan.

Ottelijatähden vasemmassa kainalossa on hänen äitinsä Margaret, joka on pukeutunut punaiseen mekkoon, johon on kirjailtu leopardi- ja luukuvioita. Kaulassaan hänellä on iso pääkalloriipus.

Margaretin kasvot on maalattu mustaksi. Siitä someraivo alkoi.

McGregorin seuraajat ovat tulkinneet, että äiti esiintyy niin kutsutussa blackfacessa, jota pidetään erittäin rasistisena. Sopimattomuuden tausta on yhdysvaltalaisessa teatterissa, jossa mustakasvoisiksi maalatut valkoiset ihmiset esittivät rasistisia karikatyyrejä afroamerikkalaisista.

– Äitisi on blackfacessa. Mikä helvetti teitä vaivaa? Yksi seuraajista tiivisti useiden kommentoijien tunnot.

Näet McGregorin äidin asun klikkaamalla alla olevan kuvan nuolta kolmesti oikealle. Jos kuva ei näy, löydät sen täältä.

McGregorin klaani selitti tapahtunutta brittitabloidi Mirrorille.

– McGregorin perhe rakastaa Halloweeniä. Rouva McGregorin kasvoihin on maalattu hämähäkkejä. Hän on pukeutunut haudasta nousseeksi pahaksi hengeksi. Kaikki muut tulkinnat ovat vääriä ja erittäin ikäviä, McGregorin edustaja kertoi.

Irlantilainen on otellut viimeksi heinäkuussa 2021. Silloin hänen nilkkansa murtui tappiossa Dustin Poirierille.