Trackhouse Racing -tallin omistaja Justin Marks puhui Kimi Räikkösen tulevaisuudesta Motorsportin haastattelussa.

F1:n maailmanmestari Kimi Räikkönen debytoi Nascar-sarjan pääluokassa elokuussa. Hän ajoi Trackhouse Racing -tallin kilpurilla Watkins Glenin moottoriradalla.

Tiimin omistaja Justin Marks vihjasi Motorsportin keskiviikkona julkaistussa haastattelussa, että Räikköstä saatetaan nähdä jatkossakin Nascar-radoilla.

– Minä todella nautin Kimin ja hänen perheensä kanssa viettämästäni ajasta. Minusta hän suoriutui kisasta mahtavasti. Ilman kolaria hän olisi voinut ajaa kymmenen kärjen tietämille tai vähintäänkin viidentoista joukkoon – niin hyvä kisastrategiamme oli, Marks selvitti Motorsportin haastattelussa.

Räikkönen oli debyyttikisassaan kahdeksantena ennen kuin joutui toisen kuljettajan töytäisemäksi ja keskeytti.

Marks ja Trackhouse Racing lanseerasivat Räikkösen debyyttiä varten Project 91 -nimisen hankkeen, jonka ideana on tarjota yksittäisiä ajomahdollisuuksia muissa sarjoissa meritoituneille kuljettajille.

– Elän siinä oletuksessa, että ajopaikka on Kimin, kunnes hän toisin sanoo. Me aiomme käydä keskusteluja, kun kausi loppuu täällä. Silloin minulla on varmasti hyvä käsitys siitä, millainen Project 91:n tulevaisuus on, Marks sanoi.

Räikkönen itse on kommentoinut säästellen tulevia kuvioitaan.

– Katsellaan, maailmanmestari vastasi elokuussa kysymykseen jatkostaan Nascarissa.

Brasilialainen Uol-sivusto väitti lokakuun alussa, että Räikkönen, 43, kävisi neuvotteluja ajamisesta rata-autoilun IndyCar-sarjassa Chip Ganassi Racing -tallin ajokilla.

Räikkönen lopetti F1-uransa viime joulukuussa.