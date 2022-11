Juha Mieto jäi traagisesti 8-vuotiaan yksinhuoltajaksi – isän ja pojan päivittäinen rituaali auttoi surutyössä: ”Kaikki kyttäsivät”

Hiihtäjäsuuruus Juha Mieto jäi 8-vuotiaan pojan yksinhuoltajaksi vuonna 1996 Minna-vaimon kuoltua yllättäen sydänkohtaukseen.

Vuoden 1996 joulunaika oli synkkä kurikkalaisessa pihapiirissä. Minna Mieto (o.s. Grönroos) kuoli sydänkohtaukseen tapaninpäivänä 1996. Hiihtäjäsuuruus Juha Mieto oli iskenyt silmänsä tummaan neitokaiseen Lieksan Kaatrahovissa vuonna 1975.

Naimisissa Miedot olivat olleet vuodesta 1977 lähtien ja vuonna 1988 perheeseen oli syntynyt poika, joka sai nimen Juha-Petteri.

Porissa varttuneella Minnalla oli ollut sydänongelmia jo aikaisemmin, mutta silti nuoren naisen kuolema oli yllätys miehelle ja 8-vuotiaalle pojalle.

– Miespuolena kun jouduin yksinhuoltajaksi ja vielä julkisuuden henkilönä, niin kyllä sitä kysyttiin turnauskestävyyttä, Mieto sanoo.

latusankarin mukaan tärkeimmät eväät synkkyyden keskellä liittyivät omien ajatusten kasassa pitämiseen.

– Siinä tarvittiin itsensä hillitsemistä ja pitkäjänteisyyttä, koska elämän oli jatkuttava.

Minna Miedon hautajaiset tammikuussa 1997 olivat kova paikka isälle ja pojalle.

Mieto arvelee urheilutaustasta olleen hyötyä.

– Ajattelin, että kyllä tästä selvitään.

Pitkä-Jussi otti tavaksi lämmittää saunan joka päivä kello kuudeksi. Siellä isä ja poika saattoivat tehdä surutyötä kaikessa rauhassa ilman suuria sanoja.

– Välittömästi kuoleman jälkeen itkimme kovasti, ja saunomisesta tuli ehkä sille jatke.

Mieto oli kokenut hiihtoladulla murskaavia tappioita, jotka olivat rassanneet mieltä, mutta niiden aiheuttama tuska oli pientä, kun vene nouti vaimon viereltä Tuonelan virralle.

– Sitä on mahdotonta kuvitella, mutta kun sen konkreettisesti joutuu kokemaan, siinä vaiheessa urheiluhommissa koetut voitot ja tappiot tuntuivat sivuseikoilta.

Miten iso mies (197 cm) pysyi tolpillaan, kun makuuhuoneen petiin jäi tyhjä paikka?

– Töitten suhteen pidin kuukauden verran taukoa, mutta sen jälkeen arki jatkui.

Miedoilla oli tuttavaperhe, jolla oli samanikäinen poika kuin Juha-Petteri. Reino ja Anniina Haanpään luona tokaluokkalaisella Juha-Petterillä oli leikkiseuraa ja turvallinen ympäristö, kun isä oli reissussa työnsä takia. Isän ollessa kotosalla tärkeintä oli kiireettömyys ja luottamuksen rakentaminen.

– Poika oli kasvanut vahvasti kiinni äitiin, Mieto sanoo.

Isä ja poika. Juha Miedon 50-vuotispäivänä 1999 myös Juha-Petteri oli sonnustautunut juhlapukuun.

Kun äiti oli poissa, luottamus piti rakentaa uudelleen.

– Siinä ei tarvittu turhia murheita, vaan läsnäoloa, aikataulujen noudattamista ja yhdessä puuhailua, Mieto luettelee velvollisuuksia lasten suuntaan.

Vaimon hautajaisten jälkeen perheen talossa kävi paikallista väkeä lohduttamassa leskeä. Sensitiivisessä tilanteessa kaikki eivät osanneet pukea lohdutustaan tahdikkaasti. Kun surutalo kävi ahtaaksi, Mieto päätti ajaa Jyväskylään, jossa oltiin perustamassa leskien yhdistystä.

– Se jäi ainoaksi kerraksi, niin erilaisia ihmisten surut olivat, Mieto sanoo Hellevi Poudan laatimassa elämäkertakirjassa.

Miedon vanhemmat asuivat Kurikassa kahdeksan kilometrin päässä, ja poika pyöräili usein tapaamaan mummaa ja paappaa. Miedon auto kaarsi välillä myös Poriin, jossa oli lämmin vastaanotto Minnan vanhempien luona.

”Mietaa” tunnetaan värikkäänä persoonana, jonka suusta tulee mehukkaita kommentteja aiheeseen kuin aiheeseen.

– Mutta minussa on myös toinen puoli, erakko-Jussi, Mieto muistuttaa yksinäisyyden kaipuustaan.

Kun Juha-Petteri kasvoi, isä ei halunnut ohjata poikaa mihinkään suuntaan.

– En alkanut hoputtaa häntä.

Esimerkiksi urheilu ei juuri poikaa kiinnostanut.

”Pitkä-Jussi” vauhdissa Lake Placidin olympialadulla 1980.

– Kaikki vertasivat isään, mikä oli varmasti rasittavaa.

Kerran poika tiedusteli isältään, oliko tämä harrastanut koskaan judoa. Kun vastaus oli ei, Juha-Petteri ilmoitti kokeilevansa sitä.

Millaista rohkaisua Mieto antaa leskeksi jääneille henkilöille?

– Kun alussa kykenee rauhoittumaan, niin ensimmäisen vuoden jälkeen aika kuluu yllättävän nopiaan.

Juha-Petterin aikuistuessa isä kyseli joskus hillitysti, millaisia muistoja pojalla on äidistään.

– Jonkun verran hän muisti asioita, mutta 8-vuotias on aika nuori tallentamaan runsaasti kokemuksia, Mieto kertoo.

Kurikan hautausmaalla isä ja poika käyvät säännöllisesti Minnan syntymä- ja kuolinpäivänä.

Kurikan jätti päätti heti vaimonsa kuoleman jälkeen, ettei mene uusiin naimisiin. Lupaus on pitänyt, mikä näkyy ulkopuolisten mukaan kotitalon interiöörissä.

– Puutarha ja talon ulkokuori on aika hyvännäköinen, mutta sisällä naisen jälki taitaa puuttua, Mieto sanoo aistineensa rivienvälistä kävijöiden kokemuksista.

Minna Mieto Kurikan kodissaan talvella 1984.

Rakkaan aviosiipan haamua Mieto ei ole pirtissä nähnyt, mutta uniin tämä pujahtaa usein.

– Uni jatkuu välillä niin kauan, että mun on pakko nousta käymähän vessas, Mieto sanoo.

Hiihtäjälegendalla on ikää 72 vuotta, ja poikakin on reilusti päälle 30 vuotta. Heidän elämänsä on ollut arvokasta, vaikka aluksi kylällä riitti epäilijöitä.

– Kaikki kyttäsivät, kuinka pärjäämme ilman naishahmoa, Mieto muistelee.

Hän arvelee elämän kohdelleen heitä hyvin, koska tunteita on kyetty näyttämään.

– Railakas urheilija on usein herkempi kuin paatunut, Mieto kuvaa luonteensa eri puolia.

Juha Mieto iloitsee, kun saa viettää eläkepäiviä terveenä.

”Mietaa” on nykyään eläkeläinen ja Juha-Petteri Mieto puolestaan taksiyrittäjä, joka asuu edelleen kotipaikkakunnallaan.

– Ja omistaa kaiken. Minä olen siirtänyt omaisuuteni hänen nimiinsä jo monta vuotta sitten, Mieto sanoo.