Sagan, 22, meikkausta katsottiin kieroon – tyrmää nyt ”jurottavien äijämimmien” ylivallan

Jade Seikkulan ja Saga Yli-Hannukselan mielestä kamppailusaleilla korostetaan turhaan äijämäisyyttä.

Suomen kamppailu-urheilussa elää kummallinen kulttuuri, jossa kamppailija ei saa olla rauhassa kaunis. Näin väittävät tuoreet wellnessmallit Jade Seikkula ja Saga Yli-Hannuksela. Kummallakin on vankka lajitausta.

Seikkula, 24, voitti judon SM-mitaleita ennen uran päättänyttä vammaansa. Yli-Hannuksela, 22, sai painin SM-kultaa junioreissa ennen äidiksi tulemistaan.

– Meistä on molemmista tuntunut siltä, että kun olemme halunneet näyttää näteiltä kamppailijoilta, niin meitä on katsottu vähän kieroon. Kun olen meikannut kisoihin, on ihmetelty miksi teen niin. Kamppailijan pitäisi olla raju ja ruhjottu, Yli-Hannuksela sanoo.

– Minusta kamppailija saa olla myös kaunis. Silti ajatellaan, ettei voi olla hyvä kamppailija, jos on näyttävä ja naisellinen. Sellainen ei muka ole katu-uskottavan näköinen.

Kuva: Yli-Hannukselaa ei saa painimatoilta pois. Hän toimii yhä aktiivisesti painiseurassaan valmentajana ja sometuottajana.

Seikkulan mielestä moni nainen peittelee kamppailupiireissä sitä, että tykkää huolehtia itsestään, hygieniastaan ja ulkonäöstään. Hänestä moni haluaa näyttää ”jurottavalta äijämimmiltä”.

Yli-Hannuksela kokee, että jotkut naiset jopa pyrkivät omaksumaan vähän tahtomattaan ”äijämäistä” olemusta sopiakseen miesvaltaiseen treeniympäristöön.

Tällä voi pahimmillaan olla vaikutusta lajien suosioon naisten keskuudessa.

– Mimmit, joita ulkonäkö kiinnostaa, karttavat kamppailulajeja, joiden harrastajat näyttävät körmyiltä. Pelätään, että apua, en halua tuon näköiseksi, vaikka lajit voisivat olla kivoja ja hyödyllisiä, Seikkula kertoo.

– Toki jos ihailee rujoa stereotyyppistä kamppailijaa, niin sekin on ok. Kunhan jokainen voi itse valita minkälainen tyyppi kamppailumaailmassa on ja kantaa itsensä sellaisena kuin haluaa.

Yli-Hannuksela komppaa.

– Saa olla nätti ja naisellinen tai stereotyyppinen ”juro” kamppailija tai jotain aivan muuta. Kamppailumaailmassa tulee olla tilaa kaikille juuri sellaisina kuin he sinne tulevat.

Kaksikon mielestä kamppailulajit ovat erinomaisia eri-ikäisille naisille. Yli-Hannuksela vetää lapsille painitunteja.

Hänen mukaansa laji kehittää elämässä tärkeitä tunnetaitoja, vaikka joskus vanhemmat säikähtävät, kun oma jälkikasvu saa matolla raivareita tappion hetkellä. Se on kuitenkin täysin luonnollista.

– En tiedä mitään niin konkreettista häviön tunnetta kuin painimatolla. Häviäjä mukiloidaan ja voittajan käsi nostetaan pystyyn, Yli-Hannuksela sanoo.

Seikkula pitää kamppailua voimaannuttavana naisille.

– Saa tunteen siitä, että on oikeasti vahva fyysisesti ja henkisesti. Lisäksi oppii puolustamaan itseään, vaikka olisi pienikokoisempi ja fyysisesti heikompi, hän kommentoi.

Kuva: Jade Seikkula toimii yhä siskojensa judotiimissä. Kuva tatamilta löytyy klikkaamalla nuolta oikealle.