Jade Seikkula ja Saga Yli-Hannuksela ovat kokeneet elämässään kovia. Nyt he haluavat jakaa tarinansa muille hyvinvoinnin lähettiläinä.

Valokuvaaja napsauttaa radion päälle studiossa. Wellnessmalli 2022 -kisan voittaja Jade Seikkula ja toiseksi tullut Saga Yli-Hannuksela valmistautuvat poseeraamaan urheiluasuissaan.

Täysin sattumalta radiossa soi Shocking Blue -yhtyeen klassikkohitti Venus. Mariska Veres laulaa:

– She's got it / Yeah, baby, she's got it / Well, I'm your Venus / I'm your fire, at your desire.

Seikkula, 24, ja Yli-Hannuksela, 22, asettavat toisen jalan eteen ja kädet lanteille. Jaaa hymyä!

Stereotypiamittari värisee punaisena. Wellnessmallikisa on suomalainen hyvinvointikilpailu, jossa haetaan uutta ja edustavaa tähteä erityisesti sosiaaliseen mediaan. Puoli vuotta kestävän kisan aikana tehdään esimerkiksi Diili-ohjelmasta tuttuun tapaan tehtäviä yhteistyökumppaneille.

Kehityksen kelkan jalaksessa viimeisillä voimillaan roikkuvaa toimittajaa alkaa jännittää. Onko tämä nyt se somevaikuttajien maailma, jossa kaikki on pelkkää kaunista pintaa ja kohta joku myy tarpeettomia lisäravinteita?

Kun hollantilaisen psykerockbändin kitarat ovat vaimenneet ja studion kirkkaat valot sammuneet, toimittaja huomaa, että hänen ennakkoluulonsa olivat jälleen kerran sekä tarpeettomia että vääriä.

Koskaan ei tiedä, mitä muut käyvät läpi. Pitää aina olla kiltti.

Seikkula ja Yli-Hannuksela kertovat avoimesti tarinansa. Niissä ei ole kyse pelkästä kuoresta. Kertomukset ovat raa’an inhimillisiä, kuten ovat niiden kertojatkin. Nuoret naiset ovat itse kokeneet ja oppineet asioita, joita he haluavat nyt hyvinvoinnin lähettiläinä välittää eteenpäin.

– Ajattelen, että pystyn toimimaan esikuvana. Minulle on sattunut elämä varrella kaikenlaista. Puhun somessani keho- ja ruokarauhasta eli siitä, ettei kellään ole oikeutta kommentoida toisen kehoa tai syömistä. Lisäksi tuon esiin nuoren äidin näkökulmaa, Yli-Hannuksela aloittaa.

Ilta-Sanomat on kertonut Yli-Hannukselan tarinan jo aiemmin. Hän on painin maailmanmestarin ja kaksinkertaisen olympiamitalistin Marko Yli-Hannukselan tytär, joka sairastui kymmenen vuotta sitten erittäin vakavaan syömishäiriöön.

Anoreksia- ja bulimiahelvetin alkupisteenä oli akrobatiavoimisteluvalmentaja, joka haukkui 12-vuotiasta Yli-Hannukselaa ”läskiksi” koko ryhmän edessä.

Kolme vuotta myöhemmin hän makasi sairaalassa kiinni nenämahaletkussa. Sairaus oli kuihduttanut hänet pisteeseen, jossa hän ei voinut enää edes seistä, mutta yritti silti kieltäytyä ravinnosta.

Selvittyään sairautensa pahimmasta vaiheesta hän alkoi painia kilpaa. Isä ei tytärtään siihen pakottanut, mutta Yli-Hannukselan perheessä on sovittu, että kaikki ainakin kokeilevat lajia. Kolme viidestä lapsesta innostui, Saga heidän joukossaan.

Syömishäiriön kanssa kamppailleelle Yli-Hannukselalle painoluokkalaji sopi.

– Minulle toi turvantunnetta, että valmentajat tiesivät koko ajan, mitä painan. Paino ei päässyt tippumaan, hän kertoo.

Saga Yli-Hannuksela teki mallikisan finaalissa akrobatiavoimisteluohjelman. Jade Seikkula esitteli puolestaan judotaitojaan.

Yli-Hannuksela voitti painissa juniorien SM-kultaa ja pääsi opiskelemaan Kuortaneen urheilulukioon, jossa hän tuli yllättäen raskaaksi. Nyt hänellä on kaksi pientä tytärtä miehensä Mattias Poutasen kanssa.

Yli-Hannuksela opiskelee Jyväskylän yliopistossa liikunnan yhteiskuntatieteitä. Vakava sairaus tuntuu viimein talttuneen.

– Kulunut kesä oli ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun olin vapaa yhdestäkään syömishäiriöajatuksesta, Yli-Hannuksela sanoo.

Kuva: Saga Yli-Hannuksela löysi painista turvaa.

Jos kaikki olisi mennyt niin kuin hän oli suunnitellut, Seikkula tunnettaisiin nyt Suomen parhaana judokana ja arvokisakävijänä. Hän on lähtöisin judoperheestä, jossa sekä isä että isänisä kilpailivat SM-tasolla. Seikkula vietiin tatamille jo kolmivuotiaana.

Isä valmensi lahjakasta tytärtään, joka voitti junioreissa kaksi Suomen mestaruutta. 19-vuotiaana tavoitteet olivat kovat. Nainen halusi kansainväliselle tasolle, aina olympialaisiin asti.

Sitten jo kerran vammautunut olkapää hajosi uudestaan. Ortopedi suositteli rutiinileikkausta, jotta käsi kestäisi huipun tavoittelun. Seikkula nukutettiin leikkauspöydälle huhtikuussa 2017. Lääkeunen aikana tapahtui kammottava epäonnistuminen.

Hänen herättyään kivut olivat kovat eikä kuntoutus onnistunut ollenkaan. Operaatiota seuranneena kesänä hänelle tehtiin hermosähkötutkimus, joka paljasti olkapäässä massiivisen hermovaurion.

– Lääkärit sanoivat, ettei käsi välttämättä tulisi enää kuntoon, jossa pääsen tatamille. Ei ole tullut, Seikkula sanoo.

Kuva: Seikkula (oik.) voitti judossa myös kaksi SM-hopeaa.

Hän alkoi kärsiä jatkuvasta fyysisestä ja henkisestä tuskasta. Ensimmäinen vuosi oli täyttä taistelua. Arkiset asiat, kuten puhelimen laturin sähköpistokkeeseen laittaminen, eivät onnistuneet.

Hermosäryt ovat yhä viikoittainen osa elämää. Crossfitharrastus ja fysioterapia ovat parantaneet tilannetta, mutta koska hermoradat eivät vieläkään ole löytäneet toisiaan, käsi tulee tuskin koskaan ennalleen.

Salilla Seikkula saattaa tuntea olassaan ikään kuin sähköiskun ja sitten käsi pettää alta.

– Välillä teen tempausta 60 kilolla ja välillä en saa puettua paitaa päälle. Pahimmissa kipujaksoissa käsi on käyttökelvoton. En saa aamulla herätessäni nostettua peittoa, hän kertoo.

Jade Seikkulan judoura katkesi leikkauspöydälle.

Rakkaan judouran päättyminen sumensi Seikkulan mielen vuodeksi. Vaikkei epäonnistunut leikkaus mitenkään ollut hänen syynsä, hän koki pettäneensä kaikkien, erityisesti isänsä, suuret odotukset.

– Olin lahjakas, mutten pystynyt hankkimaan menestystä. Olin tosi masentunut ensimmäisen vuoden. Tarvitsin psyykkisen valmentajan apua, että jaksoin alkaa huolehtia itsestäni. Käytin paljon alkoholia ja menin, missä menin, Seikkula sanoo nieleskellen.

– En olisi noussut kuopasta, jos crossfit ei olisi löytynyt uudeksi suunnaksi elämälle.

Seikkula valmentaa nykyään crossfitiä ja on valmistumassa fysioterapeutiksi Lahden suunnalla. Myös judo on yhä osa elämää, sillä hän toimii Suomen Judoliiton somevastaavana ja on kehittämässä siskoistaan lajin huippuja.

Siskoja valmentavan isänsä kanssa hän ei edelleenkään osaa puhua siitä, mitä tapahtui.

– Juttelen äidin kanssa. Omassa päässäni on vain todella vaikeaa puhua isälle. Pettymyksen tuottamisesta on tullut iso, pelottava mörkö takaraivoon.

Vaikka kokemukset ovat olleet rajuja, Yli-Hannuksela ja Seikkula seisovat nyt vahvoina omilla jaloillaan, kuin Venus Shocking Bluen biisissä. Yli-Hannuksela puhuu kuin yhteisellä suulla, kun hän sanoo, että loppujen lopuksi kaikki on mennyt hyvin.

– Elämässä kaikki ei mene aina niin kuin suunnittelee. Minua inhottavat personal trainerit, jotka pyörivät somessa sanoen, että kaikki on kiinni siitä, miten asioihin suhtautuu, hän sanoo.

Seikkula nyökyttelee hyväksyvästi vieressä mutta lisää, että joillekin ihmisille omaan suhtautumiseen tai asenteeseen keskittyminen voi toki myös auttaa.

– Mutta kaikki ei aina ole vain itsestä kiinni, Yli-Hannuksela päättää.