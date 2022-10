Kommentti: Helsingin areenahankkeen taustalta paljastui maailmanluokan suuryritys – myös yllättävän suomalaisrahoittajan nimi selvillä

Helsingissä ei ole tällä hetkellä ainuttakaan kansainväliset mitat täyttävää tapahtumapaikkaa, ja se on kaupungin näkökulmasta katastrofaalinen tilanne, kirjoittaa Marko Lempinen.

Tylyt huhut ovat pyörineet viikkojen ajan: jo yhdeksän vuotta käynnissä ollut jättiluokan areenaprojekti Garden Helsinki jää rahapulan vuoksi pelkäksi kuplaksi, vain musteeksi paperilla.

Tällaisia väitteitä on alkanut kuulua jopa kokeneiden tapahtuma- ja kiekkobisnesvaikuttajien suusta. Nyt ei puhuta mistään pikkuskenaariosta, vaan sen toteutumista voisi kutsua katastrofiksi.

Projektia epäilevien mielestä vahva merkki ongelmista on, ettei areenan taustayhtiö Garden Helsinki Oy ole vieläkään jättänyt rakennuslupahakemusta Helsingin kaupungille, vaikka niin uskottiin tapahtuvan viimeistään kuluvan vuoden alussa.

Massiivisesta hankkeesta ei sittemmin ole kuulunut juuri mitään. Matkan varrella hanke on seilannut jo useasti vastatuuleen.

Nyt vaikeuksien arvellaan kulminoituvan rakennuskustannusten voimakkaaseen nousuun. Koronapandemia ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Ukrainassa käymä hyökkäyssota ovat aiheuttaneet hintakriisin, joka on taivuttanut polvilleen jo lukemattomia suomalaisia rakennushankkeita.

Areenaa suunnitellaan vanhan Helsingin jäähallin viereen.

Havainnekuva rakennuksista vuodelta 2020.

IS on hankkinut laajasti tietoa eri areenaprojektien sisäpiireistä. Garden Helsinki Oy:n taustavaikuttajat ovat ilmeisen ärsyyntyneitä huhumyllystä sekä viime aikojen julkisesta keskustelusta. He ovat sisäpiiritietojen perusteella täysin vakuuttuneita siitä, että Helsinki Garden rakennetaan.

Ja siitä, että valmistuessaan ”Garden on ylivertaisesti Suomen suurin monitoimiareena”.

Uskottavuutta näille vastaiskuhenkisille puheille tuo mielenkiintoinen tieto, jonka mukaan Gardenin rahoittajiin kuuluu jopa yksi maailman suurimmista tapahtumayhtiöistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan amerikkalaistaustainen, maailmanlaajuisesti toimiva Live Nation on mukana projektissa.

Puhutaan harvinaisen kovasta tekijästä. Se ilman muuta antaa hankkeelle vahvan selkänojan.

Tie tämän rahoittajan jäljille aukesi pitkälti päättelytyötä tekemällä. Garden Helsinki Oy ilmoitti jo maaliskuussa 2019 solmineensa ”merkittävän kumppanuussopimuksen” Ticketmasterin kanssa, taaten tälle yksinoikeuden areenan lipunmyyntiin sekä siihen liittyvään markkinointi- ja teknologiaosaamiseen. Live Nation omistaa Ticketmasterin.

Hiljattain kulisseista kantautui tieto, jonka mukaan Garden Helsinki Oy:n rinnalle areenan päärahoittajaksi olisi lupautunut juuri Live Nation. Garden Helsingin taustavoimat eivät ole tietoa kommentoineet, mutta se on vahvistettu uskottavista sisäpiirilähteistä.

– Live Nation on siellä mukana, ja eiköhän se jo pitkälti takaa sen, että Garden-hanke etenee, toinen vankoista lähteistä linjaa.

Myös esimerkiksi kiinteistövarainhoitoyhtiö FinCap lukeutuu jääkiekkoseura HIFK:hon voimakkaasti linkitetyn Helsinki Gardenin rahoittajiin. Fincapin yksi omistajista on Raimo Sarajärvi. Hän on rakennuttanut Seinäjoelle esimerkiksi jalkapallostadionin ja omistaa Veikkausliigassa pelaavan SJK:n.

Vaikka taustavoimia piisaa, relevantti kysymys kuuluu, missä menee rakentajien kipukynnys.

Taustaselvitysten perusteella Gardenin taustavoimat uskovat pystyvänsä rakentamaan peräti liki 20 000 katsojaa vetävän monitoimiareenan. Julkista tietoa on se, että Ticketmasterin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan areenayhtiö on sitoutunut vähintään 16 000 silmäparin kapasiteettiin.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Tampereelle 2022 noussut Nokia-areena vetää enimmillään noin 15 000 katsojaa ja entinen Hartwall-areena Helsingin Pasilassa puolestaan noin 13 000 silmäparia.

Varsinaisen areenan lisäksi Töölöön kaavailtuun Garden-kompleksiin ollaan rakentamassa hotelli, asuntoja ja toimistoja sekä erillinen sisäpeliareena. Gardeniin on tulossa myös kattavasti arkisia oheispalveluja kaupunkilaisten käyttöön.

Suomessa rakennuskustannukset ovat nousseet nopeasti 15–20 prosentilla, ja nousu vaikuttaa sisäpiirilähteiden mukaan samalla volyymilla myös Gardenin kustannuksiin. Kustannusten arvellaan olevan tällä hetkellä jo 800–900 miljoonaa euroa.

– Gardenin rahoitus on tuota summaa varten käsittääkseni kunnossa. Jos vielä jotain todella ikävää maailmalla tapahtuisi, rakentajat voisivat aina tinkiä esimerkiksi rakennusmateriaalien laadusta tai jonkin verran yleisökapasiteetista. Niilläkin pääsisi jo merkittäviin kustannussäästöihin, lähde uskoo.

Rakennuskustannusten odotetaan helpottavan ensi vuonna, kun projektien aloitukset vähenevät. Tällöin kysyntä automaattisesti pienenee, ja hintojen pudotus on väistämätöntä. Toisaalta kukaan ei osaa sanoa varmaksi, miten käy energiahintojen. Ne vaikuttavat keskeisesti rakentamiskokonaisuuksiin.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että Gardenin ympärillä tapahtuu lähiaikoina jotain. IS:n selvitysten mukaan projektin asioita saatetaan käsitellä Helsingin kaupungin ympäristölautakunnassa vielä tämän vuoden puolella.

Rakennuslupahakemuksen aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se tiedetään, että rakennusprojekti kestäisi kaikkinensa 3–4 vuotta.

Koska entinen Hartwall-areena eli nykyinen Helsinki-halli on suljettu sen omistajiin kohdistuvien pakotteiden vuoksi, Helsingissä ei ole tällä hetkellä ainuttakaan kansainväliset mitat täyttävää tapahtumapaikkaa, ja se on kaupungin näkökulmasta katastrofaalinen tilanne.

Helsingin Suvilahteen on kaavailtu uutta jättiluokan monitoimiareenaa, mutta tältä istumalta vain harvat uskovat hankkeen etenemiseen.

– Juuri julkinen keskustelu Suvilahden projektista sekä Helsinki Gardeniin samanaikaisesti kohdistuneet epäilykset ovat ärsyttäneet Garden-leirissä, yksi lähteistä tiivistää.

Tampereen kaupunki ja Live Nation teettivät hiljattain tutkimuksen siitä, kuinka paljon rahaa neljän ulkomaalaisartistin keikat jättivät Tampereelle. Nokia-areenassa järjestetyissä konserteissa oli yhteensä noin 40 000 silmäparia, ja niistä kertyi tutkimuksen mukaan tuloja kaikkiaan 15 miljoonaa euroa.

Kun jopa yhdeksän miljoonaa kertyi muusta kuin itse tapahtumatuotosta, se jo itsessään vastaa siihen, miksi Garden-hanke ei pysähtyne ainakaan poliittiseen byrokratiaprosessiin.

Se olisi Helsingiltä hyvin erikoinen ratkaisu tilanteessa, jossa Tampere on jo noussut sen ohi Suomen ykköstapahtumapaikaksi.