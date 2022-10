Dana Whiten uusi ”urheiluliiga” on saanut rajua kritiikkiä.

Vapaaottelun kärkiorganisaation UFC:n nokkamies Dana White on saanut Nevadan urheilukomissiolta hyväksynnän uudelle aivoitukselleen, Power Slap Leaguelle eli vapaasti suomennettuna Voimaläimäisyliigalle. Asiasta kertoi muun muassa ESPN.

Uuden lajin perusidea on kovin yksinkertainen. Kaksi ottelijaa seisoo vastakkain ja läpsii toisiaan vuorotellen kasvoihin avokämmenellä.

Läimäytyskilpailuista kuvatut videot ovat keränneet viime vuosina paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, mikä on nostanut ”urheilulajin” profiilia. Ilmeisistä syistä vaaralliselta kuulostavan lajin virallinen hyväksyminen on saanut monilta tahoilta tyrmistyneen vastaanoton.

– Jos nyrkkeilyn idea on lyödä ja olla tulematta lyödyksi, läpsimistappelussa tilanne on päinvastoin. Lyömiselle annetaan erillinen lupa eikä sitä estellä. Nevadan komissio on melko häpeilemätön, CBS:n nyrkkeilyasiantuntija Luke Thomas twiittasi.

Neurologi Nitin Sethi kommentoi nyt tekeillä olevaa liigaa pöyristyneeseen sävyyn Bloody Elbow -sivustolle.

– Tuollaisella voimalla annetut avokämmeniskut kasvoihin johtavat toistuvasti jalkojen pettämiseen, hetkelliseen tai pidempään tajunnan menetykseen ja lattialle kaatumiseen. Nämä ovat kaikki eri tason aivotärähdysvammoja. ”Urheilijalla”, joka ottaa iskun vastaan ei ole mitään keinoa puolustaa itseään. Nämä iskut kertautuvat, Sethi arvioi.

Sethin mukaan lajiin osallistuvia uhkaa iso vaara kärsiä kroonisia neurologisia vammoja.

Viime vuonna läimäyttelyn vaaroista saatiin surullinen todiste, kun puolalainen voimamies Artur “Waluś” Walczak kuoli menetettyään tajuntansa Puolassa järjestetyssä läimäytysottelussa.

Uuden liigan perustajalla Whitella ei kuitenkaan riitä kärsivällisyyttä lajin vaaroista huolestuneille.

– Nyrkkeilyottelussa urheilijoita lyödään 300–400 kertaa ottelussa. Näitä tyyppejä läimäistään kolmesti. Ja sitten nämä idiootit jaksavat valittaa urheilukomissiosta. Komissio teki oikein, ja niin mekin, UFC-pomo möyhysi MMA-junkien julkaisemassa haastattelussa.

– Me säätelemme tätä lajia ja varmistamme, että se on turvallista kaikille. Monet innostuvat tästä niin kuin vapaaottelustakin. Sääntöjen pitää olla selvät ja lääkärintarkistusten pitää olla tarkkoja, White linjasi.

Tohtori Sethi ei osta Whiten sepustuksia läimäytysliigan turvallisuuden takaamisesta.

– Olen eri mieltä siitä, että parempi lääketieteellinen valvonta tekisi tästä ”lajista” turvallisempaa. En ole varma, mitä lääkärin on tarkoitus tehdä muuta kuin valvoa taustalta aivotärähdysvammoja, jotka tapahtuvat hänen alaisuudessaan.