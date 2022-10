NHL:n supertähti heräsi ”todella pahasta paikasta” 3.10. vuonna 2021 – ymmärsi pian tarvitsevansa apua

Carey Price tarttui pulloon, kun Montreal Canadiens hävisi Stanley Cupin finaalit ja paha polvivamma pakotti hänet leikkauspöydälle.

Jääkiekkoliiga NHL:n parhaiden maalivahtien joukkoon kuulunut Carey Price avautuu alkoholiongelmastaan urheilumedia The Athleticin tuoreessa haastattelussa.

Price, 35, oli sivussa lähes koko viime kauden. Hän hakeutui vuosi sitten lokakuussa pelaajien tukiohjelmaan ja pelasi huhtikuussa viisi ottelua Montreal Canadiensissa.

– Heräsin todella pahassa paikassa ja tajusin, ettei tämä toimi minulle eikä perheelleni, Price muistelee viime vuoden lokakuun kolmatta päivää.

Neljä päivää myöhemmin maalivahti katsoi totuutta silmiin ja ilmoittautui vapaaehtoisesti NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n viralliseen päihdeohjelmaan.

– Päihteiden väärinkäyttö on ollut erittäin iso ongelma alkuperäiskansojen yhteisöissä. Minulla on sukulaisia ja ystäviä, jotka ovat kuolleet sen vuoksi, joten olisin voinut pitää tämän yksityisenä, eikä kukaan olisi saanut tietää, reservaatissa kasvanut Price kertoo.

Lue lisää: Tiesitkö tämän NHL:n parhaasta vahdista? Heimopäällikön poika kasvoi reservaatissa ja lensi treeneihin

– Mutta loppujen lopuksi ajattelin, että koska käyn tämän kuitenkin läpi, miksi en näyttäisi esimerkkiä ja osoittaisi, että on ok hakea apua? Olisinko voinut lopettaa juomisen itse? Ehkä, mutta päätin pyytää apua ja näyttää sen olevan ok.

Carey Price torjui Kanadalle olympiakultaa Sotshissa 2014.

Price kertoo The Athleticille kamppailleensa alkoholiongelman kanssa kesästä 2021 alkaen. Korkki kiertyi auki, kun Canadiens hävisi Stanley Cupin finaalit ja maalivahti sai vakavan polvivamman.

– Olimme niin lähellä tavoitetta, ja kun tiesin olevani urani 18. reiällä, en ollut onnellinen ihminen enkä hyvä isä. Join paljon, eikä se ollut minusta edes hauskaa. Tunsin olevani tulossa pisteeseen, jossa minun olisi tehtävä päätös.

Price on voittanut urallaan muun muassa NHL:n parhaan maalivahdin sekä arvokkaimman pelaajan palkinnot. Maajoukkueessa Price on voittanut sekä olympiakultaa että World Cupin.

Moni on jo valmis julistamaan upean uran päättyneeksi, mutta Price ei aio vielä luovuttaa. Hän kertoi asiasta maanantaina pitämässään lehdistötilaisuudessa.

– Meidän pitää edetä askel askeleelta. En suunnittele urani päättämistä tällä hetkellä, ja nyt tavoitteeni on päästä tilanteeseen, jossa saan olla ilman kipuja päivästä toiseen, Price sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

– Minulla on yhä ongelmia kulkiessani portaita ylös ja alas. Lasteni kantaminen portaita pitkin on vaikeaa, joten tavoittelen ensimmäiseksi kivutonta arkea ja mietin jatkoa vasta sen jälkeen.