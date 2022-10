Robson Lindberg, 36, tekee jopa 20-tuntisia työpäiviä, vaikka aivovammasta toipuminen on kesken

Helsinkiläinen Robson Lindberg toimii tällä viikolla kuuluttajana triathlonin MM-kisassa Yhdysvalloissa, mutta jääkiekosta tulleen aivovamman jäljet tekevät urakasta raskaan.

Kuinka moni suomalainen on toiminut paikallisella kielellä MM-tason urheilutapahtuman kuuluttajana ulkomailla?

Nimilista lienee lyhyt, mutta pian siihen voi lisätä uuden nimen.

Helsinkiläinen Robson Lindberg, 36, toimii loppuviikolla kuuluttajana triathlonin Ironman-järjestön puolimatkan MM-kilpailussa, joka käydään Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Mukana on Lindbergin mukaan noin 5 000 kilpailijaa.

Tällaiseen tehtävään täytyy olla meriittejä, ja niitä Lindberg on kerännyt jo useamman vuoden ajalta.

Ensimmäisen kerran hänen ääntään kuultiin asiantuntijan roolissa Lahdessa vuonna 2018 järjestetyssä puolimatkan Ironman-triathlonissa.

Siihen tehtävään hänet värväsi tunnettu triathlonvalmentaja Antti Hagqvist.

– Kisan jälkeen kävin kysymässä, tarvitaanko kuulutuksissa apua, ja tarvittiin. Sitten ne sanoivat, että kuukauden päästä tarvittaisiin kuuluttajaa Tallinnassa. Se oli eka kuuluttajakeikkani, Lindberg kertoo.

Tähän mennessä kuulutuskeikkoja on kertynyt noin 20, joista puolet ulkomailla. Tallinnan (viisi kertaa) lisäksi Lindbergin ääntä on kuultu muun muassa Kööpenhaminassa ja Barcelonassa sekä kotimaassa Lahdessa ja Tahkolla.

Täyden ja puolimatkan triathlonien lisäksi hän on hoitanut tehtävää pyöräilytapahtuma Saimaa Cycle Tourilla ja Solvallan swimrun-kilpailussa.

Lindberg kuuluttaa tilanteen ja kisapaikan mukaan kaikilla osaamillaan kielillä eli englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi.

Lindbergin äidinkieli on ruotsi, mutta hän sanoo oppineensa ensin englannin, koska perhe muutti Yhdysvaltoihin hänen ollessa alle yksivuotias.

– Englanti on paras kieleni. Periaatteessa kaikki koulut yläastetta lukuun ottamatta olen käynyt englanniksi. Hankenissakin oli aika paljon kursseja englanniksi, sanoo Lindberg, joka on suorittanut kauppatieteen kandidaatin tutkinnon.

Kun perhe palasi Suomeen Lindbergin ollessa 11-vuotias, hän ei käytännössä osannut suomea.

– Silloin menin Töölön ala-asteelle, jossa minun luokallani opetuskieli oli englanti, mutta muuten puhuttiin suomea. Se oli mielenkiintoista, kun osasin kaksi sanaa suomea. Sitten myös harrastusten kautta opin suomea. Pakon edessä. Pakko on aika hyvä juttu, Lindberg naurahtaa.

Lindberg kertoo, että triathlonkisoissa kuuluttajan päivät ovat pitkiä.

– Täyden matkan kisoissa ruvetaan puhumaan aamulla puoli kuuden aikaan, kun urheilijoita alkaa saapua paikalle. Siinä luodaan tiettyä tunnelmaa ja yritetään purkaa urheilijoiden jännitystä. Se on tärkeä osa. Lisäksi kerrotaan mahdollisista muutoksista ja rakennetaan lähtöön hypeä. Sitten ollaan vaihtoalueella tai mennään suoraan maaliin.

Pisimmillään työpäivät ovat Lindbergin mukaan jopa 20-tuntisia.

– Se on helvetin siistiä mutta fyysistä. Sen kestän aivovamman puitteissa, mutta sitten pitää kyllä levätä aika pitkään, Lindberg sanoo viitaten siihen, että vuonna 2016 hän sai keskivaikeaksi diagnosoidun aivovamman jääkiekkokaukalossa tapahtuneen onnettomuuden seurauksena.

Kilpailuissa Lindberg tekee maalialueella myös eri sarjojen kolmen parhaan haastatteluja, jotka saattavat mennä tapahtuman tv-lähetykseen.

– Oleellinen osa on palkintojenjako ja MM-paikkojen jako. On ollut ihan sikasiistiä, kun on saanut jakaa paikkoja ensi vuoden Lahden MM-kisaan. On makeaa saada jakaa suomalaisille triathlonisteille paikkoja joko Havaijille tai Lahteen, vähättelemättä muita kansallisuuksia, sanoo Lindberg, joka ensi vuonna toimii Lahdessa puolimatkan MM-kisan kuuluttajana.

Paikkojen jakaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Lindberg ojentaa urheilijalle kutsun kyseiseen kisaan.

Vuosi sitten Lindbergin kasvoilla valuivat Portugalissa ilon ja helpotuksen kyyneleet, kun hän oli onnistunut saavuttamaan vuosien kuntoutuksen ja koronaviivästysten jälkeen suuren tavoitteensa, pääsyn maaliin täyden matkan triathlonissa.

Tuolloin Cascaisissa hän käytti 3,8 kilometrin uintiin, 180 kilometrin pyöräilyyn ja maratonjuoksuun (42,2 kilometriä) aikaa 11 tuntia ja viisi minuuttia.

Ennen aivovammaa hän oli vetänyt täyden matkan vain kerran, aikaan 10.15.

Kesäkuussa Lindberg pääsi jo lähelle ennätystään Saksan Hampurissa, kun hän suoriutui täyden matkan kisasta ajassa 10.19.

Lindbergin mukaan hänen toipumisensa aivovammasta ei ole edistynyt viime syksyn jälkeen.

– Se on asia, joka minua huolestuttaa. En edelleenkään pysty istumaan tietokoneen ääressä pitkiä aikoja. Vammasta on nyt melkein seitsemän vuotta, ja tämä on ainoa asia, joka ei ole kehittynyt. Toivottavasti jossain vaiheessa tilanne paranee, että pääsisin keskittymään täysillä työelämään, Lindberg sanoo ja iloitsee siitä, että pystyy täysillä urheilemaan.