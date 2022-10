Ari Huusela saa vihdoin nauttia elämästä – kertoo, mikä asia pitää saada kuntoon: ”Olen räpeltänyt 50 vuotta”

Ari Huuselalla ei ole enää niin ikävä merelle.

Sen verran paljon Huusela sai purjehtia, kun hän osallistui vuonna 2020 ensimmäisenä pohjoismaalaisena Vendée Globe -kilpailuun, jossa purjehditaan maailman ympäri pysähtymättä ilman ulkopuolista apua.

Helsinkiläisellä liikennelentäjällä kului siihen aikaa 116 vuorokautta. Mittariin kertyi yli 29 000 merimailia, noin 54 000 kilometriä. Neljän vuoden välein purjehdittavassa kilpailussa maaliin päässeitä kippareita on alle sata. Ulkoavaruudessakin on käynyt yli 600 ihmistä.

Vendée Globe purjehditaan 18,28 metriä pitkillä Imoca-luokan veneillä, joita kutsutaan merten formula ykkösiksi. Tapio Lehtinen kiertää parhaillaan maapalloa Golden Globe -kilpailussa (GGR) 11-metrisellä veneellä. Maaliin Lehtistä odotetaan ensi keväänä.

Vendée Globeen ei pääse ilman vankkaa kokemusta avomeripurjehduksesta. Huuselan piti osallistua moneen valmistavaan Imoca-luokan kisaan Atlantin yli Karibialle ja Etelä-Amerikkaan.

Kaikkiaan Huuselan Vendée Globe -projekti kesti viisi vuotta. Hän selvitti sen maaliin asti ainoana amatöörinä 33 kipparin joukossa. 1,5 miljoonan euron budjetti oli murto-osa kilpakumppaneiden jopa yli 20 miljoonan kisabudjeteista.

– Vendée Globe on muuttunut vuosien varrella isojen budjettien kisaksi. Sillä on nyt jo leima, että amatöörit älkää vaivautuko. Se on resurssikysymys, Huusela sanoo.

Ari Huusela kiersi Kap Hornin yksinpurjehduksellaan.

Yksinpurjehduksen jälkeen Huuselan vapaa-aika on kulunut viime vuodet sivummalla olleiden muiden harrastusten parissa.

Ilmailu, telemark-vapaalasku, leijahiihto, murtomaahiihto, maastopyöräily ja luonnossa liikkuminen Lapin ja Norjan tuntureilla ovat parasta mahdollista palautumista pitkien työlentojen jälkeen.

Aikanaan Huusela juoksi myös maratoneja ja kävi laskuvarjojääkärikillan vuoristovaelluskurssin, joka huipentui Mont Blancin valloitukseen.

Nyt hän opettelee ja harjoittelee vapaauintitekniikkaa triathlonia harrastavan poikansa Aleksin innoittamana.

– Olen räpeltänyt 50 vuotta altaassa, ja nyt on viimein aika laittaa tämä asia kuntoon, hän sanoo.

Ari Huusela nauttti nyt elämästään ilman Véndee Globe -purjehdusprojektin huolia.

Kesällä Huusela uusi vesilentolupakirjansa. Hän liittyi Tuusulanjärvellä toimivaan vesilentokerhoon.

– Vesitasoilla voi myös purjehtia, kun niissä on kellukkeet. Se on luonnollinen tapa lähestyä rantaa. On haastavaa tuoda kone rantaan, jos tuulee kovaa.

Huusela viettää paljon aikaa mökillään Äkäslompolossa Ylläksen kupeessa. Mökiltä on 12 kilometriä Aavahelukan korpikentälle, jota lentoharrastajat käyttävät.

Aavahelukan ilmailukerho omistaa Piper PA-28 -koneen, jonka Huusela lensi talvisäilytykseen Pirkkalaan.

– Oli hieno ruskalento. Nautin muutenkin, kun saan olla luonnossa ja liikkua. Äkäslompolon mökiltä pääsee maastopyöräreiteille myös talvisin, ja siellä on upea latuverkosto hiihdellä.

Huusela varttui yksinhuoltajaperheessä vuokra-asunnossa Pohjois-Helsingissä.

– En syntynyt kultalusikka suusta. Minulla on kuitenkin jo pienestä saakka ollut isoja haaveita. Osasta niistä on tullut päähänpinttymiä, joita kohden olen sitten määrätietoisesti lähtenyt etenemään askel kerrallaan. Minulta kesti yli 30 vuotta päästä Vendée Globeen ja edetä Haagan ammattikoulun lentokoneasentaja-linjalta Airbusin kapteeniksi.

Purjehduksen jälkeen Huusela palasi hiljalleen työelämään lentämään Airbus 350 XWB -konetta. Kesällä hän lensi Finnairin koneilla Saksasta Pohjois-Amerikkaan. Lentoja riittää myös talveksi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sulki Venäjän ilmatilan, jota Finnairin reitit itään ovat hyödyntäneet.

– Lentoliikenne idän suuntaan on hankalassa tilanteessa. Pääsin lentämään uusiin kohteisiin kuten Las Vegasiin, Tampaan ja Montrealiin.

Finnairilta Huusela olisi voinut jäädä osaeläkkeelle jo 55-vuotiaana ja täydelle eläkkeelle kaksi vuotta sitten. Vendée Globe -purjehdusprojektin tuoman taloudellisen epävarmuuden takia hän teki hyvissä ajoin jatkosopimuksen, että lentää ainakin 62-vuotiaaksi.

– Jatkosopimus oli henkilökohtaista talouden hoitoa. Voin katkaista jatkopestin tai jatkaa aina 65-vuotiaaksi, mikäli töitä riittää ja liikennelentäjän lupakirjaan vaadittava lääketieteellinen kelpoisuus säilyy.

Onko sitten taas aikaa ja intoa palata purjehdukseen tai lähteä uudestaan jopa maapallon ympäri veneellä?

– Nyt ei enää ole suurta paloa. Haaveista ja haasteista suurin on saavutettu. Mutta jos joku tekisi kaiken valmiiksi ja sanoisi, että anna mennä, voisin harkita. Tyttäreni Katariina tosin on jo vuosia kutsunut minua harmittomaksi papparaiseksi ja kehottanut vakavasti jäämään eläkkeelle noista purjehdushommista.