Nyt kiinnostui miljardööri, jolla on jo kytky Suomeen – taisto entisestä Hartwall-areenasta kiihtyy kulisseissa

Ostajakandidaatin taustalla vaikuttaa maailmallakin laajasti tunnettu miljardööri.

Useampi taho on kiinnostunut Pasilan areenan ostamisesta.

Ilta-Sanomat paljasti viime viikolla, että yksi entisen Hartwall-areenan eli nykyisen Helsinki-hallin ostajaehdokkaista on maailmanlaajuinen tapahtumapaikkojen hallintayhtiö ja live-tapahtumakokemusten tuottaja ASM Global. Yhtiö toimii yli 350 tapahtumatoimipisteellä ja kaikkiaan viidellä eri mantereella.

Nyt on selvinnyt, ettei se edes ole ainoa jättiluokan kansainvälinen tapahtumayritys, joka on kiinnostunut Helsingin Pasilassa sijaitsevasta areenasta. IS:n tuoreiden sisäpiiritietojen mukaan myös saksalainen vapaa-ajan tapahtumayritys CTS Eventim on iskenyt kyntensä kulisseissa käytävään areenan ostokilpailuun.

CTS Eventim markkinoi itseään konsertteja järjestävänä ja tapahtumapaikkoja omistavana yrityksenä, joka kauppaa vuosittain yhteensä yli 250 miljoonaa tapahtumalippua.

CTS Eventimin perustaja ja suuromistaja on miljardööri Klaus-Peter Schulenberg, jonka vaikutusvalta ulottuu myös Suomeen: yhtiö omistaa tapahtumalippujen välityspalvelun Lippupisteen.

Klaus-Peter Schulenberg on CTS Eventimin perustaja ja suuromistaja.

Elokuussa 2021 CTS Eventim ilmoitti rakentavansa Italian suurimman monitoimiareenan. Viime vuosina yhtiö on ilmoittanut aikeistaan saada isoa jalansijaa myös USA:n ja Aasian tapahtumamarkkinoilla.

– Entisen Hartwall-areenan ympärillä käytävä kuhina kertoo siitä, että isot kansainväliset yritykset näkevät Suomessa valtavasti tapahtumapotentiaalia. Suomessahan tätä ei vielä kunnolla osata nähdä, suomalainen tapahtuma-alan merkittävä vaikuttaja sanoo.

– Kokonaan toinen juttu on, saako kumpikaan näistä isoista tapahtumayrityksistä areenaa haltuunsa. Siitä on käyty jo hyvän aikaa tiukkaa neuvottelukilpailua.

Maaliskuussa autioitumaan jääneestä areenasta ovat kulisseissa olleet kiinnostuneita myös muutamat suomalaistahot. IS paljasti jo aiemmin, että yksi heistä on energiayhtiö St1:n miljardööriomistaja Mika Anttonen, ja siis muitakin potentiaalisia sijoittajanimiä löytyy.

Mika Anttonen.

Tiettävästi jotkin suomalaissijoittajat linkittyvät tavalla tai toisella ASM Globalin ostajarälssin kanssa. Sen sijaan CTS Eventim pyrkinee Suomen markkinoille itsenäisesti.

Suomalaisille ASM Global ei todennäköisesti ole kovinkaan tuttu nimi, mutta kyse on globaalisti jättiluokan yrityksestä, jonka taustalta löytyy upporikas amerikkalaispohatta Philip Anschutz. Tämän omistama yritysrypäs Anschutz Entertainment Group (AEG) on maailman suurin urheiluseurojen ja -tapahtumapaikkojen omistaja.

Junioriorganisaatio Helsingin Jokerit ry puolestaan tiedotti syyskuun alussa lähteneensä osakkaaksi yhtiöön, jonka rahoittajien tarkoituksena on paitsi viedä Jokerien SM-liigaprojektia eteenpäin myös neuvotella Helsinki-Hallin ostamisesta.

Sittemmin on selvinnyt, että kyseessä on yhtiö nimeltä Team Jokerit Oy, mutta sen todelliset rahoittajat ovat pysyneet visusti salassa.

Hartwall-areena eli nykyinen Helsinki-halli.

Gennadi Timtshenko (vas.), Harry Harkimo ja Roman Rotenberg tiedotustilaisuudessa kesäkuussa 2013.

Areenaneuvotteluissa pallo on ensisijaisesti sen omistajien eli pakotelistattujen venäläisoligarkkien Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin Suomessa toimivilla asianhoitajilla. Nämä voivat vaikuttaa keskeisesti siihen, kenelle ostajakandidaatille areenaa ensivaiheessa tarjotaan ja keiden henkilöiden taustoja viranomaiset alkavat tämän jälkeen selvittää.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin epäviralliseksi pankkiiriksi kutsuttu Timtshenko käyttää ylintä päätäntävaltaa Arena Events Oy:ssä, joka puolestaan käyttää todellista äänivaltaa entisen Hartwall-areenan taustayhtiössä Helsinki Halli Oy:ssä.

Pakotejuridiikka on IS:n aiemmin tekemien selvitysten perusteella haastava, mutta se ei viranomaislähteiden mukaan estä areenakauppoja siinä tapauksessa, että ostajan taustat ovat kunnossa.

Suomessa pakotelistattujen asioita valvovat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos, jotka haluavat varmistua erityisesti kahdesta asiasta: siitä, ettei ostajaa ole syytä epäillä venäläismiljardöörien bulvaaniksi ja siitä, että areenan myydään käypään hintaan.

Kauppoihin on saatava hyväksyntä myös Yhdysvaltain viranomaisilta eli OFAC:lta (Office of Foreign Assets Control), koska Timtshenko ja Rotenberg kuuluvat USA:n pakotelistalle. Timtshenko kuuluu myös EU:n pakotelistalle.

