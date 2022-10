Tyttöjen suosikkilajin kustannukset nousivat valtaviin summiin – ”Vanhemmat alkavat olla taloudellisen seinän edessä”

Liitto huolissaan huippuluistelun tulevaisuudesta

Suomen Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo yllättyy kuullessaan Ilta-Sanomilta helsinkiläisen taitoluisteluseuran 800 euron kausierästä.

– Summa on valtavan iso. Itselläni on ollut tuntuma, että seuroille maksettava kustannus on ollut kuukaudessa 500–600 euroa. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että näin korkeita summia maksaa vain pieni osa kaikista luistelijoista.

Wuorenheimo myöntää olevansa huolissaan huipputaitoluistelun tulevaisuudesta Suomessa.

– Lajissa on ennestäänkin ollut kapea kärki, mutta varmaan kärki kapenee entisestään, mikäli harrastajamäärät pienenevät.

Ennen kaikkea Wuorenheimo on huolissaan lasten liikkumattomuudesta Suomessa. Hän iloitsee muutaman kaupungin tukemasta matalan kynnyksen harrastustoiminnasta, joka on mahdollistanut paikoin myös taitoluistelun harrastamisen hyvin edullisesti.

Lähtökohtaisesti lajin on kuitenkin pakko tulla toimeen sen tosiasian kanssa, että se on kallis.

– Olosuhteita ei voi puhua mustasta valkoiseksi. Jäähalli on arvokas ylläpidettävä, Wuorenheimo sanoo.

Myös liitossa on pohdittu sitä, mitä tilanteelle voisi tehdä. Käytännössä paljon on kiinni kunnista. Seuran kannalta on valtava ero esimerkiksi siinä, antaako kunta jäähallin kisaviikonloppuna käyttöön maksutta vai veloittaako hallinomistaja siitä jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Perheiden taloudelle myös lajikulttuurin yksityiskohdilla on merkitystä. Wuorenheimo on pohtinut esimerkiksi sitä, onko luistelijoille pakko hankkia joka kaudeksi uusia esiintymisasuja.

– Yksinluistelussa pukua ei välttämättä saa edes 500 eurolla.

Wuorenheimo kyseenalaistaa myös uusien seura-asujen hankkimisen vuosittain.

Korona- ja energianhintakriisistä huolimatta taitoluistelulisenssien määrä on samalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Kaudella 2021–2022 Suomessa oli 13 400 lisenssin hankkinutta taitoluistelijaa. Tänä vuonna lisenssin ostaneita on saman verran kuin viime kaudella samaan aikaan.