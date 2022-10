Snookertähti kärsi paino-ongelmista 20 vuoden ajan – päätyi nyt peruuttamattomaan ratkaisuun

Shaun Murphy toivoo, että leikkauksen myötä painonhallinnasta ei tule enää hänelle ongelmaa.

Snookertähti Shaun Murphy, 40, kertoi BBC:n snookeraiheisessa podcastissa kesällä tekemästään suuresta elämänmuutoksesta.

Pitkin uraansa paino-ongelmien kanssa kamppaillut englantilainen kävi kesällä mahalaukun kavennusleikkauksessa.

Vuonna 2005 täysin puskista maailmanmestaruuden voittanut englantilainen kertoi toistuvasti epäonnistuneiden dieettien vaikuttaneen vuosien kuluessa yhä negatiivisemmin hänen henkiseen jaksamiseensa.

Viime vuosina ongelmat korostuivat entisestään, kun jatkuva törkeiden viestien tulva sosiaalisessa mediassa sai Murphyn mielenterveyden ja omakuvan horjumaan toden teolla.

– Lopulta päätin, että minun täytyy tehdä asialle jotain, tai tämä on minun loppuni henkisesti ja ehkä myös fyysisesti, Murphy kertoi Framed-podcastissa.

Kesällä tehdyssä leikkauksessa Murphyn mahalaukusta poistettiin iso osa. Nykyään englantilaisen on käytännössä fyysisesti mahdotonta ylensyödä.

– Mahalaukun leikkauksia on neljää eri tyyppiä. Halusin niistä äärimmäisimmän, jota ei voi peruuttaa. Koska mahani on nyt niin pieni, on äärimmäisen epätodennäköistä, että pystyn enää koskaan syömään tarpeeksi kaloreita kerralla, jotta painoni voisi nousta taas, Murphy selitti.

– Voin nyt syödä mitä vain haluan, mutta voin syödä sitä vain hyvin hyvin vähän kerrallaan. En muista, milloin olisin juonut kahvin loppuun, koska vatsaani ei fyysisesti mahdu niin paljon nestettä.

Viime kevään MM-kisojen aikaan Murphy kertoi painonsa kivunneen jo päälle 120 kiloon. Nyt tuosta lukemasta on pudonnut pois jo lähes 25 kiloa.

Murphy ei ole suinkaan ainoa huippupelaaja, joka on viime vuosina alkanut panostaa fyysisestä voinnistaan huolehtimiseen.

Viime syksynä nelinkertainen maailmanmestari John Higgins asteli kauden avausturnauksiin huomattavasti aiempaa sutjakammassa kunnossa. Tänä vuonna vastaavanlaisessa laihdutusoperaatiossa on onnistunut Pohjois-Irlannin ykköspelaaja Mark Allen.

Rajusti laihtunut Mark Allen juhli lokakuussa voittoa kotiturnauksessaan Pohjois-Irlannissa.

Murphy pitää ilmiselvänä, että kevyempi olo on merkittävä etu myös snookerpöydän äärellä. Snookerlyönnin teknisesti oikeaoppinen suorittaminen vaatii kropan ja kepin pitämistä mahdollisimman lähellä vaakatasoa pöydän pinnan tuntumassa. Se on luonnollisesti solakalle henkilölle huomattavasti vaivattomampaa.

Esimerkiksi hän kertoo tapauksen viime kevään MM-kisoista, joissa Murphylle tuomittiin virhe, kun hän osui puvullaan palloon lyöntiasentoon mennessään.

– Se oli itse asiassa ihan hauska tilanne, mutta se johtui siitä, etten ylettynyt kurottamaan pöydän yli.

Murphy on ollut ammattilaiskiertueen kärkipään vakiokalustoa jo yli 15 vuoden ajan. Vuoden 2005 MM-voiton lisäksi hän on pelannut Cruciblessa finaalissa myös vuosina 2009, 2015 ja 2021. Tällä hetkellä Murphy on kiertueen rankinglistalla sijalla 13.