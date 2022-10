Vapaaottelija Pjotr Janin silmäkulma aukesi rumasti UFC:n ottelussa.

Yhdysvaltalaisottelija Sean O’Malley voitti venäläisen Pjotr Janin hajaäänituomiolla miesten kääpiösarjan ottelussa UFC 280 -tapahtumassa Abu Dhabissa.

O’Malleyn lyönti avasi Janin silmäkulman rumalla tavalla kesken ottelun. Venäläisestä vuoti häkkiin runsaasti verta.

Haavasta on kuva tämän jutun lopussa. Sitä ei suositella herkille.

Ikävän näköisestä jäljestä huolimatta O’Malleyn, 27, voitto oli yllätys. Sarjansa haastajalistan ykkönen Jan, 29, hallitsi matsin kuluessa erityisesti matto-ottelua, vaikka pystyottelu olikin hyvin tasaista.

Kaksi tuomaria antoi ottelun ”Sokeri-Seanille” pistein 29–28. Vain yksi tuomari piti Jania parempana, vastoin Abu Dhabiin saapunutta yleisöä, joka buuasi yhdysvaltalaiselle ja kannusti Jania.

– Törkein ryöstö lajimme historiassa, kommentoi UFC-legenda Henry Cejudo Twitterissä.

O’Malley sanoi, että hän haluaa itsekin nähdä ottelun uusintana ennen kuin kommentoi tapahtumia enempää.

Sean O’Malley herättää huomiota häkissä ja sen ulkopuolella.

– Vapaaottelu on hulluin laji maailmassa. Minun piti ylittää rajani. Niin käy, kun ottelee ykköshaastajaksi listattua miestä vastaan, O’Malley kommentoi ottelun jälkeen.

Yhdysvaltalainen oli haastajalistan 11:s ennen kamppailua. O’Malley otti nyt uransa isoimman voiton, mikä nostaa häntä rankingissa entisestään.

– Minuun sattui enemmän kuin koskaan ennen, koska yleensä minuun ei osuta. Uskon, että ihmiset haluavat nähdä minut mestarina. Pitää antaa ihmisille sitä, mitä he haluavat, kulttimaineessa oleva, värikkäistä hiuksistaan tunnettu O’Malley sanoi.

Jan on UFC:n kääpiösarjan entinen mestari, joka on hävinnyt nyt kahdesti peräkkäin. O’Malley on neljän ottelun voittoputkessa ja hävinnyt ammattilaisurallaan vain kerran.