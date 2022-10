18-kiloinen ja metrin mittainen venäläinen astuu UFC-kehään – vastassa arkkivihollinen?

Somejulkkis Hasbulla Magomedov ilmoittaa solmineensa ottelusopimuksen UFC:n kanssa.

Hasbulla Magomedov, 19, julistaa Instagram-tilillään tehneensä ottelusopimuksen UFC:n kanssa.

Lyhytkasvuinen Magomedov on noussut erityisesti vapaaottelupiireissä suureksi internet-sensaatioksi: hänellä on Instagram-tilillään peräti 3,6 miljoonaa seuraajaa.

Noin metrin mittainen ja noin 18-kiloinen Magomedov on kova vapaaottelufani. Hän on tuttu näky ottelutapahtumissa, jossa hän on poseeranut kuvissa UFC-tähtien rinnalla.

– Huhut ovat totta. Olen virallisesti solminut sopimuksen otella UFC:ssä. Yksityiskohdat julkaistaan vuoden lopussa, Venäjältä, Dagestanin tasavallasta kotoisin oleva Magomedov kirjoitti Instagram-tilillään.

UFC ei ole vahvistanut Magomedovin väitettä sopimuksesta.

Spekulaatiot Magomedovin mahdollisesta vastustajasta käyvät nyt kuumana. Erittäin potentiaalisena vaihtoehtona pidetään toista lyhytkasvuista sometähteä Abdu Rozikia.

Heidän välillään on kipinöinyt aiemminkin. Kaksikko muun muassa otti jo showmielessä yhteen Abu Dhabin UFC-tapahtuman kulisseissa viime vuonna.

Magomedov on hurmannut UFC:n pomon Dana Whiten täysin. White oli jo aiemmin palkannut Magomedov palvelukseensa tuomaan organisaatiolle näkyvyyttä.

Vuosi sitten White väläytteli olevansa valmis maksamaan Magomedovin ja Rozikin kohtaamisesta peräti puolitoista miljoonaa dollaria.