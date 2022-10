27-vuotias Tyler Skaggs kuoli hotellihuoneessa – työkaveri sai karun tuomion, kun kylmäävä tallenne tuli julki: "V***t hänestä"

Oikeus määräsi ankaran tuomion 27-vuotiaana kuolleen Tyler Skaggsin tapauksesta.

Baseballin Los Angeles Angels -seuran entinen työntekijä on tuomittu ankaraan rangaistukseen joukkueen pelaajan kuolemaan johtaneista tapahtumista, kertoo muun muassa The Washington Post -lehti.

Lehden mukaan Angelsin entinen yhteysjohtaja Eric Kay tuomittiin 22 vuoden vankeusrangaistukseen. Oikeus katsoi, että Kay oli välittänyt joukkueen pelaajalle Tyler Skaggsille huumeita ja jättänyt tämän kuolemaan hotellihuoneeseen.

Skaggs kuoli 27-vuotiaana Teksasin Southlakessa kesällä 2019 joukkueen pelimatkalla. Yhdysvaltalaismedia uutisoi tuolloin tuoreeltaan, ettei tapauksessa heti epäilty rikosta, eikä itsemurhaa pidetty todennäköisenä.

Oikeuden mukaan sekä Kay että Skaggs käyttivät laittomia opioideja eli kipulääkkeitä. Oikeudessa todettiin, että Kay välitti pillereitä laittomasti.

Syyttäjän mukaan Kay oli Skaggsin hotellihuoneessa, kun tämä tukehtui omaan oksennukseensa. Oikeuden mukaan Kay ei ollut yrittänyt pelastaa Skaggsin henkeä. Syyksi tähän oikeus katsoi sen, että Kay pelästyi ja pyrki vain pelastamaan oman maineensa ja työnsä.

Syyttäjä myös totesi, että Kay tiesi Skaggsille välittämiensä lääkkeiden olevan todennäköisesti tai potentiaalisesti väärennettyjä, ja että ne voivat sisältää fentanyyliä, joka on väärin käytettynä äärimmäisen vaarallista.

Kay sanoi oikeudessa katuvansa tekojaan. Hän syytti tapauksesta omaa riippuvuuttaan päihteisiin. Kaylla ei ollut aiempaa rikoshistoriaa.

Syyttäjän mukaan Kay ei ole kuitenkaan ottanut opiksi Skaggsin kuolemasta. Syyttäjän mukaan Kaylla oli ennen oikeudenkäyntiä ollut vankilassa hallussa kiellettyjä aineita. Lisäksi hän oli oikeuden mukaan herjannut Skaggsin omaisia ja perhettä puheillaan sekä puhunut erittäin alentavaan sävyyn myös kuolleesta Tyler Skaggsista.

Kayn puheluita ja viestejä oli tarkkailtu ja tallennettu vankilassa. Washington Postin mukaan syyttäjä esitti oikeudessa tallenteen, jossa Kay lateli todella karkeaa tekstiä kuolleesta Skaggsista.

– Toivottavasti väki tajuaa, kuinka paska jätkä hän todella on. No, hän on kuollut, joten vitut hänestä, Kay sanoi oikeudessa kuullun puhelintallenteen mukaan.

Oikeus totesi, että Kayn tuomio oli tekoon nähden tavanomaista ankarampi, koska tämä ei ole todellisuudessa osoittanut katumusta välinpitämättömän toimintansa seurauksista.

Kayn puolustus totesi, että Kayn puheet vankilassa kielivät henkisesti romahtaneen miehen mielipahasta.