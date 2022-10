Nyt kärähti Bostonin maratonin voittaja – saman maan urheilijoilla hämmentävä dopinghistoria

Diana Kipyokei kärysi kielletyn aineen käytöstä.

Arvostetun Bostonin maratonin vuosi sitten voittanut kenialainen Diana Kipyokei on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon. Kansainvälisen yleisurheiluliiton etiikkaa valvova elin AIU kertoi perjantaina, että Kipyokein dopingnäyte on sisältänyt kiellettyä ainetta.

Kipyokei, 28, antoi dopingnäytteen juuri Bostonin maratonin jälkeen. ESPN:n mukaan kielletty aine on nivelsairauksien hoitoon käytettävä lääkevalmiste triamsinoloni. Kipyokei lisäksi samasta aineesta kärysi hänen kilpasiskonsa Betty Wilson Lempus. Molempia syytetään myös valheellisen informaation toimittamisesta AIU:lle.

Kipyokeia uhkaa Bostonin maratonin voiton menettämisen lisäksi jopa neljän vuoden kilpailukielto. Kenialaisjuoksijoiden käyttämän lääkevalmisteen käyttö on sallittua, mikäli urheilijat pystyvät todistamaan aidon tarpeen lääkkeen käyttöön.

Kipyokein ja Wilsonin jälkeen kymmenen kenialaisurheilijaa on kärynnyt saman kielletyn aineen käytöstä vuoden 2011 jälkeen. Samalla ajanjaksolla vain kaksi muiden maiden urheilijaa on antanut dopingnäytteen, joka on sisältänyt triamsinolonia.

Torstaina AIU antoi kenialaiselle maratonjuoksija Mark Kangogolle kolmen vuoden kilpailukiellon dopingrikkeestä.