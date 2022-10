Tom Brady ja Gisele Bündchen ovat kumpikin palkanneet avioerojuristit.

Amerikkalaisen jalkapallon supertähden Tom Bradyn ja supermalli Gisele Bündchenin avioliitto on amerikkalaismedioiden mukaan tulossa tiensä päähän. Page Six kertoo kummankin palkanneen avioerojuristin, ja he ovat asuneet viime kuukaudet erillään.

Eron syillä on spekuloitu paljon. Tiettävästi yksi iso särö iskeytyi viime kevättalvena, kun Brady ensin ilmoitti lopettavansa uransa, mutta pyörsi päätöksensä vain viikkoja myöhemmin. Bündchenin tiedetään toivoneen aviomiehensä eläköitymistä jo usean vuoden ajan.

Peräti seitsemän kertaa NFL:n mestaruuden voittanut Brady jätti 11 päivää kesän harjoitusleiristä väliin, ja silloin spekuloitiin, että Brady vietti aikaa erillään joukkueesta korjatakseen liittonsa.

Nyt viihdesivusto Radar Online uutisoi sisäpiirilähteen kertoneen seksin olevan merkittävä syy eroon – tai pikemmin seksin puute.

– Se avioliitto on aivan jääkylmä. Gisele on brasilialainen supermalli hurjalla seksivietillä ja hän on kertonut ystävilleen tarvitsevansa enemmän aviomieheltään, lehti kertoo NFL-lähteen kertoneen.

45-vuotiaan Bradyn kerrotaan pidättyvän seksistä ennen otteluja. Hän on kertonut aiemmin, että seksi ennen otteluja ”ei kuulu valmistautumissuunnitelmaan”.

– Gisele ei usko tuohon. Hän pelkää, ettei Tom enää rakasta häntä. Hän on kertonut ystävilleen, ettei pysty enää elämään asian kanssa.

Marcan mukaan vuonna 2018 raportoitiin, että Bradylla oli tiukka 24 tunnin selibaattipolitiikka ennen otteluja, mutta ennen tärkeitä pelejä se saattoi olla jopa 72 tuntia.

Radar Onlinen mukaan Bündchen tuntee tulleensa petetyksi, kun Bradyn ”lopettaminen” kesti vain 40 päivää. Tuolloin supertähti sanoi haluavansa keskittyä perheeseensä ja avioliittoonsa.