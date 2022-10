Asiantuntijalta radikaali ehdotus suomalaisten huonon kunnon kohentamiseksi – tässä ovat hänen täsmälääkkeensä kansalle

Liikkuvatko suomalaiset tarpeeksi?

Eivät.

Suurimman osan valveillaoloajastaan suomalaiset joko istuvat tai makaavat – aikuiset miehet keskimäärin runsaat yhdeksän ja naiset vähän vajaa yhdeksän tuntia päivässä.

Vähiten istuvat ja makaavat 7-vuotiaat ekaluokkalaiset, noin kuusi tuntia päivässä, ja kaikkein eniten lukiolaiset, yli kymmenen tuntia valveillaoloajastaan.

Näin kertoo Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore Liikuntaraportti, joka perustuu UKK-instituutin tekemiin väestötutkimuksiin, joihin osallistui yli 6 500 eri ikäistä suomalaista. Raportti julkaistaan tiistaina.

Suuri osa suomalaisista ei yllä terveyden kannalta hyväksi havaittuun 10 000:teen askeleeseen päivässä. Työikäisille kertyy päivän aikana keskimäärin runsaat 7 000 askelta.

Huonokuntoisin kolmannes liikkuu reippaasti tai rasittavasti enimmäkseen alle kymmenen minuutin jaksoissa yhteensä noin puoli tuntia päivittäin.

– Nämä henkilöt joutuvat käyttämään yli puolet kestävyyskuntonsa kapasiteetista jo arjen askareita tehdessään, raportti toteaa.

Suomalaisten kestävyyskunto ja lihasvoima heikentyvät koko työuran ajan, ja tasapaino, liikkuvuus, ylävartalon lihaskestävyys sekä vartalon lihasten hallinta alkavat heiketä selvästi 40 ikävuoden jälkeen, kertoo Kunnonkartta-tutkimus.

Tulevaisuuden Suomen kannalta tilannetta pahentaa jo vuosikausia jatkunut koululaisten ja nuorten aikuisten kunnon ja fyysisen hyvinvoinnin heikkeneminen.

UKK-instituutin johtajan, professori Tommi Vasankarin mukaan huolestuttavinta on heikkokuntoisten määrän kasvaminen. Se aiheuttaa tuleville vuosikymmenille valtavia yhteiskunnallisia haasteita, kun entistä useampien ihmisten työ- ja toimintakyky sekä terveys kärsivät entistä nuorempina.

– Jos samalla tavoitellaan 70 vuoden eläkeikää ja pidempiä työuria, niin se ei tule onnistumaan, Vasankari toteaa.

” Sitä mitä pitäisi ammentaa kauhalla, annostellaan nyt pipetillä.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari työhuoneessaan.

Joka kymmenes suomalainen liikkuu jo niin vähän, että heidän tilanteensa on Vasankarin mukaan äärimmäisen haastava.

– 90 prosenttia liikkumattomuuden kustannuksista kertyy yli 40-vuotiasta, hän sanoo.

Monet suomalaisista ovat jo nelikymppisinä niin huonossa kunnossa, että siitä seuraa terveysongelmia. Heidän elämänlaatunsa heikkenee ja hyvinvointinsa kärsii, ja sekä heille itselleen että yhteiskunnalle koituvat kustannukset kasvavat.

Suomalaiset tarvitsisivat kaikkien ikäluokkien yhteisen kuntokuurin, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Liian vähäisestä liikkumisesta aiheutuvan ongelman suuruus on tiedetty jo vuosia. Jotain tilanteen parantamiseksi on jo tehtykin muun muassa kouluissa, mutta työtä on valtavasti ja tehokkaammat lääkkeet ovat tarpeen.

– Sitä mitä pitäisi ammentaa kauhalla, annostellaan nyt pipetillä, Vasankari vertaa.

Vasankarin mukaan tarvitaan sekä kokonaisiin ikäluokkiin vaikuttavia toimenpiteitä että täsmälääkkeitä, joiden avulla voidaan nopeasti auttaa vähiten liikkuvia ja huonoimmassa jamassa olevia jo nyt.

– Koko nuoret ikäluokat, sekä miehet että naiset, voitaisiin kutsua armeijaan, eikä tämä ole maanpuolustuksellinen puheenvuoro, Vasankari sanoo.

Vasankari perustelee ehdotustaan terveyteen, fyysiseen kuntoon ja hyvinvointiin liittyvillä faktoilla.

Useista tutkimuksista ja myös kansainvälisistä raporteista tiedetään, että armeija-aikana nuorten miesten kunto kohenee ja elämäntavat muuttuvat säännöllisemmiksi unirytmiä myöten. Eniten hyötyvät armeijaan huonokuntoisimpina menneet.

– Armeija-aika on tehokas elämäntapoihin kohdistuva interventio, Vasankari luonnehtii.

– Se laittaa elintavat systemaattisesti uuteen järjestykseen. Fyysinen hyvinvointi, kunto ja myös kehon koostumus paranevat armeijassa tehokkaammin kuin missään muualla.

Toinen keino olisi esimerkiksi koulu- ja opiskelija­terveydenhuollon sekä työterveys- ja vanhustenhuollon varustaminen nykyaikaisen terveysteknologian avulla.

Esimerkiksi liikemittarit voisivat auttaa löytämään aiempaa tehokkaammin ne, jotka liikkuvat oman terveytensä kannalta liian vähän. Ei riitä, että ihmiseltä vain kysytään, kuinka paljon liikut.

– Eihän ihmisiltä itseltään kysytä kolesteroliarvoja tai verenpainelukemiakaan, vaan ne mitataan, Vasankari huomauttaa.

Kun mittaukset on tehty ja tulokset tiedossa, liian vähän liikkuvia voitaisiin opastaa, ohjata ja motivoida heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti elämäntapa­valmennukseen, kuntosaleille ja lenkkipoluille.

Ajoissa tehty elämäntapa- ja liikuntaremontti ei tulisi edes yhteiskunnalle kalliiksi, jos kustannuksia verrataan kustannuksiin, joita väestön heikkenevä yleiskunto tuo tullessaan.

– Vähiten liikkuvia ei tällä hetkellä kannusteta riittävästi lähtemään liikkeelle, Vasankari sanoo.

– Joko olisi aika, että aidosti ryhdyttäisiin tekemään töitä liikkumisen edistämiseksi? Miten saisimme päättäjät ottamaan tämän vakavasti?