Niclas, 28, teki tempun, jossa kukaan suomalainen ei ollut aiemmin onnistunut! Paljastaa, kuinka pääsi ”kehonrakennuksen NHL:ään”

Niclas Henrik Pitkänen saavutti kehonrakennuksen korkeimman tason.

Niclas Pitkänen on kulkenut kovan matkan tullakseen huippukehonrakentajaksi.

Puhelimeen vastaa lempeä miesääni.

Linjan toisessa päässä oleva Niclas Henrik Pitkänen, 28, on hiljattain tehnyt ennennäkemättömän tempun suomalaisessa urheilussa.

Pitkänen, 28, teki suomalaista urheiluhistoriaa Italiassa lokakuun alussa. Hänestä tuli historian ensimmäinen suomalainen, joka saavutti kehonrakennuksen ammattilaiskortin IFBB:n eli Kansainvälisen kehonrakennus ja fitnessurheilun liiton Classic physique -sarjassa.

Classic physique eroaa tavallisesta kehonrakennuksesta siten, että siinä on pituuteen suhteutettu painoraja. Kilpailijat jaetaan pituusluokkiin, joissa on omat maksimipainorajat. Pitkänen on itse 174 senttiä pitkä. Ammattilaisena Pitkäsen kisapaino saa olla maksimissaan 91 kiloa.

– Jos mennään perinteiseen avoimeen kehonrakennukseen, siellä kilpailija saa painaa minkä verran haluaa. Siellä haetaan vain massiivista lihasmassaa. Classic physiquessa keskitytään enemmän esteettisempään ulkomuotoon, hyviin linjoihin ja fysiikan kauneuteen, Pitkänen selittää.

Ammattilaisuus Classic physique -sarjassa on äärimmäisen kova saavutus. Tästä kielii myös se, että Pitkänen on ensimmäinen tempussa onnistunut suomalainen. Kyseessä on käytännössä kehonrakennuksen NHL tai UFC.

Vaikka Pitkänen on lajin Suomen mestari, hänen mukaansa SM-kisat ovat eri luokkaa kuin ne IFBB:n kilpailut, joihin vaaditaan ammattilaiskortti.

– SM-kisathan ovat siis amatöörikisoja. Ammattilaistasolla ei ole enää erikseen mitään arvokisoja.

Lihaskimpun matka tähän pisteeseen ei ollut pitkäaikainen haave tai unelma. Pitkänen nautti treenaamisesta, ja ajan saatossa ajatus kilpailemisesta ja mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttävästä ammattilaisuudesta kypsyi.

Ensimmäisen kerran Pitkänen asteli nykyiselle toimistolleen eli kuntosalille isäpuolensa kanssa.

– Aloitin treenaamisen joskus 13 vuotta sitten, mutta en ajatellut yhtään sen pidemmälle. Tykkäsin vain treenaamisesta.

– Joku sitten joskus kysyi, olenko ajatellut kilpailemista. Minussa voisi kuulemma olla potentiaalia. Olen niin itsekriittinen, että en missään nimessä ajatellut kilpailemista koskaan, hän nauraa.

Ajatus muuttui noin kolme vuotta sitten. Aalto-yliopistossa opiskeleva, viittä vaille kauppatieteiden maisteri kertoo hetkestä, joka muutti hänen elämänsä suunnan.

– Opiskelin, ja minulla oli paljon siihen liittyviä aktiviteetteja. Huomasin, että en ollut kehittynyt salilla pitkään aikaan. Ajattelin, että nyt yritetään täysiä. Se on syy omistautua tälle lajille.

Pitkänen asetti itselleen tavoitteen: Ensimmäisissä SM-kisoissa pitää olla kolmen parhaan joukossa tai kilpailu-ura loppuu siihen.

SM-kisojen palkintopallilla Pitkäsen kaulasta roikkui pronssinen mitali.

– Ylsin siihen ilman valmentajaa. Kisojen jälkeen eli noin kaksi vuotta sitten päätin, että saavutan ammattilaiskortin. Nyt olen kaksi vuotta painanut aivan hemmetisti hommia ja sain palkinnon Italiassa.

Useat kehonrakentajat hairahtavat lajiin usein tunnettujen legendojen kuten Arrnold Schwarzeneggerin ihailemisen kautta, mutta Pitkäsen tarina ei ole tavallinen.

– Tykkäsin vain treenaamisesta ja oman kehon kehittämisestä omaa silmää miellyttäväksi. Kuin maalari maalaisi taulua, mutta piirrän vain kehostani mieleiseni näköistä.

Pitkäsen matka historialliseen saavutukseen ei ole kuitenkaan taittunut ongelmitta.

– Minulla on ollut ongelmia kyynärpäiden kanssa, minkä lisäksi välilevynpullistuma on vaivannut myös. Näiden takia joskus treenejä ei ole voinut vetää niin kuin haluaisi, mutta se kuuluu asiaan. Onnekseni olen kuitenkin säästynyt isoimmilta vammoilta.

Saavuttaakseen päämääränsä Pitkänen on joutunut priorisoimaan asioita niin, että haave ammattilaiskortista olisi elossa.

– Kyllä tämä on vaatinut jonkin asteista erakoitumista, hän hymähtää.

– Minulla on opiskelujen, töiden ja treenaamisen kanssa niin kiire, että en ole pystynyt antamaan ystävilleni ja perheelleni sitä huomiota, jonka he olisivat ansainneet. He ovat olleet hyvin ymmärtäväisiä ja tukeneet minua. Ehkä nyt voin korvata asioita, kun ammattilaiskortti on saavutettu.

Kiireisen arjen keskellä Pitkänen on onnistunut aikatauluttamaan päivärytminsä hyvin. Tähän on auttanut yksi keskeinen seikka.

– Kun aloin täysipäiväiseksi yrittäjäksi ja valmentajaksi, olen pystynyt suurin piirtein määrittelemään itse työaikani. Näin olen voinut hoitaa kaikki – työt, syömisen, opiskelun ja treenaamisen – melkein silloin kun olen vain halunnut.

Kehonrakennusammattilaisuus on vaatinut ennen kaikkea valtavat määrät toistoja kuntosalilla.

– Keskimäärin treenaan 5–6 kertaa viikossa. Ei sen ihmeellisempää. Treenit kestävät tunnista tuntiin ja 45 minuuttiin. Riippuu vähän, mitä lihasryhmää treenataan. Minun filosofiani on se, että tietysti yritetään nostaa isoja painoja, mutta hyvällä tekniikalla. En tykkää yhtään siitä, että tehdään isoilla romuilla, mutta tekniikka kärsii. Fiksumpaa on tehdä pienemmästä painosta raskaampi, eli hidastat toistoa ja varmistat, että teho menee oikeaan lihakseen.

Viikossa ei keskitytä vain yhteen tai kahteen lihasryhmään, vaan koko kroppa käydään huolellisesti läpi joka viikko. Mieluusti useammin kuin kerran.

Pitkänen ei myöskään välttämättä vietä niin kutsuttua ”jalkapäivää”, vaan saattaa ripotella jalka- tai muita treenejä eri päiville yhdessä muiden lihasryhmien kanssa.

– Tällä hetkellä ohjelmassani on pohkeet ja etureidet samalla treenikerralla, mutta teen takareidet yhdessä rinnan kanssa. Rintatreeni minulla on muuten niin lyhyt, että silloin voi tehdä muutakin. Lisäksi pystyn tekemään tällöin tuoreempana takareisiä kuin esimerkiksi kyykkysarjan jälkeen, hän valottaa.

Kehonrakentajien ruokavalio herättää usein laajalti keskustelua sen terveellisyydestä tai epäterveellisyydestä. Pitkänen myöntää oman ruokavalionsa olevan hyvin tiukka.

– Kun olen kehityskaudella ja pyrin kasvattamaan lihasta, ruokavalio on hyvin pitkälti samanlainen päivästä toiseen. Tarkkoja kalorimääriä en enää laske. Toki silloin on joskus ok syödä esimerkiksi pitsa iltapalaksi tai näin. Ei sen kuitenkaan ihan 365 päivää vuodessa tarvitse olla kanaa ja riisiä.

Ennen kisoja kilpailijat ovat niin kutsutulla ”kisadieetillä”. Tämän jakso on huomattavasti normaalia kehityskautta tarkempi.

– Silloin ruokavalio on äärimmäisen tarkka. Kaikki katsotaan grammalleen. Silloin ruokalista on käytännössä sama koko ajan.

Kehonrakentajille on varsin tuttua, että ruoka kulkee matkassa mukana. Tarkan ruokavalion ja syömisaikojen vuoksi aina ei ole mahdollista pysähtyä ostamaan kaupasta mitä sattuu.

– Jos jossain pitää olla kauan aikaa eikä ole mahdollisuutta kokata, ruoat kulkevat mukana. Ei voi vain napata kaupasta jotakin.

Kun kisa lähestyy, sekä keho että mieli ovat koetuksella.

– Mitä lähemmäs kisoja mennään, ruokamäärä vähenee ja syöminen muuttuu entistä tiukemmaksi. Samalla pinna alkaa kiristyä, kun energiatasot ovat alhaiset.

Suomalaisen miehen keskienergiantarve on noin 2 200–2 600 kilokaloria vuorokaudessa. Pitkänen arvioi, että kisadieetin lopussa saatava päivittäinen energia on noin 2 000 kilokalorin verran.

Lopuksi Pitkänen heittää kovan tavoitteen tulevaisuutta ajatellen. Nyt, kun ammattilaiskortti on saavutettu, rima on nostettu yhä korkeammalle.

– Tavoite on kilpailla ammattilaisena. En tiedä vielä millä aikataululla. Seuraava tavoite on voittaa joku ammattilaiskisa ja sitä kautta päästä Mr. Olympia -kilpailuun, joka on tämän lajin arvostetuin kilpailu ja ultimaattinen maailmanmestaruus.