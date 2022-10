Niklas Anttila, 20, johtaa frisbeegolfin suurturnausta Yhdysvalloissa – ”Voittokin on mahdollinen”

Muut suomalaiset ovat kaukana kärjestä lajin Yhdysvaltojen avoimessa mestaruusturnauksessa.

Suomalainen Niklas Anttila johtaa frisbeegolfin Yhdysvaltojen avointa mestaruusturnausta (USDGC) kahden kierroksen jälkeen. Suomalainen on tuloksessa 15 alle parin yhdessä supertähti Ricky Wysockin ja vasta 17-vuotiaan Jack Monnin kanssa.

20-vuotias kuopiolainen jäi syyskuun alussa MM-kilpailuissa sijalle 64, mutta itseluottamus ei ole järkkynyt.

– Olen pelannut todella varmaa peliä. Heittäminen on tuntunut helpolta, enkä ole epäillyt omia heittoja.

Muiden suomalaisten suoritukset ovat sen sijaan ailahdelleet. Väinö Mäkelä on puolimatkassa 14 heiton päässä, mikä oikeuttaa sijaan 48. Tuomas Hyytiäinen, Joona Heinänen, Jesse Nieminen sekä Kristian Kuoksa ovat kauempana ja yhteistuloksissa yli parin.

Tuore maailmanmestari, 17-kertainen major-voittaja Paul McBeth vaanii useasta epäonnistumisesta huolimatta vain kolmen heiton päässä kärkikolmikosta.

Kilpailun voittaja selviää Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain taitteessa.

USDGC pelataan vuosittain Rock Hillissä South Carolinassa, ja aina samalla radalla heitettävää suurturnausta arvostetaan lajissa toisinaan yhtä korkealle kuin MM-kilpailuja. Lähin vertailukohde lienee golfin Masters-turnaus, sillä vanhoilla mestareilla on USDGC:ssäkin elinikäinen osallistumisoikeus, joka ohittaa tiukan karsintaseulan.

Jussi Meresmaan neljäs tila vuodelta 2010 on tähän asti kilpailun historian paras suomalaissijoitus. Anttila uskoo, että pystyy pistämään paremmaksi.

– Tiedän, että voittokin on mahdollinen. Tavoite on jatkaa varmaa peliä ottamatta isoja riskejä, koska rata puraisee, jos on vähänkään sivussa.

Frisbeegolfissa käytetään paljon OB-alueita (out of bounds) lisäämään haastetta vähemmän puustoisilla radoilla. Jos kiekko päätyy OB:lle, tulokseen lisätään rangaistusheitto. Niitä on tullut Anttilalle kolme, kun taas sekä Wysockilla että McBethillä on kummallakin jo seitsemän.

Frisbeegolfin major-kilpailuissa vain yksi suomalainen on yltänyt avoimessa luokassa kolmen parhaan joukkoon. Timo Pursio heitti toiseksi Euroopan avoimissa vuosina 2006 ja 2009, mutta Anttilalla on mahdollisuus nousta ensimmäisenä podiumille lajin kehdossa Yhdysvalloissa.