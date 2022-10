Timo Lumme on maailman tuntemattomin suomalainen huippupomo – hänen käsiensä kautta kulkee miljardeja euroja

Timo Lumme on toiminut 18 vuoden ajan Kansainvälisen olympiakomitean markkinointijohtajana. Nyt hän on jäämässä eläkkeelle.

Suomalainen urheilu menettää maailmalla merkittävän vaikuttajan, kun kansainvälisen olympiakomitean (KOK) markkinointijohtaja Timo Lumme jättää tehtävän.

Helsingissä syntynyt Lumme jää eläkkeelle 61-vuotiaana. KOK:ssa hän ehti työskennellä 18 vuotta. Pesti alkoi Ateenan olympiakisojen jälkeen vuonna 2004.

– Kukaan ei jää tänne ikuisesti. Aika on kulunut hirveän nopeasti. Halusin pitää tulevaisuuteni omissa käsissäni. Sovin jo vuosi sitten, että jään pois tämän vuoden lopulla, Lumme sanoo puhelimitse Lausannesta, jossa KOK:n päämaja sijaitsee.

Anne-Sophie Voumard aloittaa Lumpeen seuraajana 1. tammikuuta 2023. Hän on Sveitsin ja Portugalin kansalainen, joka on Lumpeen tavoin koulutukseltaan asianajaja. KOK:ssa Voumard on ollut 13 vuotta Lumpeen läheisenä työkaverina.

Ennen KOK:ta Voumard on ollut töissä muun muassa Euroopan jalkapalloliitossa Uefassa ja purjehduksen America’s Cupissa.

– Anne-Sophie on kuulunut pitkään tiimiini. Hän on hyvä valinta. Vuoden siirtymä on tarpeeksi pitkä ja rauhallinen, että kaikki hoituu kunnolla, Lumme sanoo.

Lumme jatkaa KOK:ssa tarvittaessa neuvonantajana. Mitä se pitää sisällään?

– Hyvä kysymys, aika näyttää. Olen tarvittaessa kollegoiden tavoitettavissa ja käytössä. Voin auttaa ja antaa neuvoja.

Lumme oli aikanaan yllätysvalinta räiskyvän Michael Paynen seuraajaksi. Payne johti KOK:n markkinointia ja tv-sopimuksia vuodesta 1989, kunnes siirtyi formula 1 -pomon Bernie Ecclestonen neuvonantajaksi.

Timo Lumme kuvattuna vuonna 2018.

”Tämä on maailman napa”, Lumme sanoi joulukuussa 2004, kun hän esitteli työhuonettaan tuoreena markkinointijohtajana.

Entä nyt 18 vuotta myöhemmin?

– Takaan ja toistan sen. Olympialiike ja olympiakisat ovat minun mielestäni maailman napoja. Ne ovat oleellisia tekijöitä, että ihmiset liikkuvat.

KOK:ssa Lumme on vastannut markkinoinnista ja tv-oikeuksista, jotka kuuluvat kansainvälisen olympialiikkeen isoimpiin tulonlähteisiin.

Kun Lumme aloitti, hänen käsiensä kautta kulki 3,5 miljardin euron sponsori- ja tv-tulot. Lähes 20 vuodessa summa on kaksinkertaistunut noin seitsemään miljardiin euroon.

Ennen KOK:ta Lumme toimi johtavissa markkinointitehtävissä välinevalmistaja Nikellä, urheilun internet-yrityksessä Quoakkalla ja amerikkalaisessa urheilutelevisioyhtiössä ESPN:ssa, jossa hän vastasi varapuheenjohtajana kanavan kasvusta Euroopassa ja Afrikassa.

Juristina Lumme joutui ratkomaan tv- ja sponsorisopimusten lakipykäliä ja ristiriitoja. KOK:lla on pitkiä, jopa vuoteen 2032 asti ulottuvia sopimuksia keskeisten tukijoidensa kanssa.

– Kun vilkaisee tv-ruutua tai kännykkää, huomaa, että maailmassa on nyt paljon epävakautta. Toivotaan, että geopoliittinen tilanne paranee, Lumme viittaa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Sponsorihankintoihin sota ei ole vaikuttanut. Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen on jatkuva prosessi.

KOK:n tämän hetken suosituksen mukaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät saa osallistua kansainvälisiin kisoihin.

Lumme pitää päätöstä oikeana, vaikka näkee siinä ristiriidan.

– Se on dilemma. Olympialiikkeen tavoitteena on tuoda maailman urheilijat yhteen samassa paikassa ja että he voivat elää ystävällisesti yhdessä. Jossain vaiheessa haluamme tuoda (venäläiset ja valkovenäläiset) urheilijat takaisin, muttei tässä tilanteessa.

Lumme kuvattuna vuonna 2004 aloittaessaan KOK:n markkinointijohtajana.

Maaliskuussa 2020 Lumme oli mukana päättämässä Tokion olympiakisojen siirtämisestä vuodella eteenpäin koronapandemian takia.

Päätös oli historiallinen. Koskaan ennen olympiakisoja ei oltu lykätty. Vuosina 1916, 1940 ja 1944 kesäolympialaiset peruttiin sodan takia.

Denverin piti järjestää vuoden 1976 talviolympialaiset, mutta kaupunki perui ne kansanäänestyksen jälkeen ja kisat pidettiin Innsbruckissa.

Oliko tämä Tokion kisojen lykkääminen yksi isoimmista päätöksistä urasi aikana?

– Se oli merkittävä päätös. Olympiakisojen lykkäämisestä kirjoitetaan vielä tulevaisuudessakin paljon.

Lumme asui viisivuotiaasta asti perheensä mukana ulkomailla. Perhe muutti takaisin Suomeen, mutta Lumme jäi Englantiin, jossa hän kävi koulunsa ja valmistui asianajajaksi.

Onko nyt aika palata Suomeen?

– Lapset ovat käyneet koulunsa ja asuvat Englannissa. Olemme vaimon kanssa kaksin Lausannessa. Täytyy katsoa rauhassa, mihin asetumme.