Suomen ja Venäjän sotilaat kisaavat nyt samoissa MM-kisoissa – Puolustusvoimien majuri kertoo, miksi Venäjä kutsuttiin mukaan

Venäjän ja Suomen joukkueet kilpailevat Brasiliassa järjestettävissä meri-5-ottelun MM-kisoissa.

Venäjän joukkue on paikalla Brasilian Rio de Janeirossa sotilaiden MM-kisoissa. Toinen kuva on vuoden 2019 MM-kisoista Kiinan Wuhanista.

Kansainvälisen sotilasurheiluliitto CISM:n alaiset meri-5-ottelun MM-kisat alkavat tällä viikolla Brasiliassa.

Suomi on yksi kahdeksasta maasta, joka osallistuu Rio de Janeirossa urheiltaviin kilpailuihin.

Osallistuvien maiden listalta löytyy myös Venäjä, jonka asevoimat ovat käyneet veristä hyökkäyssotaa naapurimaa Ukrainassa helmikuun lopusta lähtien.

Venäjän meri-5-ottelumaajoukkue julkaisi keskiviikkona Instagram-tilillään kuvia MM-kisojen avajaisseremoniasta. Samalta tililtä löytyy myös video venäläisten sotilasurheilijoiden matkasta Brasiliaan.

Puolustusvoimien liikuntapäällikkö majuri Lasse Torpo valottaa, ettei Kansainvälinen sotilasurheiluliitto, jonka tarkoitus on sloganinsa mukaan yhdistää kansoja urheilulle, ole ottanut samanlaista kantaa venäläisurheilijoihin kuin esimerkiksi Kansainvälinen olympiakomitea.

Sääntöjen mukaan sotilaiden MM-kisoihin pitää lähettää kaikille kutsu. Järjestäjämaa saa lopulta kuitenkin päättää, kelpuutetaanko maa kisoihin.

– Nyt Brasilia on näköjään tehnyt ratkaisun, että kun maa on ilmoittautunut, se on otettu mukaan. Se on ihan miten järjestävä maa sen toteuttaa, Torpo sanoo IS:lle.

Torpo kertoi, että maajoukkue oli saanut tiedon osallistujamaista samana päivänä kun he lensivät kisapaikalle.

Torpon mukaan venäläisiä ei olisi otettu mukaan kesällä Suomessa järjestettyihin ilmailu-5-ottelun MM-kisoihin, mikäli maa olisi ilmoittautunut.

– Noudatamme Suomen olympiakomitean kantaa. Ei oltaisi otettu jos he olisivat ilmoittautuneet, mutta he eivät ilmoittautuneet, eikä sellaiseen tilanteeseen tarvinnut mennä. Voi olla, että he sen tiesivätkin.

Suomen ja sotaa käyvän Venäjän esiintyminen samoissa sotilaiden urheilukisoissa näyttäytyy tässä maailman ajassa erikoiselta.

Torpo sanoo, ettei hänellä ole asiaan mielipidettä. Suomen osallistumisesta MM-kisoihin on päätetty pääesikunnassa.

Torpo huomauttaa, että sotaa käyviä maita on ollut aiemminkin sotilaiden MM-kisoissa. CISM on perustettu vuonna 1948.

– Tämä on ollut niin kauan kuin sotilaiden kansainvälinen urheilujärjestö on ollut voimissaan. Onhan tässä sotia käyty. He haluavat irrottautua siitä puolesta.

Meri-5-ottelun MM-kisoissa kilpaillaan viidessä lajissa. Ne ovat esterata, pelastusuinti, merimiestaito, esteuinti sekä amfibiomaastojuoksu. Varsinaiset kisat alkavat torstaina ja päättyvät maanantaina.

Suomen ja Venäjän ohella kisoissa kilpailevat joukkueet Saksasta, Ruotsista, Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Iranista ja Ecuadorista.

Torpo kertoo, ettei meri-5-ottelu ole varsinainen valtalaji. Korona perui aiempien vuosien MM-kisat, jotka oli määrä järjestää Suomessa. Torpo muistelee, että maita olisi ollut ehkä juuri ja juuri kaksinumeroinen määrä.

– Tuota luokkaahan se on. Maat, joissa on kilpailutoimintaa, ovat melkein kaikki mukana.

Venäjän mukanaolo ei ole liikuntapäällikön mukaan vaikuttanut Brasiliassa käytävien kisojen osallistujamäärään.

– Tämä kysymys ei rajoita osanottajamaita.