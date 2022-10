Kohuttu ihmelapsi sai niskaansa rajuja syytöksiä – huijasi kaikkia yli 100 kertaa?

Hans Niemann on jälleen uuden kohun keskellä.

Shakin hallitseva maailmanmestari, norjalainen Magnus Carlsen, 31, syytti hänet syyskuun alussa voittanutta yhdysvaltalaista Hans Niemannia, 19, huijaamisesta.

Niemann löi Carlsenin syyskuun alussa. Sen jälkeen Carlsen lähti kävelemään kaksikon välisestä verkko-ottelusta viikkoja myöhemmin vain yhden siirron jälkeen.

Vetäytymisellään Carlsen välitti viestin, ettei suostu pelaamaan Niemannia vastaan.

– Uskon, että Niemann on huijannut useammin, ja hänen viimeisin huijauksensa on tuoreempi kuin hän on julkisuudessa myöntänyt. Hänen kehityksensä on ollut epätavallista. Sinquefield Cupissa pelaamamme ottelun aikana minusta tuntui, ettei hän ollut jännittynyt tai edes täysin keskittynyt peliin kriittisissä tilanteissa, samalla kun dominoi minua mustilla nappuloilla tavalla, johon vain harvat pystyvät. Tämä ottelu vaikutti näkemykseeni, Carlsen avautui syyskuun lopun julkaisussaan.

Nyt Chess.com-verkkosivun tutkimuksen mukaan Niemann on sortunut huijaamisen huomattavasti useammin kuin hän on itse myöntänyt.

Yhdysvaltalaisen jättisanomalehti The Wall Street Journalin tarkistamassa tutkimuksessa väitetään, että Niemann olisi huijannut yli 100 verkkopelissä. Tuoreimman tapauksen kerrotaan olevan varsin tuore, vuodelta 2020.

Ottelut, joissa Niemann huijasi, sisältyivät palkinnollisiin turnauksiin.

Tutkimuksessa todetaan, että Niemannin nousu maailman huipulle on ollut tilastojen valossa ”täysin poikkeuksellista”.

Erityisesti hänen klassisen shakin pelaamisensa, jossa vastustaja kohdataan livenä, on noussut raketin lailla.

Niemannia pidetään lajin ihmelapsena, mutta tämän kiistanalainen menneisyys varjostaa nuoren pelurin polkua.

Niemann on myöntänyt huijanneensa 12- ja 16-vuotiaana. Hän on selittänyt tekojaan nuoruuden välinpitämättömyydellä.