Hurja väite Kimi Räikkösestä – neuvottelee kilpailemisesta IndyCar-sarjassa: ”Minttu-vaimo vastustaa”

Kimi Räikkönen neuvottelee kilpailemisesta IndyCar-sarjassa, väittää Uol-sivusto.

Kimi Räikkönen on rattimies.

Kimi Räikkönen, 42, neuvottelee kilpailemisesta rata-autoilun IndyCar-sarjassa Chip Ganassi Racing -tallin ajokilla, väittää brasilialainen Uol-nettisivusto.

Brasilialaismedian mukaan ajatuksena olisi, että yhdysvaltalaistähti Jimmie Johnson, 47, ajaisi Ganassin ajokkia IndyCarin ovaaliradoilla ja Räikkönen puolestaan tavanomaisemmilla kilparadoilla.

Brasilialaislähde väittää tekstissään, että Räikkösen Minttu-vaimo vastustaisi ajatusta.

Räikkönen lopetti mittavan F1-uransa viime kauden jälkeen. Hän ajoi elokuussa Nascar Sprint Cupin kilpailussa Yhdysvalloissa Watkins Glenin radalla. Räikkönen ajautui kisassa kolariin ja keskeytti.

Räikkösen tulevaksi tallitoveriksi uumoiltu Jimmie Johnson on menestynyt etenkin Nascarissa. Hän on ajanut viime aikoina IndyCarissa, mutta on antanut ymmärtää, ettei enää haluaisi ajaa kilpaa ainakaan kauden kaikkia kilpailuja.

Räikkönen voitti F1-sarjan maailmanmestaruuden Ferrarilla vuonna 2007. Hän täyttää lokakuun 17. päivä 43 vuotta.