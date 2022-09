Missä on JJ? Jyrki Järvilehto kertoo nykyisestä työstään – ”En osaa mitään muuta”

Jyrki Järvilehto viihtyy yhä kaikenlaisten nelipyöräisten ratissa.

Loimaa

Kuskin paikalla istuu suomalaiselle formulakansalle tuttu mies. Hän ei ole paistatellut viime vuosina otsikoissa, joten jokunen autourheilun ystävä on saattanut lausua Matti Kyllösen kuolemattomaksi tekemän kysymyksen: Missä on JJ?

Tässä hän nyt on, TCR-auton ratissa, valmiina antamaan medialle kyytiä Alastaron moottoriurheilukeskuksen radalla. Hän on jo aamulla käynyt testaamassa toisen saman luokan auton.

Jyrki Järvilehto TCR-auton ratissa.

Entinen F1-kuljettaja ja kaksinkertainen Le Mans -voittaja viihtyy edelleen auton ratissa. Käy ilmi, että kaikenlaisten nelipyöräisten.

– Teen Vauhdin maailmalle kaikki autotestit ympäri vuoden eli kaikkea autosuunnistuksesta rallicrossiin. Siinä pääsee ajamaan niin paljon erilaisia autoja, että vaihtelua riittää, Jyrki Järvilehto kertoo.

JJ ei ole harkinnut siirtyvänsä perinteisempään päivätyöhön. Omien sanojensa mukaan hän pitää enemmän hauskaa kuin tekee töitä.

– En osaa mitään muuta. Eikä tämmöistä hommaa voi koskaan sanoa työksi. Luulen, että siinä vaiheessa, kun tämä alkaa tuntua työltä, se ei voi olla enää hauskaa. Sitten kannattaa laittaa ajokengät sivuun.

Järvilehto on tehnyt myös kommentaattorin hommia. Ne ovat tällä hetkellä tauolla.

– Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, hän kuittaa.

Jyrki Järvilehto nauttii työstään testiajajana.

Siitä huolimatta että vauhti nousee yli 160 km/h ja rata on märkä, kokeneen kuskin läsnäolo rauhoittaa istuinta puristavaa matkustajaa – vaikka kuski manaakin olosuhteita.

– On niin kylmä ja sataa, että renkaita on vaikea saada lämpimiksi. Testauksesta ei saa hirveästi tällä kelillä irti, kun homma on lipsumista ja täytyy ajaa pitsihanskat käsissä.

Jyrki Järvilehto antoi kaasujalan laulaa Loimaalla.

Järvilehdon pitsihanskoissa oleva auto kuuluu TCR-luokkaan, joka rantautuu Suomeen ensi kaudeksi. Finnish Racing Championship -sarjassa ajetaan kuusi osakilpailua, joista viisi Suomessa ja yksi Viron Pärnussa.

Samanlaisella autolla ajetaan ympäri maailman, joten suomalaiskuljettajilla on mahdollisuus vierailla myös muissa kansallisissa sarjoissa. Luokan menestynein suomalaiskuljettaja on hallitseva Italian mestari Antti Buri.

Antti Buri on TCR-luokan hallitseva Italian mestari.

Vaikka Järvilehto testaa mielellään luokan autoja, hän tyrmää kyselyt kilpailemisesta – ainakin toistaiseksi.

– Tietysti se aina kutkuttaa, ja on hauskaa, kun käy kokeilemassa eri autoja, mutta en tiedä... tässä (roolissa) saa ajaa ihan tarpeeksi kaikenlaisia autoja. Se on tällä hetkellä riittävästi, hän sanoo.

Legendaariseen kysymykseen on siis nyt saatu vastaus. Mutta kuinka usein JJ Lehto itse kuulee lausahduksen?

– Kyllä se on kuultu niin monta kertaa, että se oikeastaan jo väsyttää, mutta ei enää nykyään samalla lailla. Enemmän sitä kuulee maaseudulla, ja ilmeisesti siellä se on edelleen hauska, mutta on kyllä jo kulutettu loppuun.

Miten reagoit kliseeseen, jos sellainen tulee vastaan?

– Yleensä kysyjällä on mukava juttu siihen perään, että menee nauramiseksi. Jostain syystä juttu on jäänyt suomalaisen kansan mieleen, kiitos vain Matti (Kyllönen), hän naurahtaa.

TCR Finland ottaisi toki JJ:n mielellään riveihinsä. Luokan on tarkoitus olla vastaus rata-autoilun viime vuosien alavireeseen, joka on ollut monen asian summa.

– Ei ole ollut vetovoimaista luokkaa, ja joku ei ole tehnyt riittävästi sen asian eteen töitä, TCR Finlandin promoottori Mika Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa alkaa olla viimeisiä hetkiä tehdä jotain suomalaisen rata-autoilun hyväksi.

– Tämä on ainoa urheilullisesti uskottava luokka, nämä ovat FIA-luokiteltuja autoja, ja näillä ajetaan kilpailuita ympäri maailman. Lisäksi tämä on järkevän hintainen auto, hän perustelee valintaa.

Tältä näyttää TCR-auton ohjaimissa.

– Toki vaatii taloudellisia panostuksia, että saadaan tapahtumista kiinnostavia ja kilpailun taso sellaiseksi, että kilpailijoita kiinnostaa. Tapahtuma on rakennettava niin, että se on vuonna 2024–25 taloudellisesti järkevä.

Uusi luokka julkistettiin Jyväskylän rallissa elokuussa. Se on herättänyt jo kiinnostusta. Alastaron testeihin oli ilmoittautunut yli 10 kuljettajaa.

– Olen positiivisesti yllättynyt, miten puhelin on soinut siitä asti, kun asia julkistettiin, Heinonen sanoo.