Tulenarka tekstiviesti vuoti julkisuuteen ja paljasti härskin huijauksen – miljonääri kahmi vähävaraisten rahat: ”Eihän media saa tietää?”

Brett Favre on sotkeentunut miljoonien arvoiseen varojen väärinkäyttövyyhtiin.

Amerikkalaisen jalkapallon legendan Brett Favren, 52, toiminta osana julkisten varojen väärinkäyttöskandaalia kuohuttaa Yhdysvalloissa.

Laaja vyyhti koskee Mississippin osavaltion vähävaraisimpien asukkaiden tukemiseen tarkoitetun rahaston varojen väärinkäyttöä.

Favrea vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä, mutta hän on vastaajana siviilioikeuden kanteessa. Kanteessa haetaan korvauksia 35 eri taholta, jotka ovat vastaanottaneet varoja tai vaikuttaneet varojen ohjaamiseen vääriin tarkoituksiin.

Syyskuun puolivälissä uutissivusto Missisippi Today julkaisi liudan Favren käymiä tekstiviestikeskusteluja, joiden joukossa Favre vuosien 2017–19 välisenä aikana muun muassa painostaa Mississippin silloista kuvernööriä Phil Bryantia ohjaamaan hyvinvointirahaston varoja Southern Mississippi -yliopiston lentopallojoukkueen stadionin rakentamiseen.

Bryant, Favre ja Mississippi Community Education Centerin johtaja Nancy New vaihtelivat viestejä rahojen ohjaamisesta. New’n johtaman voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tehtävänä oli jakaa kymmenien miljoonien edestä osavaltion määrärahoja, joita oli tarkoitus antaa Mississippin vähäosaisten hyväksi. Missisippi on maan keskimäärin köyhin osavaltio.

Paljastuneista viesteistä käy ilmi, että Bryant, Favre, New ja muutama muu avainhenkilö ohjasivat ainakin viisi miljoonaa dollaria lentopallojoukkueen uusien fasiliteettien rakentamiseen.

Favren tytär pelasi tuolloin yliopiston lentopallojoukkueessa. Favre on kertonut julkisuudessa, ettei koskaan tiennyt, mistä rahat olivat peräisin. Median käsiin päätyneet viestit kertovat toista.

– Jos te maksatte minulle, onko mitään tapaa, jolla media saattaisi saada tietoonsa, mistä rahat tulivat ja miten suuri summa oli kyseessä, Favre uteli yhdessä viestissä Newlta.

– Ei, emme ole koskaan julkistaneet niitä tietoja, New vakuutteli.

Favre sai myös henkilökohtaisena maksuna 1,1 miljoonaa dollaria palkkiona julkisista esiintymisistään, joita hän ei kuitenkaan koskaan tehnyt. Favre on maksanut saamansa rahat takaisin, mutta osavaltio karhuaa häneltä yhä yli 200 000 dollaria korkoina.

Favre jatkoi varojen ohjaamisen lobbaamista myös yliopiston jenkkifutisjoukkueen fasiliteetteja varten senkin jälkeen, kun Bryant oli tehnyt hänelle selväksi, että varojen väärinkäyttö olisi mahdollisesti laitonta.

– Me todella tarvitsemme apuasi merkittävästi, ja aika käy meitä vastaan. Olisi täydellistä nimetä tämä uusi fasiliteetti sinun mukaasi, emmekä hyväksy kieltävää vastausta! Sinä olet Southern Mississippin alumneja, ja ihmisten pitää tietää, että tuet koulua tosissasi, Favre kirjoitti Mississippi Todayn paljastamien oikeuden dokumenttien mukaan.

– Kyllä me saamme homman hoidettua maaliin. Meillä oli hyvä palaveri asiasta. Mutta meidän on noudatettava lakia. Minä olen liian vanha joutuakseni telkien taakse, Bryant vastasi ja lisäsi hymiöitä perään.

USA Todayn mukaan Bryant auttoi lajilegenda Favrea täyttämään rahoitushakemuksia. Bryantia ei ole nimetty siviilikanteessa, eikä häntä syytetä rikoksesta.

New on myöntänyt syyllisyytensä 13 eri syytteeseen, jotka liittyvät laajaan vyyhtiin. Lentopalloareena on suurin yksittäinen rahoitettu kohde.

Osavaltion tilintarkastajan mukaan tutkinnan aikana selvisi, että kaikkiaan 94 miljoonaa dollaria kohdennettiin väärin. Näistä 77 miljoonaa oli rahaa, joka oli tarkoitettu vähävaraisten avuksi.

Brett Favre pelasi NFL:ssä 1991–2010. Hänet muistetaan parhaiten vuosistaan Green Bay Packersin pelinrakentajana. Favre voitti liigan mestaruuden kerran ja hänet valittiin kolme kertaa NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Kunniagalleriaan Favre nimettiin vuonna 2016.