Magnus Carlsen myönsi suoraan epäilevänsä Hans Niemannia huijaamisesta.

Shakin hallitseva maailmanmestari Magnus Carlsen on viimeinkin avannut suunsa lajia viime viikkoina kuohuttaneesta kohusta, jonka keskiössä norjalainen on.

Carlsen julkaisi maanantaina Twitter-tilillään tekstin, jossa vahvisti epäilevänsä yhdysvaltalaista Hans Niemannia, 19, huijaamisesta.

– Uskon, että Niemann on huijannut useammin ja vähemmän aikaa sitten kuin hän on julkisuudessa myöntänyt. Hän kehityksensä on ollut epätavallista, ja läpi ottelumme Sinquefield Cupissa minusta tuntui, ettei hän ollut jännittynyt tai edes täysin keskittynyt peliin kriittisissä tilanteissa, samalla kun dominoi minua mustilla palasilla tavalla, johon vain harvat pystyvät. Tämä ottelu vaikutti näkemykseeni, Carlsen kirjoitti julkaisussaan.

Niemannin ja Carlsenin välinen kohu alkoi, kun Carlsen vetäytyi ilman selitystä Sinquefield Cup -turnauksesta hävittyään yllättäen Niemannille syyskuun alussa.

Monet shakkihuiput ja -asiantuntijat epäilivät heti Carlsenin tempun johtuneen Niemannin kiistanalaisesta menneisyydestä. Hän on myöntänyt julkisuudessa huijanneensa nettishakkiturnauksissa 12- ja 16-vuotiaana.

Yllätysvoiton jälkeen Niemann oli sanonut arvanneensa vastustajansa erikoisen aloituksen ”jollain naurettavan ihmeellisellä tuurilla” ja sen takia valmistautuneensa avaukseen hyvin.

Kohu otti uusia kierroksia viime viikolla, kun julkisuudessa hiljaa pysytellyt Carlsen luovutti seuraavan ottelunsa Niemannia vastaan vain kahden siirron jälkeen. Etenkin tuon ottelun jälkeen paine virallista julkilausumaa kohtaan kasvoi, ja nyt sellainen saatiin.

– Tiedän, että tekoni ovat turhauttaneet monia shakkiyhteisössä. Minäkin olen turhautunut. Haluan pelata shakkia jatkossakin korkeimmalla tasolla ja parhaissa turnauksissa, Carlsen kirjoitti.

Carlsen kertoi harkinneensa vetäytymistä Sinquefield Cupista jo ennen turnauksen alkua, kun Niemann sai viime tipassa kutsun kilpailuun. Shakkiturnausten järjestäjiltä tiukempaa linjaa huijaustapausten kitkemiseksi toivova suurmestari julisti, ettei halua jatkossa pelata sellaisia pelaajia vastaan, jotka ovat huijanneet toistuvasti.

Norjalainen ei tarjoa julkaisussa konkreettisia todisteita Niemannin huijaamisesta, mutta vihjaa, ettei voi sanoa tapauksesta tässä vaiheessa kaikkea haluamaansa.

– Voin puhua vain tekojeni kautta, ja ne ovat tehneet selväksi, etten suostu pelaamaan shakkia Niemannin kanssa.

Niemann on myöntänyt teinivuosina tapahtuneet huijaustapaukset, mutta kiistää huijanneensa koskaan paikan päällä pelatuissa turnauksissa. Hän on syyttänyt Carlsenia julkisesta ajojahdista.

– Tämä ei ole mielestäni reilua. Tämä on kohdennettu hyökkäys, Neumann sanoi kohun alkumetreillä.

Carlsen ei ole ainoa, joka on esittänyt epäilyjä Niemannista. Niemannin pelioikeus maailman suurimmalla nettishakkisivustolla Chess.comissa on jälleen hyllytetty.

Sivusto on kertonut uskovansa, että Niemann on huijannut verkkopeleissä useammin kuin on myöntänyt, ja on kertonut näyttäneensä yhdysvaltalaiselle todisteita, jotka tukevat tätä päätelmää.