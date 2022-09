HIFK:n miljoonamiehistö ui syvissä vesissä – juhlapelissään nöyryytetty Åsten myönsi: ”Aikamoista kuraa”

Nuoret maalivahdit olivat vahvasti esillä lauantaina SM-liigassa.

KooKoo jatkoi väkevää suorittamistaan jääkiekon Liigassa, kun se kävi kuin hyytävä viima kaatamassa HIFK:n 5–1. Kouvolalaiset kirivät alakynneltä komeasti rinnalle ja tehokkaasti ohi, kun kangistunut kotijoukkue tehtaili virheitä.

– Vastustaja tekee riistomaaleja aika vähäisistäkin paikoista. Pitää olla valmiit pelaamaan 60 minuuttia (ehjästi), näin ei ole vielä käynyt, HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen kertoi.

– Tänään meiltä loppui se kuuluisa maltti. Täytyy katsoa peiliin, ihan jokaisen, Peltonen jatkoi.

HIFK aloitti lauantaina ryhtiliikkeensä tahmeasti, kuin rankkaa syysflunssaa potien. Sitten isäntien dominointijakso tuotti vain yhden maalin.

KooKoon räväkkä kiri pelin puolivälistä äärimmäisen oli ratkaiseva. Ensin ylivoimalla tasoitus ja kaikkiaan kolme maalia alta kuuden minuutin vei sen 3–1-johtoon.

Kolmannessa erässä HIFK taipui materiaalinsa potentiaaliin nähden heppoisesti.

– Selvisimme yhdellä takaiskulla. Sitten saimme isot maalit meille, ja kolmas erä pelattiin tosi fiksusti, KooKoon päävalmentaja Olli Salo taustoitti.

HIFK:n miljoonamiehistö on tehnyt kaikkiaan vain yhdeksän maalia ja päästänyt 15.

– Pelaamisemme on ollut aikamoista kuraa, 400. liigaottelunsa pelannut HIFK:n hyökkääjä Micke-Max Åsten myönsi.

Kärkijoukkue Ilves aloitti tämän kauden sivuamalla historiansa parasta kauden alkua viiden ottelun otannalla. Joukkue keräsi viimeksi viidessä ensimmäisessä pelissä neljä suoraa voittoa ja yhden lisäpisteen kauden 1988–89 alkuun.

Lauantaina Lahdessa Pelicans pisti tupsukorvien voittomarssin poikki lukemin 5–1. Kotijoukkueen voittomaalin iski entinen Ilves-pelaaja Joni Ikonen (1+1), joka on osunut tällä kaudella neljästi.

– Tulostaulu ei valehtele, Pelicans oli hyvä. Kaikki meni pieleen, päävalmentaja kantaa vastuun tuloksesta, Ilves-luotsi Jouko Myrrä sanoi.

Pelicans sai kokoonpanoon NHL-joukkue Los Angeles Kingsin tulokasleiriltä palanneen Aatu Jämsenin. Kakkosketjuun ja ylivoimaan noussut pelaaja saalisti kauden avausottelussaan syöttöpisteen. Toisen erän lopussa hän ja Dominik Masin rähisivät väkivaltaisuusjäähyt.

– Perus maalinedustilanne, se kuuluu lätkään. Ja jengiltä oli älyttömän kova suoritus, Jämsen sanoi.

KalPan kiertue kotimaisessa Liigassa länsirannikolla ei ollut tuloksellisesti vahva lauantainakaan. Perjantain Sport-tappion jälkeen kuopiolaisnippu saapui vieraaksi Porin päivään, mutta pisteet jäivät edelleen haaveeksi.

Ässät nappasi kotivoiton lukemin 3–1. Voittomaaliksi jäi täksi kaudeksi Ässiin siirtyneen Roope Talajan kauhaisu maalin edustalta.

– Olen kyllä viihtynyt Porissa, ehkä olen pohjimmiltani vähän porilainen, Talaja veisteli ottelun jälkeen.

– Paikkoja on ollut aiemmissakin peleissä. Kävimme läpi sitä, että pitää vain tehdä yksinkertaisia ratkaisuja.

Kokenut hyökkääjä oli tyytyväinen patapaitojen esitykseen lauantaina. KalPalla oli Vaasasta lyhyempi matka lauantain peliin kuin Ässillä Mikkelistä.

– Tämä on ollut kova työviikko, pääsimme yöllä kolmen aikaan nukkumaan. Mielestäni osoitimme henkistä vahvuuttamme.

KalPan leiriin jäi mietittävää viikonlopun vieraspeleistä.

– Meidän pitää saada lisää. Emme päässeet riittävän hyvin ykkös- ja kakkossektoreille tänään. Ässät ansaitsi voittonsa, KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen kiteytti.

Miesten jääkiekkoliigan alla Kärppien kivikovan kokoonpanon mahdollisiksi heikoiksi lenkeiksi laskettiin 20-vuotiaat maalivahdit Joel Blomqvist ja Leevi Meriläinen.

Neljän sarjakierroksen jälkeen molemmat maalivahdit ovat päästäneet taakseen keskimäärin yhden kiekon ottelua kohden. Lauantaina Oulussa Meriläinen teki liigadebyyttinsä 4–1-voitolla HPK:ta vastaan.

– Tosi hyvin ovat pelanneet molemmat, ja siinä on ollut koko joukkueen helppo pelata. En ymmärrä tuollaisia puheita, tehohyökkääjä Teemu Turunen kommentoi ennakkoarvioita.

Turunen itse on aloittanut uransa Kärpissä piste per peli -tahdilla (2+2). Hän on muodostanut oululaisten ehyimmän ketjun yhdessä keskushyökkääjä Peter Tiivolan ja Kasper Björkqvistin kanssa.

– Meillä on hyvä kenttä kasassa, ja on ollut tosi hyvä pelata heidän kanssaan. Olemme löytäneet siihen yhteisen sävelen.

Vanhaa seuraansa HPK:ta vastaan Turunen pelasi vahvasti ja onnistui myös maalinteossa ottelun toisessa erässä.

Liigan tilastojen mukaan Turunen saa seuraavaan Kärppien peliin kultakypärän, jota on tähän mennessä kantanut puolustaja Tommi Kivistö.

– Ei sillä kypärällä ole mitään väliä. Joku sitä kantaa, Turunen naurahti.

JYP katkaisi kolmen ottelun tappioputkensa jääkiekkoliigassa lauantaina, kun SaiPa kellistyi Jyväskylässä kotikaukalossa maalein 2–0.

Hurrikaanipaidat olivat tehokkaita erien aluissa, sillä Jerry Turkulainen heilutti maaliverkkoa jo ensimmäisellä peliminuutilla ja Reid Gardiner iski 2–0-maalin toisen erän alussa.

SaiPan esitys oli vieraskaukalossa vaisu.

– Iso opinpaikka on mentaalinen valmius pelata. Se epäonnistui surkeasti eilisen hyvän voiton jälkeen. Vaihdosta yksi lähtien homma lähti väärille urille. Missään kohtaa ei saatu peliä rauhoittumaan. Ansaitsimme tänään selkäsaunamme, SaiPan päävalmentaja Pekka Virta manasi.

– Ensimmäinen erä oli hyvä, kuten myös viimeinen. Toinen erä meni kaverille. Olimme silti sitkeitä puolustuspäässä. Sitä identiteettiä on vahvasti tällä viikolla haettu. Peli säilyi hyvin kasassa, JYPin virkaveli Jukka Rautakorpi säesti.

JYPin maalilla 18-vuotias Topias Leinonen pelasi uransa ensimmäisen nollapelin Liigassa. Torjuntoja nollapeliin vaadittiin vain 12 kappaletta.

– Todella hyvältä tuntuu. Voitto kuitenkin lämmittää kaikista eniten. Tavallaan oli aika helppo pelata maalilla, sillä joukkueen esitys oli tosi kurinalainen. Kyllä tässä yksi haave toteutui, toisen polven liigavahti Leinonen hehkutti.

Turun Palloseura nappasi lauantaina viikon kolmannen voittonsa miesten jääkiekkoliigassa, kun joukkue voitti kotihallissaan Rauman Lukon jatkoajalle venyneessä ottelussa 2–1.

Voittomaalin laukoi puolustaja Teemu Kivihalme ajassa 61.04. TPS kuittasi näin raumalaisille viikontakaisen rökäletappionsa.

– Iso ja onnistunut kasvojen pesu viime viikon Rauman tappion jälkeen. Puolustukseen jäi vielä parannettavaa, mutta kokonaisuutena todella hyvä viikko ja mahtavat kahdeksan pistettä, iloitsi TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas.

Kotijoukkueen ykkösketjun laituri Anthony Rech vei turkulaiset johtoon avauserän puolivälissä. Maali oli ranskalaiselle jo kauden viides osuma.

Lukko hallitsi jo toista erää, mutta vasta päätöserän puolivälin jälkeen vieraat onnistuivat ohittamaan TPS-vahti Lassi Lehtisen. Puolustaja Thomas Gregoiren upea laukaus toi raumalaiset tasoihin.

– Alku ei ollut ruusuinen, ja joukkue lämpeni hitaasti. Kova kamppailu, jossa olisi pitänyt saada kone aikaisemmin käyntiin, harmitteli Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.

Kolmen ottelun tappioputki rasitteenaan Tappara sai vihdoin lauantaina putken poikki, mutta helpolla ei 4–1-voitto tullut jääkiekkoliigassa Jukureista.

Vieraat johtivat ottelua Otto Mäkisen avauserän maalilla toisen erän viimeiselle minuutille saakka, mutta lopulta Kristian Tanus onnistui tasoittamaan.

Kolmannen erän alussa Tappara teki kaksi maalia, jälkimmäisen tuikkasi ottelussa yhteensä kuusi minuuttia väkivaltaisuudesta istunut Veli-Matti Savinainen vakiopaikaltaan.

– Se on roolini ylivoimalla, olla maalin edessä. Tuohimaa torjui kerran patjalla, mutta pääsin tuikkaamaan paluukiekosta maalin, Savinainen tiivisti.

Toisessa erässä Savinainen sai 2+2 minuutin jäähyn oteltuaan Saku Forsblomia vastaan, päätöserässä taistelukaverina oli Pekka Jormakka. Kovin rajuja otteet eivät olleet, sen verran sopuisalla mielellä Jormakka ja Savinainen vaihtoivat kuulumisia Tampereen Areenan uumenissa ottelun jälkeen.

– Tuloksellisesti raskas viikko saatiin päätettyä voitolla. Tämän joukkueen voima on siinä, että käännämme ottelut voitoksi, Savinainen korosti.