Vapaaottelija sai hyytäviä uutisia kotoaan – rynnisti paikalle sekasortoisin seurauksin: ”Menetin malttini”

Vapaaottelija Melvin Manhoef joutui sairauslomalle pysäytettyään kolme murtovarasta maaliskuussa Hollannissa.

Manhoef kertoi dramaattisesta välikohtauksesta BBC:lle tällä viikolla.

Manhoef, 46, oli maaliskuussa Pariisissa promoamassa tulevaa otteluaan Yoel Romeroa vastaan, kun hän sai huolestuttavia uutisia kotoaan. Hänen perheensä, vaimo ja lapset, olivat huomanneet valvontakameroista, että entuudestaan tuntematon mies oli käynyt sujauttamassa paperinpaloja heidän kotinsa ulko-oven alle.

Kyseessä on pitkäkyntisten ikiaikainen kikka, jonka avulla saa selville, onko talo tyhjillään. Jos ulko-ovi ei käy, paperitkaan eivät liiku.

Manhoef lähti hippulat vinkuen kohti kotiaan kuultuaan perhettään koskevasta uhasta.

Hän ajoi kotitalonsa eteen passiin ja odotti autossa, näkisikö turvakameran kuvista tuttua miestä. Noin tunnin odottelun jälkeen talon eteen kaarsi auto, jossa oli kolme miestä, joista yksi oli tuttu valvontanauhasta. Hänen perheensä ei ollut tuolloin sisällä asunnossa.

Mieskolmikko kurvasi karkuun heti Manhoefin nähtyään. Vapaaottelija käynnisti autonsa ja kaahasi perään. Takaa-ajo päättyi, kun Manfoef kiilasi miesten auton ojaan.

– Se, mitä tein, oli hyvin vaarallista. Mutta halusin suojella perhettäni, ja tein, mitä minun oli tehtävä, hän kertasi BBC:lle.

Hän hyppäsi koslastaan ja otti kaikki kolme miestä kiinni ennen kuin poliisi saapui.

– Nousin autosta ja menin sekaisin. Huusin ”perheeni” ja sitä sun tätä, menin heidän autonsa luo ja täräytin yhden lyönnin ikkunan läpi, jolloin käteni aukesi.

173-senttinen ottelija repi kolmikon ulos autosta muttei omien sanojensa mukaan lyönyt heistä ketään, vaan piti miehille tiukkasävyisen puhuttelun.

– Pakko sanoa, että menetin kyllä malttini, hän ruoti BBC:n haastattelussa.

Hän ei saanut syytettä tapahtuneesta.

Manhoefin kiinniottotilanteesta saaman vamman takia siirretty Bellator-promootion ottelu Romeroa vastaan käytiin perjantai-iltana.

Romero tyrmäsi Manhoefin kolmannessa erässä.

Manhoef on otellut ammattilaisena 48 kertaa, joista voittoja on 32. Hän on hävinnyt neljä edellisestä kuudesta ottelustaan.