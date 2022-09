Nettiin ilmestyi Teemu Selänteelle rakennetun arvoauton myynti-ilmoitus – hinta putosi nopeasti

Jönköpingissä myydään Dodgea, jonka kerrotaan kuuluneen aikaisemmin Teemu Selänteelle.

Ruotsissa on tullut myyntiin Dodge Challenger 426 Hemi, jota mainostetaan Teemu Selänteen entisenä autona.

Blocketista löytyvän myynti-ilmoituksen mukaan auto on ”rakennettu” Selännettä varten, mutta siinä ei kerrota, miten auto on päätynyt markkinoille Ruotsissa.

Auton vuosimalli on 1970 ja matkamittariin kerrotaan kertyneen 12 000 kilometriä.

Automaattivaihteisen auton hintapyyntö on 1 035 000 kruunua eli nykykurssilla noin 95 000 euroa. Hintaa on pudotettu, sillä aiempi hintapyyntö 1 085 000 kruunua on viivattu yli. Pyyntö on siis laskenut 50 000 kruunulla eli noin 4 600 eurolla.

Ilmoitus on päivätty syyskuun 14:nnelle.

Selänne, 52, on tullut tutuksi myös upeasta autokokoelmastaan. Hän kuitenkin totesi jo muutama vuosi sitten, että hänen autoharrastuksensa on laimentunut kovimmista huippuajoista.

Entinen kiekkotähti viihtyy kuitenkin edelleen ratissa nauttien huippuautoilla ajamisesta.